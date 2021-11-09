Как инвесторам законно оптимизировать налоги: шесть способов

Помимо налоговых льгот и вычетов для инвесторов, есть несколько нюансов налогового законодательства, которые могут уменьшить налогооблагаемую базу.

Наличие статуса налогового резидента РФ

Если вы являетесь налоговым резидентом РФ, то инвестиционные доходы будут облагаться НДФЛ по ставке 13% (15% при превышении 5 млн руб. в год). При наличии данного статуса вы сможете применять налоговые вычеты: по ИИС (подп. 2, 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ), по переносу убытков на будущее (ст. 220.1 НК РФ), по долгосрочному владению ценными бумагами (подп. 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ).

А вот доходы налоговых нерезидентов РФ в общем случае облагаются налогом по ставке 30% и 15% для дивидендов от компаний РФ. При этом перечисленные налоговые вычеты нерезиденты РФ применять не могут.

Окончательный налоговый статус, определяющий порядок налогообложения доходов, уточняется по итогам налогового периода.

Например, в начале 2021 г. вы числились налоговым нерезидентом РФ и ваши доходы облагались по ставке 30%, а в сентябре 2021 г. вы принесли документы, подтверждающие статус резидента. В этом случае ваши доходы с начала 2021 г. будут пересчитаны по ставке 13%.

Если вы являетесь налоговым нерезидентом РФ, но хотите поменять свой статус, необходимо представить документы, подтверждающие фактическое время пребывания на территории РФ, которое должно быть не менее 183 календарных дней в течение последних 12 месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ).

Расходные документы

Согласно Налоговому кодексу, при подсчёте налогооблагаемой базы доходы от продажи ценных бумаг можно уменьшить на расходы, связанные с приобретением данных ценных бумаг (хранением, реализацией). Если в течение календарного года вы зачисляли ценные бумаги от другого брокера (депозитария, реестра), получали в дар или в рамках наследства, то для учёта затрат нужны документы, подтверждающие расходы.

В случае отсутствия у брокера документов, подтверждающих расходы на приобретение ценных бумаг, налоговая база при продаже (погашении) будет рассчитана без учёта понесённых расходов. А в случае превышения 5 млн руб. для налоговых резидентов РФ уже будет применяться повышенная ставка в размере 15%.

Пример

Иван Иванович приобрёл в 2020 г. акции «Газпрома» на сумму 4 млн руб. через брокера «А». В 2021 г. он перевёл данные ценные бумаги брокеру «Б» и продал их за 6 млн руб.

При наличии подтверждающих документов налогооблагаемая база Ивана Ивановича составит 2 млн руб., с которых брокер рассчитает и удержит налог по ставке 13% в сумме 260 тыс. руб.

При отсутствии подтверждающих расходных документов налогооблагаемая база Ивана Ивановича составит 6 млн руб., с которых брокер рассчитает и удержит налог по ставке 13% в сумме 650 тыс. руб. и по ставке 15% — 150 тыс. руб.

Если затратные документы не представлены брокеру в течение календарного года, когда были реализованы ценные бумаги, за учётом расходов необходимо обращаться в налоговую инспекцию по месту регистрации. Для возврата налога необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов.

Особые условия расчёта налога по еврооблигациям Минфина России

Налоговым кодексом предусмотрено особое условие подсчёта доходов от продажи (погашении) еврооблигаций Минфина России. Данное правило действует как для доходов налоговых резидентов РФ, так и для нерезидентов РФ. Это не является льготой или налоговым вычетом.

Согласно законодательству, при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов РФ, номинированных в иностранной валюте, расходы на приобретение указанных облигаций пересчитываются в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения доходов от реализации (погашении) указанных облигаций (абз. 22 п. 13 ст. 214.1 НК РФ). То есть именно для данных еврооблигаций РФ для подсчёта затрат берётся тот курс, который был на дату получения доходов от реализации.

Таким образом, данный расчёт обеспечивает освобождение от налогообложения доходов, получаемых в результате изменения курса иностранной валюты при реализации (погашении) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

Закрытие убыточных позиций

Расчёт финансового результата осуществляется по каждой операции/сделке отдельно. Общая налогооблагаемая база определяется путём сложения полученных финансовых результатов нарастающим итогом за налоговый период. Все эти процедуры делает брокер, поскольку является налоговым агентом. Для уменьшения налогооблагаемой базы можно рассмотреть продажу снизившихся в цене ценных бумаг. Но здесь нужен анализ, насколько выгодно вам продавать тот или иной актив.

Необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Будут ли сальдироваться финансовые результаты по разным инструментам, так как, согласно законодательству, не все они между собой сальдируются. Будет ли фактически получен убыток от сделки. Здесь нужно помнить о методе ФИФО, о нормировании затрат и о валютной переоценке. Необоснованная оптимизация. ФНС России может не принять для целей налогообложения убытки по таким сделкам, если признают их мнимыми, притворными, направленными исключительно на оптимизацию налогообложения. Например, внимание налоговой инспекции может привлечь обратный откуп данных ценных бумаг или продажа их близким родственникам сразу после сделки.

Пример

Иван Иванович купил акции «Газпрома» за 100 тыс. руб. и ОФЗ за 150 тыс. руб.

В 2021 г. он продал данные активы: «Газпром» за 200 тыс. руб., ОФЗ — за 100 тыс. руб. На момент продажи они обращались на организованном рынке ценных бумаг. Брокер зафиксировал финансовый результат по каждой сделке.

Продажа «Газпром» принесла прибыль в размере 100 тыс. руб., с которой был исчислен налог 13 тыс. руб. Продажа ОФЗ — убыток в размере 50 тыс. руб.

Далее брокер сальдирует данные финансовые результаты, по итогам чего налогооблагаемая база уменьшается и налог вместе с ней:

100 000 руб. — 50 000 руб. = 50 000 руб. * 13% = 6500 руб., вместо 13 000 руб.

Учтите, финансовые результаты по брокерскому счёту учитываются отдельно от финансовых результатов, полученных на ИИС. А обращающиеся и необращающиеся инструменты между собой не сальдируются.

Самостоятельное сальдирование финансовых результатов при наличии нескольких брокеров

Если вы торгуете через одного брокера (профучастника), то он, являясь налоговым агентом, самостоятельно в течение календарного года сальдирует ваши финансовые результаты, согласно законодательству.

Если вы торгуете через нескольких профучастников и за один календарный год у одного получили прибыль, а у другого — убыток, вы имеете право подать декларацию 3-НДФЛ и самостоятельно просальдировать данные финансовые результаты.

Причём неважно, торговали вы через российских брокеров или иностранных. Это даст возможность уменьшить налогооблагаемую базу и вернуть излишне уплаченный налог.

Перенос срока уплаты налогов

Ещё один способ оптимизации — отсрочить дату удержания налога. Рано или поздно он всё равно будет удержан/оплачен, но за это время неудержанные суммы можно инвестировать и получить прибыль.

Чаще всего купоны и дивиденды приходят уже очищенными от налога. Но есть исключения, которые зависят от того, что это за купоны или дивиденды, на какой счёт они оступают и так далее. А вот на сумму прибыли от реализации (погашении) ценных бумаг налоги начисляются, но в моменте не удерживаются.

Удержание налога по обычному брокерскому счёту налоговым агентом производится (ст. 226.1 НК РФ):

в момент вывода денежных средств;

в момент вывода ценных бумаг (например, в случае смены собственника);

по окончании календарного года.

Расчёт финансовых результатов и налогооблагаемой базы идёт нарастающим итогом с начала года. И если вы в течение календарного года выводите денежные средства и при этом у вас образовалась прибыль, то налог будет удержан в момент вывода.

Один из вариантов избежать раннего удержания НДФЛ — без необходимости не выводить денежные средства со счёта в течение года.

Если вы не выводите деньги и при этом есть рассчитанный налог, то в течение января следующего года налоговый агент обязан удержать налог с рублёвого остатка на брокерском счёте. Исключение составляет ИИС.

Если остатка денежных средств нет (например, все активы находятся в ценных бумагах), брокер не сможет удержать налог. В этом случае он сообщит налоговой инспекции о том, что налог не удержан и инспекторы выставят физлицу уведомление. Уплатить налоги по этому уведомлению следует не позднее 1 декабря года, следующего за отчётным.

Например, вы получили доход от купли-продажи ценных бумаг в течение 2021 г. При этом деньги в 2021 г. не выводили. На конец года и в течение января 2022 г. на счёте не было свободного денежного остатка, только ценные бумаги. Таким образом, брокер не смог удержать налог, и оплатить его следует по уведомлению не позднее 1 декабря 2022 г.

Источник: Блог «Открытие.Инвестиции»