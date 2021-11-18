Бухгалтерский и налоговый учет вознаграждений физлицам по договору ГПХ

Каков порядок исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплате вознаграждения физическому лицу? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Юлией Галимардановой.

Исходная ситуация

Российская организация (садовое некоммерческое товарищество) планирует привлечь стороннее физическое лицо (резидент, не индивидуальный предприниматель, не сотрудник) по договору гражданско-правового характера о выполнении работ по замене стальных труб на полиэтиленовые.

Каков порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете организации данной операции, в том числе ее документальное оформление? Каков порядок исчисления НДФЛ и страховых взносов при выплате вознаграждения физическому лицу?

Ответ

Бухгалтерский и налоговый учет операций по выплате вознаграждения физическому лицу по договору ГПХ на выполнение рассматриваемых работ, а также порядок исчисления НДФЛ и страховых взносов представлен ниже.

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Обоснование ответа

Согласно ст. 420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

К гражданско-правовым договорам (далее — ГПХ) об оказании услуг (выполнении работ) относятся:

договор подряда, когда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее (п. 1 ст. 702 ГК РФ);

договор возмездного оказания услуг, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Условия договора ГПХ с физическим лицом определяются сторонами в соответствии с ГК РФ и не регулируются положениями ТК РФ. Иными словами, выполнение работ (оказание услуг) физическим лицом по договору ГПХ не приводит к установлению трудовых отношений между ним и заказчиком.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Как видно из п. 1 ст. 702 ГК РФ, предметом договора подряда является выполнение определенной работы и передача ее результата заказчику. Существо предусмотренной договором подряда работы может заключаться как в изготовлении вещи, ее переработке, обработке, так и в выполнении иных работ (демонтаж, ремонт, реконструкция, сборка и т.п.) с передачей результата выполненной работы заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).

Бухгалтерский учет у заказчика

В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности; прочие расходы.

Затраты на приобретение (работ) услуг, необходимых для осуществления производственной деятельности организации, признаются в составе расходов по обычным видам деятельности на дату подписания акта о выполнении работ (оказании услуг) (пункты 5, 16 ПБУ 10/99). Такие затраты принимаются в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, определяемой исходя из цены и условий, установленных договором.

В зависимости от вида произведенных работ (оказанных услуг) вознаграждение, выплачиваемое по договорам подряда (оказания услуг), в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета учитывается на счетах учета затрат или формирует стоимость созданных в результате выполнения работ ТМЦ (ОС, НМА, МПЗ).

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), не имеющих отношения к основной деятельности организации, включается в состав прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы».

Выплаты физическим лицам, не являющимся работниками организации, учитывают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Операции, связанные с выплатой физическому лицу, не являющемуся работником, в рамках заключенного с ним гражданско-правового договора об оказании услуг (выполнении работ), в бухгалтерском учете организации могут быть отражены следующим образом:

Дебет 20 (26, 44...) Кредит 76, субсчет «Расчеты по гражданско-правовым договорам»

— начислено вознаграждение физическому лицу по гражданско-правовому договору;

Дебет 76, субсчет «Расчеты по гражданско-правовым договорам» Кредит 68, субсчет «НДФЛ»

— удержан НДФЛ при выплате вознаграждения;

Дебет 20 (26, 44...) Кредит 69

— начислены страховые взносы;

Дебет 76, субсчет «Расчеты по гражданско-правовым договорам» Кредит 50 (51)

— выплачено вознаграждение исполнителю.

Документооборот у заказчика

Заключение договора ГПХ не приводит к установлению трудовых отношений между физлицом и заказчиком услуг (работ), оформление кадровых документов (приказов о приеме и увольнении, личной карточки, табеля и пр.) не требуется.

Законодательством не установлены конкретные документы, оформляемые при оказании услуг. Поэтому перечень документов, которые должны быть составлены, может быть утвержден сторонами в договоре. К документам, подтверждающим факт оказания услуг (выполнения работ), можно отнести:

договор, в котором предусматривается порядок и условия приема оказанных услуг;

акт приемки результатов оказания услуг (выполнения работ).

Если услуги оказываются в рамках одного договора, действие которого рассчитано на длительный период времени (не на один отчетный период), то в этом случае договором может быть предусмотрено составление «закрывающих» документов один раз в месяц (или в квартал, исходя из специфики обслуживания).

О форме акта выполненных работ целесообразно условиться в договоре.

Налог на прибыль

В соответствии с п. 21 ст. 255 НК РФ в состав расходов включаются затраты на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам ГПХ.

Указанная норма применяется с учетом положений п. 1 ст. 252 НК РФ, согласно которому расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2008 N 2936/08).

НДФЛ

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло (п. 1 ст. 210 НК РФ).

Полученное физическим лицом вознаграждение за выполненную работу (оказанную услугу) признается объектом обложения НДФЛ и облагается по общей ставке 13% (15%) (ст. 224 НК РФ, смотрите также письмо Минфина России от 09.09.2020 N 03-04-05/79095).

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 226 НК РФ, организация, от которой или в результате отношений с которой налогоплательщик получил доходы, обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 225 НК РФ с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226 НК РФ. При этом исчисление и уплата НДФЛ производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением отдельных видов доходов, облагаемых по специальным правилам.

Оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым договорам, стоимости проезда и проживания в месте исполнения услуг признаются доходом налогоплательщиков, полученным в натуральной форме, и суммы такой оплаты подлежат обложению НДФЛ.

Кроме того, налогообложению также подлежат доходы физического лица — исполнителя по гражданско-правовому договору в виде сумм возмещения организацией его расходов, связанных с оказанием услуг по такому договору (письма Минфина России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138, от 25.10.2017 N 03-04-06/69945, от 21.07.2017 N 03-03-06/1/46709, от 23.08.2016 N 03-04-06/49311, от 08.08.2016 N 03-04-06/46423).

При этом п. 2 ст. 221 НК РФ налогоплательщикам, получающим доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам ГПХ, предоставлено право на профессиональные вычеты в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием услуг). Это право они могут реализовать путем подачи письменного заявления налоговому агенту.

Страховые взносы

На основании подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ, вознаграждения физическим лицам по договорам ГПХ не включаются в базу для исчисления взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее по тексту — также ВНиМ). Соответственно, на те выплаты по гражданско-правовым договорам, которые признаются объектом обложения, следует начислять только страховые взносы на ОПС и ОМС (письмо Минфина России от 12.04.2019 N 03-15-05/26092). При исчислении взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не должны учитываться выплаты, начисленные сотрудникам на основании гражданско-правовых договоров с ними.

Если помимо вознаграждения по ГПД физическим лицам возмещаются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по ГПД, а также оплачиваются такие расходы, то эти выплаты с 1 января 2021 года не подлежат обложению страховыми взносами (подп. 16 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Страховые взносы от НС и ПЗ

Объектом обложения взносами по страхованию от НС и ПЗ признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа, если в соответствии с указанными договорами заказчик обязан уплачивать страховщику страховые взносы (ст. 20.1 Закона N 125-ФЗ).

То есть если гражданско-правовым договором о выполнении физическим лицом работ (оказании услуг) не предусмотрена обязанность заказчика об уплате страховых взносов от НС и ПЗ, то при выплате вознаграждения в пользу физического лица объекта для начисления страховых взносов от НС и ПЗ не возникает.