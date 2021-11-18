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Как накажут за незаконные валютные операции?

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Рубрика Валютные операции
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Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, при их обнаружении приводят к санкциям. К нарушителям применяют штрафы или даже лишение свободы. При несоблюдении валютного законодательства юридическими лицами к ответственности привлекают также их должностных лиц.

Виды валютных нарушений

Все, кто совершает валютные операции, обязаны выполнять нормы закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173 (в дейст. ред. от 02.07.2021). При их несоблюдении нарушители в зависимости от тяжести проступка рискуют попасть под санкции КоАП и УК РФ. В числе незаконных валютных операций могут быть следующие действия:

  • приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков;
  • проведение валютных операций в иностранной валюте не через счета, открытые в уполномоченных банках, или минуя заграничные счета, в случаях, не предусмотренных федеральным валютным законодательством;
  • проведение не предусмотренных валютным законодательством операций при участии средств, зачисленных на заграничные счета.

Кроме того, к валютным нарушениям относятся:

  • непредставление и представление с нарушением сроков сведений об открытии/закрытии (изменении реквизитов) заграничных счетов резидентов, которые занимаются предпринимательством;
  • несдача, нарушение сроков (порядка) сдачи отчетности о проведении валютных операций по счетам в банках (иных финансовых организациях) за пределами РФ, в т. ч. о переводах без счета через электронные средства платежей иностранных поставщиков;
  • несвоевременное зачисление резидентами средств на счета в уполномоченных банках от операций, совершенных с нерезидентами (по передаче нерезидентами товаров, выполнению работ, услуг и т. п.);
  • несвоевременный возврат на территорию России средств, полученных от нерезидента за несовершенную в РФ сделку.

Нарушение валютного законодательства — штрафы с 2021 года

Назначаемые за нарушение валютного законодательства штрафы указаны в ст. 15.25 КоАП РФ. Привлечение к ответственности за непредставление информации, документов (либо представление ложных сведений) оговорено также в ст. 19.4 и 19.7 КоАП РФ. Размеры штрафов зависят от вида нарушения, а также от категории провинившегося: простое физлицо, юрлицо, ИП.

Обычно штрафы для физических лиц на порядок меньше, чем установленные для нарушителей — юридических лиц. Кроме того, вместе за совершение незаконной валютной операции штрафуют не только юрлицо, но и виновных в совершении правонарушений должностных лиц такой организации.

Минимальный размер штрафа для нарушителей — физических лиц составляет 1000 руб. Для юридических лиц эта сумма весомее: минимальный размер штрафа равен 50 000 руб. Довольно распространенным является наложение штрафа в сумме от ¾ до 1 размера такой операции.

За нарушение сроков зачисления средств в рамках валютного законодательства нарушителей ждут санкции не в фиксированной сумме, как за совершение незаконных валютных операций, а в размере 1/150 от ставки рефинансирования Центробанка. Удержания производятся от незачисленной суммы за каждый день просрочки.

Между тем в 2021 году действуют постепенно вводимые послабления в части валютного контроля. К примеру, резиденты могут уже не возвращать часть валютной выручки (порядка 30%) на рублевые счета по сырьевым контрактам.

При нарушении зачислений выручки по рублевым договорам налагается штраф в размере 3–5%, а по инвалютным — от 5 до 30%. Санкции применяются по окончании 45 дней после дня наступления обязательств по зачислению средств — это дата, прописанная в договоре (п. 9 ст. 15.25 КоАП РФ). Ответственность по внешторговым договорам (контрактам), заключенным резидентом и нерезидентом на малые суммы (до 200 тыс. руб), не предусмотрена (п. 8 ст. 15.25 КоАП РФ).

Какая статья УК РФ содержит санкции за незаконные валютные операции

Еще более серьезная ответственность за проведение незаконных валютных операций установлена ст. 193, 193.1 УК РФ — от крупных штрафов до лишения свободы.

Под уголовную ответственность, согласно ст. 193, попадает невозврат из-за рубежа (особо) крупных сумм в иностранной валюте. Невозвращенными деньгами считаются суммы, которые должны были быть по контракту зачислены в уполномоченном банке резиденту, но так и не дошли до соответствующих расчетных счетов. Если размер незачисленных средств на протяжении года по однократным (неоднократным) валютным операциям превысил 100 млн руб., считается, что это крупный размер нарушения, и предусмотрено наказание следующего характера:

  • штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., но в зависимости от условий совершения нарушения может повлечь изъятие зарплаты (дохода) за период от 1 до 3 лет, принудительные работы либо реальный срок заключения до 3 лет;
  • для нарушений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, рамки штрафа изменены от 300 тыс. до 500 тыс. руб., но реальный срок может достичь 4 лет.

Если размер незаконных валютных операций равен или больше особо крупного размера (то есть более 150 млн руб.), в деле участвовала группа лиц, присутствовал подложный документ или в схеме использовалась организация, то размер санкций — до 5 лет срок лишения свободы, штраф до 1 млн руб. или изъятие в таком же размере зарплаты (дохода) за 5 лет.

Ст. 193.1 УК РФ регулирует сферу перечисления иностранной валюты на счета нерезидентов. Если такое перечисление сопровождалось предоставлением недостоверных данных в банк, то наказанием может стать:

  • штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб.;
  • изъятие зарплаты (дохода) в течение срока от 1 до 3 лет;
  • принудительные работы либо реальный срок заключения до 3 лет.

Если нарушение совершено группой лиц по договоренности, в крупном размере или в схему специально вводилась организация, через которую и велись все переводы:

  • до 5 лет срок лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.;
  • изъятие в таком же размере зарплаты (дохода) в течение 5 лет.

Если размер нарушения особо крупный или в нем участвовала группа лиц, то:

  • от 5 до 10 лет срок заключения со штрафом до 1 млн руб.;
  • изъятие в таком же размере зарплаты (дохода) в течение 5 лет.

Санкции, применяемые по ст. 193.1, относятся к суммам (по однократным, неоднократным операциям на протяжении года), достигшим крупного размера, больше 9 млн руб., либо особо крупного — более 45 млн руб.

Какой срок исковой давности есть у органов валютного контроля для привлечения к ответственности

Срок давности по привлечению к ответственности за нарушение валютного законодательства в 2021 году составляет 2 года. Этот временной промежуток установлен в 2016 году, до этого момента он не превышал 1 год.

Увеличение потребовалось по той причине, что документы таможенных органов или банков о нарушении законодательства зачастую поступали в Росфиннадзор, а после его упразднения — в ФНС уже после того, как истекал срок, в течение которого можно было привлекать к ответственности нарушителей.

Указанный двухлетний срок давности распространяется на привлечение к ответственности по всем валютным нарушениям, указанным в ст. 15.25 КоАП РФ. Например, это положение коснется и отсутствия перечисления на счет резидента валютной выручки за реализованный товар, и несвоевременной отчетности за проведение валютной операции, и т. д. Срок давности во всех случаях исчисляют со дня (даты), когда совершили незаконную валютную операцию.

Итоги

Перечень нарушений, за которые может последовать привлечение к ответственности, приведен в ст. 15.25 КоАП РФ. Проведение незаконных валютных операций влечет привлечение нарушителя к административной или уголовной ответственности. В списке санкций содержатся штрафы и даже лишение свободы.

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