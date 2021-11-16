Кого проверит налоговая по зарубежным счетам? Это вопрос, который может быть актуален как для граждан, так и для организаций. Причины тому веские — отражающие специфику как налогового, так и валютного законодательства.

Что интересует налоговиков в деятельности владельцев зарубежных счетов

Проверка лиц, чья деятельность так или иначе может быть связана с осуществлением операций на зарубежных счетах, в большинстве случаев находится в компетенции:

Федеральной налоговой службы. Ведомств, которым были переданы полномочия Росфиннадзора после его расформирования в 2016 году: Федерального казначейства; Федеральной таможенной службы; той же ФНС.

При этом ФНС, ФТС и Казначейство могут, осуществляя собственные компетенции, также взаимодействовать, обмениваясь сведениями о лицах, которые, нарушив валютное законодательство, с высокой долей вероятности нарушили и налоговое (и наоборот).

Если говорить о компетенциях конкретно ФНС, то их осуществление — в контексте контрольной и надзорной деятельности владельцев зарубежных счетов — будет связано главным образом:

1. С выявлением нарушений физлицами и юрлицами, имеющими зарубежные счета, налогового законодательства в части:

уплаты налогов с депозитов, валютных операций;

уплаты налогов с доходов, поступающих на зарубежные счета.

2. С установлением лиц, обязанных выполнять предписания закона «О валютном регулировании» от 10.12.2003 № 173-ФЗ об информировании:

об открытии, закрытии счетов за рубежом;

движении денежных средств на данных счетах.

3. С выявлением нарушений указанными лицами соответствующих предписаний.

В свою очередь, интерес других компетентных ведомств в отношении владельцев зарубежных счетов может быть вызван соблюдением физлицами и юрлицами, имеющими зарубежные счета, требований законодательства, устанавливающих ограничения на те или иные валютные операции.

Обязательства держателей счетов: информирование ФНС об открытии и закрытии

В соответствии с п. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ, как физические, так и юридические лица, являющиеся валютными резидентами России, обязаны уведомлять ФНС:

об открытии, закрытии банковских счетов (и счетов, открытых в иных организациях финансового рынка) за рубежом;

изменении реквизитов соответствующих счетов.

Это обязательство владельцы счетов должны исполнять в течение 1 месяца после указанных событий. Можно отметить, что установлено оно было для граждан в 2007 году, для организаций — в 2005-м.

Санкции за невыполнение рассматриваемого обязательства установлены п. 1.1, 2 и 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ. Так, например, если физлицо не представит в ФНС уведомления об открытии, закрытии счета или изменении его реквизитов, то может быть оштрафовано на сумму от 4000 до 5000 руб.

Обязательства перед ФНС: движение средств на зарубежных счетах

В соответствии с п. 7 ст. 12 закона № 173-ФЗ как физлица (не ИП), так и юрлица и ИП, которые владеют зарубежными счетами, обязаны направлять в ФНС отчеты о движении денежных средств на соответствующих счетах, а также отчеты о переводах денежных средств без открытия банковского счета с применением иностранных электронных средств платежа. Важное исключение из этого правила: физлицо-резидент не сдает отчет о движении денежных средств при соблюдении двух условий:

иностранный банк или иная финансовая организация располагается в ЕАЭС или на территории страны, с которой Россия осуществляет автоматический обмен данными финансового характера;

общая сумма зачислений на иностранный счет (или списаний с него) в течение отчетного года не превысила 600 000 руб. (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) либо остаток денежных средств на данном счете по состоянию на конец отчетного года составляет не более 600 000 руб. (или эквивалентного объема денежных средств в валюте), если в течение отчетного года на счет не зачислялись денежные средства.

Кроме того, резиденты — как физлица, так и организации — не сдают в определенном случае также отчет о движении денежных средств без открытия счета с использованием иностранных ЭПС. А именно: если общая сумма денежных средств, зачисленных на ЭПС, составила в течение отчетного года сумму не более 600 000 руб. (или эквивалентную в валюте).

При этом порядок исполнения данного обязательства физлицами и юрлицами регулируется отдельными нормативными актами:

постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 (для юрлиц и ИП);

постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365 (для физлиц).

