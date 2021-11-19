​Причины отказа в получении налогового вычета за квартиру

Налоговый вычет после покупки квартиры — это вычет, который может получить практически любой человек. Но есть несколько оговорок.

Давайте разбираться.

По каким причинам вам откажут в вычете

Для начала напомним причины, на основании которых вам может быть отказано в получении налогового вычета после покупки квартиры.

Во-первых, не может претендовать тот, кто уже пользовался вычетом (с нюансами), или приобретал жилье у взаимозависимых лиц — например, у близких родственников.

Во-вторых, в налоговом вычете может быть отказано в случае, если человек неправильно оформил документы.

К примеру, предоставил договор, но не добавил к нему также необходимые документы об оплате.

В-третьих, на вычет может претендовать только налоговый резидент РФ, который получает доходы, которые облагаются по ставке 13%.

Так может быть, если объект недвижимости покупает пенсионер и у него нет дохода, который облагается 13%. Такой пенсионер не может претендовать на этот вычет.

А можно ли получить вычет дважды?

Принято считать, что налоговый вычет на покупку жилья можно получить только один раз, независимо от его суммы, хотя это не совсем так.

Если человек купил жилье, стоимость которого меньше 2 млн рублей, он имеет право рассчитывать на то, что при покупке еще одной квартиры сможет дополучить сумму налогового вычета.

До 1 января 2014 года налоговый вычет можно было получить только единожды, независимо от стоимости объекта недвижимости.

Но поскольку стоимость жилья во многих регионах страны не доходила до максимально установленного размера возможного вычета. Люди были вынуждены:

или приобретать более дорогие объекты;

или получать суммы меньше, чем предусматривало законодательство.

После указанной даты в законе закрепили имущественный вычет не за конкретным объектом недвижимости, а за налогоплательщиком.

То есть налоговый вычет приобрел персональный характер.

Как получить в такой ситуации вычет?

Вам нужно обратиться за получением недовыплаченных сумм:

в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости;

или к своему работодателю.

Соберите все необходимые документы, такие, как заявление, платежки, документы о собственности, справку о размере предыдущего вычета.