Куда и когда подавать уведомление о зарубежных счетах?

Уведомление о зарубежных счетах, а также отчетность по движению средств на них обязаны направлять в ФНС как физлица, так и юрлица. Рассмотрим, в какие сроки и как они могут это делать.

Уведомление об открытии или закрытии счета за границей: кого извещать

Открыв счет в банке за границей, физлицо — валютный резидент РФ (в соответствии с критериями, закрепленными в подп. 6 п. 1 ст. 1 закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ), и любое юрлицо, зарегистрированное в РФ, обязаны в течение месяца уведомить об этом налоговую службу (п. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ).

Иначе они могут быть оштрафованы (п. 2.1 ст. 15.25 КоАП):

физлица — на 4–5 тыс. руб.;

юрлица — на сумму от 800 тыс. руб. до 1 млн руб.

Как сообщить государству об открытии или закрытии счета за рубежом

Чтобы проинформировать налоговиков об открытии или закрытии счета, физлицу или организации нужно заполнить:

отчетную документацию по приложению № 1 к приказу ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ (при открытии или закрытии счета);

отчетную документацию по приложению № 2 к приказу ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ (при изменении реквизитов счета).

Передать заполненный документ в налоговую инстанцию можно:

лично;

по почте;

через интернет c использованием решений для электронной отчетности.

Не считая отмеченной выше обязанности по уведомлению ФНС об открытии счета, физлица и юрлица должны на регулярной основе отчитываться перед налоговиками о проводимых операциях по соответствующим заграничным счетам.

Отчет по заграничным счетам: кто и как его должен составлять

Рассматриваемый отчет обязаны представлять:

1. Юрлица: раз в квартал, до 30-го числа месяца, идущего за отчетным кварталом (п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства от 28.12.2005 № 819) с использованием бланка, отраженного в приложении к постановлению № 819. Выглядит бланк так:

Кроме того, юрлица вместе с отчетом по движению средств обязаны предоставлять налоговикам заверенные в нотариате и переведенные на русский язык банковские выписки, свидетельствующие о произведенных операциях.

2. Физлица: до 1 июня года, идущего за отчетным, а если счет больше не используется — вместе с уведомлением о его закрытии (пп. 2, 9 постановления Правительства от 12.12.2015 № 1365) с использованием бланка по приложению к постановлению № 1365:

При непредоставлении в налоговую инстанцию рассматриваемой отчетности в отношении обязанных лиц также могут быть применены штрафные меры (п. 6 ст. 15.25 КоАП):

для физлиц — 2–3 тыс. руб.;

для юрлиц — 40–50 тыс. руб.

Итоги

Физлица — валютные резиденты РФ, а также все российские юрлица обязаны уведомлять налоговиков об открытии или аннулировании счета за границей в течение месяца. Другая их обязанность, установленная законом, — информирование в установленные сроки об осуществленных операциях по заграничным счетам.