Как несложно проследить, исходя из последовательности издания указанных НПА, рассматриваемое обязательство было установлено для физлиц намного позже, чем для организаций.

Первые отчеты по движению средств на зарубежных счетах граждане должны были представить в ФНС РФ до 01.06.2016 — за 2015 год. В дальнейшем соответствующую отчетность необходимо направлять налоговикам ежегодно — до 1 июня года, следующего за отчетным (п. 2 Правил, утвержденных постановлением № 1365).

Юрлица и ИП отчитываются по зарубежным счетам ежеквартально — до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 4 Правил, утвержденных постановлением № 819).

Санкции за невыполнение рассматриваемого обязательства установлены п. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. Так, если уведомление в ФНС об операциях на зарубежном счете вовремя не направит гражданин, то на него может быть наложен штраф в размере от 2000 до 3000 руб.

Обязательства перед ФНС: уплата налогов по зарубежным счетам

Владелец зарубежного счета может рассматриваться не только как валютный, но и как налоговый резидент и в целом как лицо, обязанное на общих основаниях с другими гражданами (юридическими лицами) уплачивать налоги.

Если говорить о физлицах, то налогами могут облагаться:

доходы гражданина от сдачи имущества в аренду за рубежом, приходящие на счет в зарубежном банке;

доходы гражданина от размещения денежных средств на депозите в зарубежном банке;

доходы от использования авторских прав, также зачисляемые на иностранный счет.

Денежные поступления на зарубежный счет гражданина, отражающие данные доходы, будут облагаться по ставке 13% (п. 3 ст. 208 НК РФ).

При неуплате соответствующих налогов — как и в случае с налогами, которые бы исчислялись в РФ, — граждане могут быть обязаны уплачивать штрафы, пени, в ряде случаев нести ответственность за уклонение от уплаты налогов.

В случае с юрлицами в принципе может возникать огромное количество оснований для вовлеченности ФНС в ознакомление с операциями на зарубежных счетах: здесь могут учитываться и нюансы двойного налогообложения, и специфика ведения бизнеса в конкретном государстве, в юрисдикции конкретных норм права.

Соответственно, и санкции за налоговые нарушения юрлицами, владеющими зарубежными счетами, ФНС может накладывать по самому широкому спектру оснований.

Таким образом, интерес ФНС к владельцам счетов за рубежом может быть обусловлен:

Необходимостью выполнения ведомством обязательств по приему от граждан и организаций уведомлений и отчетов по их зарубежным счетам. Выполнением ФНС основной работы — сбором налогов. В данном случае по доходам граждан и организаций, которые отражаются на зарубежных счетах. Выполнением ФНС обязанностей органа валютного контроля (в частности, по контролю над исполнением юридическими лицами требований законодательства по репатриации валютной выручки).

Компетенции ФНС и ФТС: счета за рубежом и законность операций

Конструкция норм закона № 173-ФЗ в части регулирования валютных операций такова, что в данном источнике права приведен закрытый перечень разрешенных валютных операций. Все операции, что не включены в данный перечень, незаконны.

Мониторинг всех валютных операций — в компетенции ФНС и ФТС (подп. «б» п. 2 Указа Президента РФ от 02.02.2016 № 41). Как и наложение санкций за нарушения соответствующих норм законодательства.

В соответствии с п. 1 ст. 15.25 КоАП РФ осуществление валютных операций, прямо не разрешенных нормами закона № 173-ФЗ, влечет штраф — как для физических, так и для юридических лиц в сумме от 75 до 100% от суммы проведенной валютной операции на зарубежном счете.

Рассмотрим теперь то, в каком порядке ФНС может на практике осуществлять действия, отражающие вовлеченность ведомства в проверки лиц, владеющих зарубежными счетами.

Полномочия ФНС в части проверки владельцев зарубежных счетов

Налоговая проверка — основной нормативный инструмент взаимодействия ФНС и объектов налогового контроля при осуществлении физлицами и юрлицами операций с зарубежными банковскими счетами.

