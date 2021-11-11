Уголовная ответственность главбуха: где умысел, а где неосторожность

Уголовные дела возбуждают по факту уклонения от уплаты налогов по статье 199 УК РФ. Мера ответственности зависит от того, что было в основе преступления: умысел или неосторожность.

Уклонение от уплаты налогов

Результаты проверки, проведенной полицией, могут быть поводом для возбуждения уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. Расследуют налоговые преступления следователи Следственного комитета РФ.

Ответственность за это преступление предусмотрена в статье 199 Уголовного кодекса.

Способов уклонения от уплаты налогов всего два: фирма не представила в инспекцию налоговую декларацию или другие обязательные документы и (или) в этих документах указаны заведомо ложные сведения.

В части первой статьи 199 Уголовного кодекса предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, а во второй части этой же статьи — в особо крупном размере.

Размер ущерба, причиненного в результате неуплаты налога, определяется в абсолютной величине неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за период в пределах 3 финансовых лет подряд:

более 15 млн руб. — крупный размер;

более 45 млн руб. — особо крупный размер.

Пример. Как подсчитать размер неуплаты В 2018 году ООО «Актив» не заплатило налогов на сумму 9 000 000 руб., в 2019 году — 2 000 000 руб., в 2020 году — 3 000 000 руб. и в 2021 году — 1 000 000 руб. Общая сумма недоимки составляет 16 000 000 руб. Возбудить уголовное дело сотрудники полиции не могут, потому что сумма недоимки за 3 года подряд (с 2019 по 2021 годы или с 2018 по 2020 годы) меньше 15 000 000 руб. — соответственно 8 000 000 руб. и 12 000 000 руб.

Санкции по статье 199 УК

Наказание за уклонение от уплаты налогов:

штраф от 100 000 до 300 000 рублей;

штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

арест на срок до шести месяцев;

лишение свободы (либо принудительные работы) на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Так сказано в части первой статьи 199 Уголовного кодекса.

Если есть отягчающие обстоятельства, то наказание строже:

лишение свободы на срок до шести лет с одновременным лишением права занимать руководящие должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового;

принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет или без такового;

штраф от 200 000 до 500 000 рублей;

штраф в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Такое наказание применяется в двух случаях:

если преступление совершено руководителем и главным бухгалтером по предварительному сговору;

если фирма уклонилась от уплаты налогов в особо крупном размере.

Так сказано в части второй статьи 199 Уголовного кодекса.

Термин «уклонение» указывает на то, что руководитель или главный бухгалтер хотят избежать уплаты налогов, а не перенести ее на более поздний срок. Если налоги были начислены правильно, но деньги в бюджет заплачены не были (независимо от причин), наказать руководителя фирмы за уклонение от уплаты налогов нельзя.

Кто отвечает за уклонение от уплаты налогов

По мнению Верховного суда РФ, отвечать должно лицо, которое было уполномочено формировать и сдавать в ФНС отчетность и/или фактически выполнять функции руководителя, связанные с уплатой налогов и взносов. Если эти обязанности и полномочия были официально возложены на бухгалтера, то отвечать придется ему (см. Постановление Пленума ВС РФ от 26 ноября 2019 г. № 48).

Уйти от ответственности не получится даже в случае, когда бухгалтер на момент выявления нарушений уволился и в фирме больше не работает.

В уголовном законе существуют две формы вины: умысел и неосторожность.

Ответственность наступит в том случае, если следователь докажет, что бухгалтер действовал с умыслом, например, сознательно готовил недостоверные отчеты и не переводил в бюджет требуемые суммы.

Если руководитель или главный бухгалтер допустил недоплату налога по неосторожности, привлечь его к уголовной ответственности нельзя (постановление КС РФ от 27 мая 2003 г. № 9-П).

Как распознать неосторожность

Неосторожность может быть небрежной и легкомысленной. Если бухгалтер не знал, что его действия могут повлечь неуплату налога, значит, он действовал небрежно.

А если бухгалтер знал, что совершает нарушение, но рассчитывал его предотвратить, значит, он действовал легкомысленно.

Если же бухгалтер или руководитель фирмы сознавали, что скрывают доходы, чтобы не платить налоги, но все равно продолжали это делать, значит, они действовали умышленно.

Как доказывают умысел бухгалтера

Доказательства умысла бухгалтера следователь должен найти еще до возбуждения уголовного дела.

Например, бухгалтер оформляет операции с фирмами, которые отвечают признакам сомнительных. Умысел тем более налицо, если бухгалтер участвует в деятельности таких контрагентов, например, готовит по ним отчетность.

Можно попасть под доказательство умысла, если следователь обнаружит признаки планирования будущих незаконных сделок. Например, найдет переписку с обсуждениями деталей обхода законодательства, причем даже с личного устройства.

Умысел установят и исходя их условий трудового договора и должностной инструкции, если в них будут установлены:

обязанность контролировать использование ресурсов фирмы;

обязанность контролировать правильность отражения в учете фактов хозяйственной деятельности;

ответственность за ненадлежащий контроль.

Если же удастся доказать, что руководитель и главный бухгалтер действовали по предварительному сговору, отвечать им придется по части второй статьи 199 УК РФ. Соучастие будет доказано, если главбух в силу своей работы не мог не знать о сомнительных операциях, но при этом оформлял документы и вносил сведения в учет.

Нарушение под давлением

А что делать главному бухгалтеру, если руководитель под угрозой увольнения настаивает на незаконных действиях?

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» предлагает в такой ситуации требовать от руководителя письменного распоряжения. Тогда всю ответственность будет нести он.

Но если речь идет о преступлении по статье 199 УК РФ, даже при наличии такого распоряжения суд может признать бухгалтера соучастником, а распоряжение учтет в лучшем случае как смягчающее обстоятельство.

Поэтому на практике лучше не испытывать судьбу, а принять «предложение» об увольнении и поискать себе другую работу.