Составляем положение об учетной политике в организации

Положение об учетной политике организации — документ, необходимый для ведения учетного процесса. О том, каким требованиям он должен отвечать и как может выглядеть, расскажем в нашем материале.

Положение по учетной политике на 2022 год: законодательные требования

При составлении положения об учетной политике (УП) необходимо принять за основу требования законодательства, а именно положений следующих документов:

ст.313 Налогового кодекса РФ;

закона о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н;

нормативных документов, регламентирующих учетные алгоритмы по разным видам имущества организации и ее финансовых обязательств.

Разработка положения об учетной политике:

осуществляется главбухом или иным уполномоченным лицом и утверждается приказом (распоряжением) руководителя;

основывается на четырех базовых допущениях: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательного применения учетных принципов, временной определенности фактов хозяйственной деятельности;

должна способствовать выполнению 6 требований: полноты и своевременности отражения информации, осмотрительности, приоритета содержания над формой, непротиворечивости и рациональности;

должна содержать в своем составе обязательные элементы: рабочий план счетов, формы применяемой первички и учетных регистров, алгоритмы проведения инвентаризации, правила документооборота, способы оценки активов и обязательств, схемы контроля за хозяйственными операциями.

С 01.01.2022 станет обязательным к применению ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот». Напомним, что график докумментооборота является обязательным приложением к учетной политике.

В положении об учетной политике могут найти отражение и иные необходимые для организации учета решения, например:

состав и разграничение обязанностей учетной службы организации;

применяемые программные средства;

технология сохранения учетной информации и защиты от несанкционированного доступа;

иные необходимые для организации учетного процесса аспекты.

Правила, отражаемые в учетной политике, обычно относятся к учетам 2 видов (бухгалтерскому и налоговому), между которыми не всегда существует тождество.

Структура положения об учетной политике организации

В отношении структуры положения об учетной политике обязательные требования и указания отсутствуют, поэтому перед его составлением разработчикам необходимо самостоятельно определить все основные структурные составляющие:

подлежащие отражению в учетной политике разделы, подразделы, пункты и подпункты;

степень детализации информации при описании учетных и организационных нюансов;

перечень вопросов, подлежащих отражению в учетной политике исходя из специфики деятельности организации;

вычленение из вышеуказанного перечня учетных алгоритмов, требующих отдельного оформления в форме приложений, если они содержат детализированное описание и носят самостоятельный характер (например, методика раздельного учета НДС).

Нюансы разработки Положения об учетной политике

Организации обязаны вести два вида учета: бухгалтерский и налоговый. Поэтому в составе положения об учетной политике эти вопросам отводятся отдельные разделы, а при достаточном их объеме составляются два отдельных документа, каждый посвященный своей политике.

Если вы разрабатываете учетную политику для бухгалтерского учета, учтите следующие нововведения, обязательные к применению всеми налогоплательщиками, включая упрощенцев, с 01.01.2022.

Утратит силу ПБУ 6/01 «Учет основных средств», а учет ОС будет регулироваться двумя новыми ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Операции по аренде должны учитываться в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

При формировании раздела, посвященного бухучету, важно помнить, что те организации, которые попадают по своим критериям в разряд «малых» (критерии малого бизнеса указаны в законе о развитии малого и среднего предпринимательства от 24.07.2007 № 209-ФЗ, постановлении Правительства РФ от 04.04.2016 № 265), могут существенно облегчить себе процесс разработки учетной политики — для них разрешена простая система учета (без двойной записи) и отчетности.

В налоговом разделе УП приводятся избираемые организацией способы НУ. Если выбрать из предложенных НК РФ способов не представляется возможным — отсутствуют готовые методики по тем или иным аспектам, учетные алгоритмы разрабатываются организацией самостоятельно. Такие ситуации возникают, к примеру, если хозяйствующий субъект:

использует какие-либо налоговые льготы — для отражения в учетной политике этих нюансов важно раскрыть не только условия, при соблюдении которых эти льготы могут организацией использоваться, но и возможные учетно-отчетные действия при утрате такого права, а также необходимые к оформлению в такой ситуации документы;

имеет филиалы, представительства и иные подразделения — сложная структура организации требует освещения в учетной политике особенностей уплаты налогов подразделениями, схемы обработки и передачи информации от филиалов при расчете и уплате налогов головной компанией и другие нюансы.

Итоги

При составлении положения об учетной политике юрлица необходимо учесть законодательно установленные требования и допущения, рационально выбрать учетные методы, а также ответственно подойти к разработке тех вопросов, которые связаны со спецификой работы и особенностями структуры организации.

Распространенные вопросы

Как в учетной политике отразить электронный документооборот с контрагентом?

В учетной политике нужно прописать порядок применения электронного документооборота с контрагентами, если вы планируете его применять. В общем разделе учетной политики логично установить основные правила электронного документооборота с контрагентами (в каких случаях, при каких условиях и в каком порядке он применяется).

Сформулировать можно следующим образом: «Обмен электронными документами производится по ТКС с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лиц, уполномоченных приказом генерального директора, через оператора электронного документооборота».

Детальный порядок электронного документооборота установите в специальном разделе. Например, если вы планируете использовать его при выставлении счетов-фактур, можете включить в учетную политику такое правило:

«Выставление счетов-фактур осуществляется в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением УКЭП уполномоченного лица через операторов электронного документооборота, обеспечивающих обмен документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в Порядке, утвержденном Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н».

Можно ли привлечь к ответственности за отсутствие учетной политики?

Можно. За отсутствие самого документа оштрафуют на 200 руб. саму организацию и на 300-500 руб. — должностное лицо (ст. 15.6 КоАП).

Но учетная политика помимо порядка учета устанавливает формы налоговых регистров на предприятии, а также описывает порядок ведения налогового учета. Если налоговики докажут отсутствие налоговых регистров, то выпишут штраф уже на 10 тыс. руб. (30 тыс. руб. — если нарушение совершалось более одного налогового периода).

Если же из-за нарушения будет занижена налоговая база, то штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 тыс. руб. (ст. 120 НК РФ).

Как утвердить изменения в учетной политике?

Изменения в учетную политику можно вносить только с начала нового года либо в случае появления новых нормативных актов, вступающих в силу в середине года.

Описание правил учета объектов или операций, которых у вас раньше не было, считается не изменением, а дополнением учетной политики. Дополнения можно вносить в любое время, а применять сразу после утверждения (п. 10 ПБУ 1/2008).