В отношении физлиц и юрлиц налоговая проверка может предполагать, в частности, истребование различных документов о налогоплательщике непосредственно у него, а также у его контрагентов (п. 1 ст. 93.1 НК РФ).

Прежде всего, отметим, что реализация соответствующих полномочий ФНС на практике может быть осуществлена только на основании решения руководителя территориальной структуры ФНС (его заместителя), которое отражает факт назначения мероприятий дополнительного контроля.

Вынесение данного решения должно быть обоснованным, базироваться на достоверной информации — например, полученной при изучении документов от других налогоплательщиков, чья деятельность может быть связана с проверяемыми лицами.

Собственно, что касается физлиц (не ИП), то реальных оснований для инициирования дополнительной налоговой проверки в отношении них немного. К таковым можно отнести:

отражение в декларации 3-НДФЛ фактов, которые дают повод ФНС заподозрить у физлица наличие не учтенных в реестрах ведомства зарубежных счетов (или отражение физлицом неточных сведений о данных счетах в отчетности по закону № 173-ФЗ);

проведение выездной проверки физлица (данное явление, в принципе, встречается крайне редко, поскольку для проведения соответствующей проверки должны быть самые веские основания, например систематическая неуплата крупных сумм налогов, как вариант, с продажи имущества);

проведение встречной проверки у некоторой организации, в ходе которой обнаруживаются факты пользования гражданином, имеющим отношение к деятельности данной организации, зарубежными счетами.

Вполне очевидно, что оснований для вынесения подобного решения в отношении юрлиц может быть существенно больше, так как организации, как правило, вступают в различные правоотношения гораздо чаще физлиц и с гораздо большим количеством контрагентов.

Таким образом, на практике есть существенно большая вероятность осуществления ФНС практических действий по выявлению и инспектированию зарубежных счетов организаций и ИП, чем граждан. Но и вторые, безусловно, могут попадать в поле зрения налоговиков — правда, реальных оснований у ведомства на инициирование проверок физлиц будет ощутимо меньше.

Вместе с тем даже при наличии необходимых правомочий ФНС предстоит еще реализовать их на практике. С учетом нахождения счета проверяемого лица в зарубежной юрисдикции в работе ФНС могут возникать вполне очевидные сложности, связанные с тем, как запрашивать нужные данные о налоговом или валютном резиденте РФ у иностранного банка или иной организации.

Возможности ФНС здесь весьма ограничены. Но они есть и, вполне вероятно, существенно расширятся в обозримом будущем.

Получить доступ к счету: инструменты ФНС сегодня

Узнать о том, что тот или иной гражданин пользуется зарубежным счетом (и, что не исключено, в коммерческих целях), ФНС может, к примеру:

Запросив в российском банке — в порядке, определенном п. 2 ст. 86 НК РФ, — выписки со счета гражданина, на которых могут отражаться входящие или исходящие транзакции по зарубежному счету. Обнаружив сведения о зарубежных счетах гражданина в ходе проверки деятельности ИП или организации (например, в виде перечислений зарплаты человеку на зарубежный счет). Получая информацию о зарубежных счетах граждан от других управомоченных органов власти, например Службы внешней разведки, в порядке межведомственного взаимодействия.

В свою очередь, обнаружить наличие зарубежного счета у организации ФНС может:

рассматривая в ходе налоговых проверок различные первичные документы (в них могут отражаться реквизиты российского налогоплательщика в зарубежном банке);

получая сведения о российских налогоплательщиках через Протокол обмена налоговой информацией между государствами — членами ЕАЭС (счета в данных государствах также классифицируются как полноценно зарубежные — по крайней мере, пока в законодательстве РФ для них не определено каких-либо исключений);

получая информацию о зарубежных счетах организаций от других российских управомоченных органов власти.

Решению задач, стоящих перед налоговиками в части проверок владельцев зарубежных счетов, способствует постепенная интеграция российской финансовой системы и регулирующего ее законодательства с различными международными институтами.

В числе наиболее примечательных инициатив в этом направлении — принятие Россией Единого стандарта обмена отчетными данными (Common Reporting Standard, CRS), действующего в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам от 1988 года. Рассмотрим особенности его применения подробнее.

