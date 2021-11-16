Порядок списания медикаментов в бюджетных учреждениях

Списание медикаментов в бюджетных учреждениях имеет особенности в документальном оформлении, а в бухгалтерском учете производится по правилам, применяемым к остальным материалам. В этой статье рассмотрим основные вопросы, связанные с темой.

Документальное оформление списания медикаментов

Медицинские средства отпускаются из аптеки для использования при оформлении накладной (требования), один экземпляр которой хранится в аптеке учреждения, а второй — у материально ответственного работника, получившего эти лекарственные запасы.

На основании данных из накладных заполняется книга учета протаксированных накладных (требований) (ф. 7-МЗ), итоги за месяц из которой переносятся в отчет аптеки о приходе и расходе аптекарских запасов в денежном (суммарном) выражении (ф. 11-МЗ).

Для медицинских средств, которые должны дополнительно учитываться в предметно-количественном виде (спирт, ядовитые средства, лекарства, которые могут оказывать наркотический эффект, вещества, имеющие существенную стоимость, а также препараты, которые находятся на стадии исследования, и тара), оформляются специальные регистры:

книга предметно-количественного учета аптекарских запасов (ф. 8-МЗ):

ведомость выборки израсходованных лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету (ф. 1-МЗ).

Если БУ не располагает аптекой, то лекарства поступают в отделения медицинского учреждения, минуя промежуточный пункт, в количестве, требуемом для осуществления текущей деятельности. При поступлении подписывается 4 экземпляра накладных для обычных лекарств (2 — для учреждения, 2 — для поставщика) и 5 экземпляров (2 — для учреждения, 3 — для поставщика) для медикаментов, которые учитываются в предметно-количественном виде. Поступившие накладные сопоставляются со счетом от поставщика, предоставляемым за определенный сторонами период. На основании счета и накладных бухгалтерия проводит списание использованных медикаментов.

Списание медикаментов нужно подтвердить первичными документами. Состав и формы пакета бумаг в данном случае определяется организацией самостоятельно и утверждается учетной политикой. Как правило, такая операция оформляется актом на списание ТМЦ.

В бюджетных учреждениях для этих целей предусмотрена форма 0504230. Она выглядит так:

Алгоритм списания ТМЦ с 2021 года регламентирован ФСБУ 5/2019 «Материалы». Но этот стандарт не регламентирует порядок списания запасов так детально, как Методические указания, утв. Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, которые применялись до 2021 года. По нашему мнению, организация вправе разработать свой порядок списания запасов, используя в качестве основы в том числе Методические указания.

Согласно п. 125 и 126 утративших силу Методических указаний, акт списания ТМЦ должен был быть подписан членами комиссии и утвержден руководителем. Законодательно не закреплено, какое количество людей должно быть в комиссии. Состав комиссии утверждает приказом руководитель организации. В 2021 — 2022 годах эти положения учреждение вправе применять по собственному желанию.

Бухгалтерский учет списания медикаментов

Бухгалтерский учет медикаментов в БУ ведется в соответствии с требованиями единого плана счетов и инструкции к нему, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н. Кроме того, действуют специальный план счетов и инструкция к нему для БУ, утвержденные приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н. Для бухучета медикаментов используется счет 010500000 «Материальные запасы» и счет аналитического учета 010501000 «Медикаменты и перевязочные средства».

Существует 2 варианта списания стоимости медицинских запасов:

по фактической стоимости единицы;

по средней фактической стоимости.

Если БУ выбрало определенный способ для конкретного вида лекарственных средств или их группы, то оно не может поменять этот способ в течение всего отчетного года. Расчет средней фактической стоимости производится по формуле:

Сср = (Сн Сп) / (Кн Кп),

где:

Сср — средняя фактическая стоимость определенного вида медикаментов;

Сн — стоимость медикаментов на начало месяца;

Сп — стоимость поступивших медикаментов в течение месяца на дату списания;

Кн — количество медикаментов на начало месяца;

Кп — количество поступивших медикаментов в течение месяца на дату списания.

Перечень проводок, которыми отражается списание медикаментов в БУ, можно посмотреть в таблице:

Не забывайте, что с 2020 года лекарственные препараты обязательно должны быть промаркированы.

Итоги

Учет медикаментов требует особого внимания. Он оформляется строго регламентированными документами, которые должны проверяться и контролироваться не только бухгалтером учреждения, но и руководителем.