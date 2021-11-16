Гонорары авторам за изобретение, полезную модель, промышленный образец: что нужно знать про страховые взносы?

В этой статье рассказываем про страховые взносы на авторские вознаграждения за изобретение, полезную модель, промышленный образец по различным договорам на основе разъяснений ФНС и Минфина России 2021 года. В том числе при их создании в рамках трудовых отношений как служебные изобретения и прочее.

Варианты договоров

На основании п. 1 ст. 420 НК РФ, объект обложения страховыми взносами для организаций — это выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному соцстрахованию в соответствии с федеральными законами (кроме вознаграждений ИП и специалистам частной практики, не делающих выплат физлицам — подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ):

в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам (ГПХ), предмет которых — выполнение работ, оказание услуг;

по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;

по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в подп. 1-12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования таких результатов интеллектуальной деятельности.

Нужно знать, что изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности: они указаны в подп. 7, 8 и 9 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса.

Договоры об отчуждении исключительного права

Вознаграждение физлицу по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец п. 1 ст. 420 НК РФ признает объектом обложения страховыми взносами.

При этом, согласно п. 1 ст. 1365 ГК РФ, по указанному договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Договоры об отчуждении права на патент

Другой возможный вариант — выплата вознаграждения по договорам об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

По закону право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит их автору (п. 1 ст. 1357 ГК РФ).

При этом такое право может быть передано другому лицу по договору об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 2, 3 ст. 1357 ГК РФ).

По закону, получившему патент — патентообладателю — будет принадлежать исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. И он сможет распоряжаться этим исключительным правом. В том числе — передать его по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и получить вознаграждение, которое облагается страховыми взносами (п. 1 ст. 1358 ГК РФ).

В итоге, вознаграждение, выплачиваемое организацией автору изобретения, полезной модели или промышленного образца по договору об отчуждении права на получение патента на них не подлежит обложению страховыми взносами. Дело в том, что такой договор не назван в п. 1 ст. 420 НК РФ.

К такому выводу пришёл Минфин России в письме от 08.10.2021 № 03-15-07/82014, которое приведено в письме ФНС России от 12.10.2021 № БС-4-11/14457.

Гонорар работникам-авторам

Третья ситуация — выплата вознаграждения работникам, которые одновременно стали авторами служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца.

Служебные изобретение/полезная модель/промышленный образец — это созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Исключительное право на них и право на получение патента принадлежат работодателю (п. 1 и 3 ст. 1370 ГК РФ).

При этом работник имеет право на вознаграждение, если работодатель одним из следующих способов (п. 4 ст. 1370 ГК РФ):

получит патент на служебное изобретение/полезную модель/промышленный образец;

примет решение оставить в тайне информацию о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце и сообщит об этом работнику;

передаст право на получение патента другому лицу;

не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Размер такого вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяет договор между ним и работником.

В указанных выше письмах чиновники пришли к выводу, что вознаграждения сотрудникам как авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов облагаются страховыми взносами в общем порядке на основании п. 1 ст. 420 НК РФ как выплачиваемые в рамках трудовых отношений.

Причём способ оформления такого вознаграждения в упомянутом договоре не влияет на его облагаемость взносами. Например, это может быть отдельное дополнительное соглашение к трудовому договору.

Также по мнению ФНС и Минфина создание служебного изобретения/полезной модели/промышленного образца не может быть обязанностью работника в рамках трудовых отношений, регулируемых ТК РФ.