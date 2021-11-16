Как вернуть деньги, если банк обанкротился?

По данным Банка России на 1 октября 2021 года, на стадии ликвидации находится 376 кредитных организаций. Большая часть из них — 333 финансовые компании — находятся в процедурах банкротства. Несостоятельный банк — большая проблема как для вкладчиков, так и для его других кредиторов, поскольку для возврата денег придется пройти «круги ада». Хотя для граждан-вкладчиков процедура упрощена.

Какие деньги можно вернуть?

Представим, что у некоего Петра был открыт банковский вклад на сумму 800 тыс. руб. Финансовая организация банкротится, и снять деньги через приложение или онлайн-банк, как то было раньше, у него не получается. «Обращайтесь в банк-агент, утвержденный Агентством страхования вкладов (АСВ)», — говорит ему приложение. А что это за агентство такое, и как его найти, Петр не знает.

На самом деле, АСВ работает в России с января 2004 года. Эта государственная корпорация была создана, чтобы все открывшие банковские депозиты не потеряли свои деньги. Однако страхованию подлежат суммы до 1,4 млн руб.

В нашем примере Петр сможет вернуть назад все свои 800 тыс. руб., поскольку эта сумма не превышает определенный законом лимит. А вот если бы у него на депозите было 2 млн руб., то вернуть сразу удалось бы только 1,4 млн руб. (максимальная сумма страхового возмещения по общему правилу). Оставшиеся 600 тыс. руб. Петр может попытаться получить в рамках процедуры банкротства банка. Когда он будет заполнять заявление в банке-агенте о получении страховки по банковскому вкладу, ему нужно будет указать в документе сумму, превышающую 1,4 млн руб. Подтверждать свое право на получение средств сверх страховки Петру не понадобится: никаких кассовых ордеров, договоров банковского депозита, выписок со счетов приносить в банк-агент не нужно. Задолженность Петра впоследствии включат в реестр кредиторов банка.

Несмотря на большие законодательные возможности по возврату средств, хранить крупные суммы денег в одной финансовой организации не рекомендуется.

АСВ определяет уполномоченный банк, который будет осуществлять возврат денежных средств вкладчикам, указывает член Ассоциации юристов России Тимур Рагимов. Эксперт напоминает, чьи вложения в финансовых организациях страхуются государством:

банковские депозиты граждан;

вклады малых предприятий;

средства некоммерческих организаций (товариществ собственников жилья (ТСЖ), благотворительных фондов, потребительских кооперативов, организаций-исполнителей общественно полезных услуг, казачьих обществ, религиозных организаций, общин малочисленных коренных народов РФ).

Некоторые средства, по словам юриста, вовсе не подлежат страхованию АСВ. К ним относятся (ч. 2 ст. 5 закона «О страховании вкладов в банках РФ»):

деньги нотариусов, адвокатов и иных лиц, осуществляющих профессиональную деятельность и хранивших деньги в банке, чтобы с их помощью иметь возможность оказывать услуги населению и бизнесу;

средства некоммерческих организаций, считающихся иностранными агентами;

банковские вклады, права на которые удостоверены депозитными сертификатами;

средства, размещенные на публичных депозитных счетах;

деньги, которыми банки распоряжаются на основании доверительного управления;

средства, которые жильцы копили на специальный или капитальный ремонт многоквартирных домов;

вклады, находящиеся в иностранном государстве;

средства юридических лиц (за исключением малых предприятий);

электронные денежные средства;

деньги, находящиеся на субординированных депозитах;

средства на номинальных счетах (кроме счетов-эскроу, залоговых счетов, а также денег, которые получают подопечные попечителей и опекунов).

Возвращаем банковские вклады

Как только Центробанк обнародует решение об отзыве лицензии у банка, происходит прекращение всех операций, включая и обслуживание физических и юридических лиц, указывает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. При банкротстве банка ЦБ РФ назначает временную администрацию, которая занимается подготовкой и контролем над процедурой банкротства. Ее можно найти на сайте регулятора в разделе «Объявления временных администраций».

«Узнать о том, когда и как гражданин может вернуть свои средства, можно также на сайте АСВ через 7-14 дней после отзыва лицензии у банка. Найти банк можно в разделе „Страховые случаи“, где будет указан статус выплаты возмещения и банки, через которые вкладчик вправе ее получить.», — разъясняет Анна Ларина.

Гражданину достаточно прийти в банк-агент только с паспортом, заполнив у него заявление на получение страховой компенсации. Обратиться в банк-агент нужно до момента полной ликвидации несостоятельной финансовой организации. Обычно этот срок составляет не менее 2 лет. В исключительных случаях срок подачи заявления на получение страховой компенсации можно восстановить (например, если вкладчик был болен или находился в командировке).

Анна Ларина добавляет, что на особых условиях застрахованы средства на эскроу-счетах для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости во время их регистрации. Страховая сумма в этом случае составит 10 млн руб.

Вернемся к примеру Петра. Допустим, у него есть банковский вклад на 800 тыс. руб., а также дебетовая карта, на которой хранилось 90 тыс. руб. Чтобы получить свои деньги назад, он должен обратиться в банк-агент, утвержденный АСВ. Ему понадобится только паспорт.

Как быть юридическим лицам?

Юридическим лицам необходимо уведомить контрагентов о банкротстве банка и предоставить при наличии реквизиты другого счета, советует исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. Также компания должна подготовить пакет документов (копию устава, ОГРН, приказ о назначении руководителя, договор счета) и заявление для включения в реестр требований кредиторов банка. Получить ответ можно в течение 30 рабочих дней с момента подачи. Отказ можно обжаловать в арбитражном суде в течение 15 дней.

«Также стоит уведомить ФНС о возможных задержках при уплате налогов, а сотрудников — о возможных задержках зарплаты. В случае задержки зарплаты юридическое лицо обязано выплатить работникам компенсацию за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ», — указывает эксперт.

Анна Ларина подчеркивает, что важно помнить, что финансовые средства юридическим лицам возвращаются в последнюю очередь, после уплаты всех долгов и возврата денег физическим лицам. Граждане, которым банк задолжал более 1,4 млн руб. (то есть не вся сумма вклада была застрахована), смогут получить деньги обратно (или их часть) только в судебном порядке в рамках конкурсного производства в банкротстве.

В соответствии с законодательством ликвидация выполняется в течение года, напоминает член Ассоциации юристов России Тимур Рагимов. Однако в некоторых случаях она может продолжаться и дольше. Денежные средства выплачиваются кредиторам из средств, оставшихся у банка, и из средств, полученных после продажи его имущества и взыскания долгов с должников банка.

В зависимости от количества активов банка, есть шанс, что вкладчики как из числа физических лиц, предпринимателей, субъектов малого бизнеса смогут вернуть деньги, превышающие максимальную сумму страховки по общему правилу (1,4 млн руб.). Этот же шанс остается и у юридических лиц, относящихся к среднему или крупному бизнесу. Но несостоятельность возникает потому, что у банка как раз-таки этих денег нет, так что если удастся вернуть хотя бы часть — это будет большим успехом.