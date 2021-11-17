Куда и когда подавать уведомление о зарубежных счетах?

Уведомление о зарубежных счетах, а также отчетность по движению средств на них обязаны направлять в ФНС как физлица, так и юрлица. Рассмотрим, в какие сроки и как они могут это делать.
Уведомление об открытии или закрытии счета за границей: кого извещать
Открыв счет в банке за границей, физлицо — валютный резидент РФ (в соответствии с критериями, закрепленными в подп. 6 п. 1 ст. 1 закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ), и любое юрлицо, зарегистрированное в РФ, обязаны в течение месяца уведомить об этом налоговую службу (п. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ).
Иначе они могут быть оштрафованы (п. 2.1 ст. 15.25 КоАП):
- физлица — на 4–5 тыс. руб.;
- юрлица — на сумму от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.
Как сообщить государству об открытии или закрытии счета за рубежом
Чтобы проинформировать налоговиков об открытии или закрытии счета, физлицу или организации нужно заполнить:
- отчетную документацию по приложению № 1 к приказу ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ (при открытии или закрытии счета);
- отчетную документацию по приложению № 2 к приказу ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ (при изменении реквизитов счета).
Передать заполненный документ в налоговую инстанцию можно:
- лично;
- по почте;
- через интернет c использованием решений для электронной отчетности.
Не считая отмеченной выше обязанности по уведомлению ФНС об открытии счета, физлица и юрлица должны на регулярной основе отчитываться перед налоговиками о проводимых операциях по соответствующим заграничным счетам.
Отчет по заграничным счетам: кто и как его должен составлять
Рассматриваемый отчет обязаны представлять:
1. Юрлица: раз в квартал, до 30-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом (п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819) с использованием бланка, отраженного в приложении к постановлению № 819. Выглядит бланк так:
Кроме того, юрлица вместе с отчетом по движению средств обязаны предоставлять налоговикам заверенные в нотариате и переведенные на русский язык банковские выписки, свидетельствующие о произведенных операциях.
2. Физлица: до 1 июня года, идущего за отчетным, а если счет больше не используется — вместе с уведомлением о его закрытии (пп. 2, 9 постановления Правительства от 12.12.2015 № 1365) с использованием бланка по приложению к постановлению № 1365:
При непредоставлении в налоговую инстанцию рассматриваемой отчетности в отношении обязанных лиц также могут быть применены штрафные меры (п. 6 ст. 15.25 КоАП):
- для физлиц — 2–3 тыс. руб.;
- для юрлиц — 40–50 тыс. руб.
Итоги
Физлица — валютные резиденты РФ, а также все российские юрлица обязаны уведомлять налоговиков об открытии или аннулировании счета за границей в течение месяца. Другая их обязанность, установленная законом, — информирование в установленные сроки об осуществленных операциях по заграничным счетам.
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