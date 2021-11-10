Что нужно знать про квоты на иностранных работников на 2022 год

В определённых сферах деятельности работодателям необходимо учитывать предельно разрешённое количество сотрудников-иностранцев от общей численности работников организации. Допустимая доля (квота) на иностранных работников на 2022 год установлена постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 № 1706. Из этой статьи узнаете про все квоты на иностранцев и о том, какие произошли изменения по сравнению с 2021 годом.

Зачем вводят квоты на работников-иностранцев

В соответствии с п. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» Правительство России вправе ежегодно с учетом особенностей рынка труда в регионах и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства российских граждан устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики. И этим правом Правительство активно пользуется каждый год, так как есть некоторые перекосы или нужны ограничения.

При этом организация может вести деятельность как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и по всей России.

При установлении допустимой доли иностранных работников Правительство РФ также определяет работодателям срок приведения в соответствие с ней численности своих иностранцев. Данный срок учитывает необходимость соблюдения работодателями порядка расторжения трудового договора (контракта), установленного для иностранных граждан ст. 327.6 ТК РФ.

Какие ограничения на иностранную рабочую силу на 2022 год

С 16 октября 2021 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 07.10.2021 № 1706, которое установило на 2022 год допустимую долю иностранных работников на территории РФ для отдельных видов экономической деятельности по ОКВЭД (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).

Далее в таблице представлены все квоты (доли) иностранных работников на 2022 год.

Вид деятельности Код по ОКВЭД Сколько процентов квота от общей численности используемых работников Выращивание овощей 01.13.1 50% Не распространяется на Астраханскую область Лесоводство и лесозаготовки 02 50% Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения 16 50% Строительство раздел F 80% Не касается Бурятии, Дагестана, Краснодарского края, Амурской области и Москвы Для Дагестана — 50% Для Краснодарского края — 60% (на 2021 г. было 80%) Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 46.73.1 50% Торговля оптовая пиломатериалами 46.73.2 50% Торговля розничная алкогольными напитками, вкл. пиво, в специализированных магазинах 47.25.1 15% Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах 47.26 15% Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 47.73 0% Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 47.8 0% Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 47.99 0% Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 24% Деятельность автомобильного грузового транспорта 49.41 24% Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 68.32 70% Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 81 70% Деятельность в области спорта прочая 93.19 25%

В итоге по сравнению с квотами на 2021 года изменения есть только для:

Астраханской области (выращивать овощи могут сколько угодно иностранцев);

Краснодарского края (допустимая доля иностранцев сокращена с 80 до 60%).

Добавим, что разъяснения по применению этих квот полномочен давать Минтруд России.

Когда нужно вписаться в квоту

Согласно п. 6 постановления Правительства РФ от 07.10.2021 № 1706, привести численность используемых иностранных работников в соответствие с этим документом работодателям нужно до 1 января 2022 года.

Учтите, что несоблюдение указанных квот на иностранную рабочую силу влечёт административную ответственность по ст. 18.17 КоАП РФ: должностные лица — штраф от 45 000 до 50 000 рублей;

юрлица — штраф от 800 000 до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.