CRS как перспективный инструмент ФНС: нюансы применения стандарта

Стандарт CRS на данный момент принят более чем 100 государствами, многие из которых — офшорные. Стандарт позволяет заинтересованным государственным ведомствам, в том числе и ФНС РФ, запрашивать в соответствующих юрисдикциях различные сведения о российских налогоплательщиках по унифицированным алгоритмам.

На практике ФНС РФ может реализовывать многие возможности данного стандарта. Российский законодатель, а также ответственные технические службы провели значительную работу по приведению нормативной базы и технологической инфраструктуры ФНС и других ведомств, ответственных за обмен данными в рамках системы CRS, в соответствие международным требованиям.

Так, российские налоговики могут обмениваться данными с зарубежными коллегами в автоматическом режиме. Приказом ФНС России от 03.11.2020 № ЕД-7-17/788@ утвержден Перечень стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Налоговые службы других государств, имеющие информацию о российских гражданах и организациях, могут предоставлять сведения о них в ФНС.Аналогичное обязательство — по предоставлению в соответствующие национальные юрисдикции данных об иностранных физлицах и юрлицах — устанавливается, в свою очередь, и для ФНС РФ.

К сведениям, обмен которыми будет осуществляться через CRS, относятся:

информация о банковских счетах граждан и организаций, вкладах, инвестициях;

Ф. И. О. и адреса владельцев банковских счетов, их ИНН;

финансовые показатели по счетам: баланс, начисления по депозитам, различные выплаты.

Основной повод задействовать ресурсы CRS для российских налоговиков и иных госструктур — раскрытие теневых офшорных схем, а также способов незаконного снижения налогов бизнесами. Но не исключено активное задействование специалистами ФНС РФ указанного международного ресурса и для выявления фактов пользования и рядовыми гражданами РФ зарубежной финансовой инфраструктурой.

При наличии перечисленных выше оснований для проверок ФНС получит в свое распоряжение эффективный инструмент, позволяющий получить достоверные сведения о финансовых операциях россиян с использованием зарубежных счетов в ходе проверок. При этом получение ФНС сведений о зарубежных счетах граждан РФ из CRS может быть собственно самостоятельным поводом для налоговой проверки.

Чей счет за границей налоговая проверит по итогам 2021 года

Итак, наиболее вероятными кандидатами на налоговую проверку по итогам 2021 года могут быть:

Физлица и организации, обязанные представлять отчетность по зарубежным счетам, но не представившие ее. Физлица и организации, имеющие зарубежные счета по данным ФНС, но не проинформировавшие ведомство о наличии данных счетов.

При обнаружении непредставления данными субъектами отчетности ФНС (по итогам проверки, во многих случаях — в рамках дополнительного налогового контроля) будет управомочена наложить штраф на основании положений ст. 15.25 КоАП РФ.

Физлица и организации, не исполняющие обязательств по уплате налогов с операций на зарубежных счетах (или дающие ФНС повод подозревать их в неисполнении данных обязательств в полном объеме).

Здесь уже действуют другие штрафы — за неуплату, неполную уплату налогов (ст. 119, 122 НК РФ). При непредоставлении декларации по доходам, отражаемым на зарубежных счетах, — штраф по ст. 15.5 КоАП РФ.

Сведения о соответствующих субъектах могут передаваться ФНС по различным каналам. Например, в порядке межведомственного взаимодействия ФНС и ФТС.

Итоги

ФНС РФ и другие ведомства, прежде всего перенявшие полномочия Росфиннадзора, могут быть заинтересованы в осуществлении проверок физических и юридических лиц, владеющих зарубежными счетами. Интерес ФНС РФ может быть связан прежде всего с выявлением нарушений гражданами и организациями требований закона № 173-ФЗ, а также норм налогового законодательства. ФНС РФ может в рамках различных механизмов осуществлять межведомственное взаимодействие с ФТС, Федеральным казначейством и другими органами власти.

У ФНС РФ есть инструментарий для получения доступа к сведениям о зарубежных счетах граждан и организаций и возможность запрашивать интересующие сведения в международной системе CRS. При этом информация будет предоставляться зарубежными коллегами российских налоговиков.