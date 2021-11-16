Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с темой.
Документальное оформление списания медикаментов
Медицинские средства отпускаются из аптеки для использования при оформлении накладной (требования), один экземпляр которой хранится в аптеке учреждения, а второй — у материально ответственного работника, получившего эти лекарственные запасы.
На основании данных из накладных заполняется книга учета протаксированных накладных (требований) (ф. 7-МЗ), итоги за месяц из которой переносятся в отчет аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов в денежном (суммарном) выражении (ф. 11-МЗ).
Для медицинских средств, которые должны дополнительно учитываться в предметно-количественном виде (спирт, ядовитые средства, лекарства, которые могут оказывать наркотический эффект, вещества, имеющие существенную стоимость, а также препараты, которые находятся на стадии исследования, и тара), оформляются специальные регистры:
- книга предметно-количественного учета аптекарских запасов (ф. 8-МЗ):
- ведомость выборки израсходованных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф. 1-МЗ).
Если БУ не располагает аптекой, то лекарства поступают в отделения медицинского учреждения, минуя промежуточный пункт, в количестве, требуемом для осуществления текущей деятельности. При поступлении подписывается 4 экземпляра накладных для обычных лекарств (2 — для учреждения, 2 — для поставщика) и 5 экземпляров (2 — для учреждения, 3 — для поставщика) для медикаментов, которые учитываются в предметно-количественном виде. Поступившие накладные сопоставляются со счетом от поставщика, предоставляемым за определенный сторонами период. На основании счета и накладных бухгалтерия проводит списание использованных медикаментов.
Списание медикаментов нужно подтвердить первичными документами. Состав и формы пакета бумаг в данном случае определяется организацией самостоятельно и утверждается учетной политикой. Как правило, такая операция оформляется актом на списание ТМЦ.
В бюджетных учреждениях для этих целей предусмотрена форма 0504230. Она выглядит так:
Алгоритм списания ТМЦ с 2021 года регламентирован ФСБУ 5/2019 «Материалы». Но этот стандарт не регламентирует порядок списания запасов так детально, как Методические указания, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, которые применялись до 2021 года. По нашему мнению, организация вправе разработать свой порядок списания запасов, используя в качестве основы в том числе Методические указания.
Согласно п. 125 и 126 утративших силу Методических указаний, акт списания ТМЦ должен был быть подписан членами комиссии и утвержден руководителем. Законодательно не закреплено, какое количество людей должно быть в комиссии. Состав комиссии утверждает приказом руководитель организации. В 2021 — 2022 годах эти положения учреждение вправе применять по собственному желанию.
Бухгалтерский учет списания медикаментов
Бухгалтерский учет медикаментов в БУ ведется в соответствии с требованиями единого плана счетов и инструкции к нему, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. Кроме того, действуют специальный план счетов и инструкция к нему для БУ, утвержденные приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. Для бухучета медикаментов используется счет 010500000 «Материальные запасы» и счет аналитического учета 010501000 «Медикаменты и перевязочные средства».
Существует 2 варианта списания стоимости медицинских запасов:
- по фактической стоимости единицы;
- по средней фактической стоимости.
Если БУ выбрало определенный способ для конкретного вида лекарственных средств или их группы, то оно не может поменять этот способ в течение всего отчетного года. Расчет средней фактической стоимости производится по формуле:
Сср = (Сн Сп) / (Кн Кп),
где:
- Сср — средняя фактическая стоимость определенного вида медикаментов;
- Сн — стоимость медикаментов на начало месяца;
- Сп — стоимость поступивших медикаментов в течение месяца на дату списания;
- Кн — количество медикаментов на начало месяца;
- Кп — количество поступивших медикаментов в течение месяца на дату списания.
Перечень проводок, которыми отражается списание медикаментов в БУ, можно посмотреть в таблице:
Не забывайте, что с 2020 года лекарственные препараты обязательно должны быть промаркированы.
Итоги
Учет медикаментов требует особого внимания. Он оформляется строго регламентированными документами, которые должны проверяться и контролироваться не только бухгалтером учреждения, но и руководителем.
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