Что относится к основным средствам предприятия

К основным средствам относятся принадлежащие организации активы, используемые в предпринимательской деятельности и отвечающие ряду условий. Виды имущества, которые относятся к основным средствам (ОС), условия их признания в бухучете, а также основные отличия между бухгалтерским (БУ) и налоговым (НУ) учетом ОС, рассмотрены в нашей статье.

Понятие и состав основных средств

Что такое ОС? В состав основных средств предприятия входят активы, которые имеют материальное выражение и строго отвечают установленным законодательно критериям, на которых мы подробнее остановимся в следующем разделе статьи.

К таким активам относят здания, сооружения, машины, оборудование, приборы, предназначенные для измерений и регулировок, ЭВМ, транспорт, инструменты, инвентарь, объекты дорожной инфраструктуры, а также прочие виды активов.

В сельхозорганизациях к основным средствам относится племенной и рабочий скот, многолетние растения.

К ОС возможно отнести и земельные участки, капитальные вложения на их улучшение (к примеру, мелиоративные либо оросительные работы), а также природные ресурсы, такие как вода, недра и пр. То есть ОС — основные фонды предприятия.

Объекты материальных активов не относятся к ОС, если они находятся на складах торговых либо производственных предприятий, изготавливающих их. В этом случае они учитываются как товары, предназначенные для продажи, либо как готовая продукция.

В учетной политике (далее — УП) организаций для целей бухучета может быть предусмотрен стоимостный лимит, ниже которого активы, удовлетворяющие критериям признания их как объектов ОС в бухгалтерском учете, могут быть классифицированы как материально-производственные запасы. При этом указанный лимит не должен превышать:

в 2022 году — стоимости, утвержденной предприятием (п.5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»);

в 2021 году — 40 000 руб. (абз. 4 п. 5 Положения по бухучету ОС (ПБУ 6/01)).

С 2022 года ПБУ 6/01 «Учет основных средств» утратит силу. Вместо него будут действовать ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

По общему правилу капитальные вложения не относятся к основным средствам предприятия. Капитальные же вложения в арендованные объекты основных средств могут быть включены в их состав.

ОС, использование которых ограничивается сдачей в аренду, в бухучете и отчетности признают доходными вложениями в материальные ценности.

Что входит в группу основных средств: критерии

Чтобы признать имущество в качестве объекта основных средств в бухучете, нужно соблюсти еще 4 основных условия:

этот объект должен использоваться в предпринимательской деятельности; использование объекта должно продолжаться свыше 12 месяцев; объект приобретается или создается не для продажи, и такая продажа не предполагается в ближайшем будущем; использование объекта ОС должно приносить организации доход.

Несмотря на то, что ФСБУ 6/2020 и ПБУ 6/01 предусмотрено только 4 требования, полагаем, что в качестве дополнительного критерия признания ОС в бухучете стоит рассмотреть возможность определения начальной стоимости объектов ОС.

Так, ФСБУ 6/2020 (до 2022 года ПБУ 6/01) содержит конкретное указание на то, что ОС принимаются в бухучете по первоначальной стоимости. Следовательно, невозможность ее определения должна поставить под сомнение любую возможность признать ОС.

ОС постепенно теряют свои первоначальные качества. При этом выделяют 2 вида износа основных фондов: физический и моральный.

Физический износ является следствием эксплуатации. В бухгалтерском и налоговом учете для отображения износа ежемесячно исчисляется амортизация. Моральный износ значит, что ОС отстает от более современного оборудования.

Учет капитальных вложений в арендованные объекты ОС

Капитальные вложения, произведенные в арендованные объекты ОС, тоже можно признать основными средствами. В данной ситуации возможны 2 варианта: когда арендодатель компенсирует стоимость капитальных вложений и когда он подобные затраты не компенсирует.

При 1-м варианте подобные вложения в арендованное имущество не формируют объект ОС у арендатора, поскольку тогда результат этих вложений принадлежит арендодателю. Такие затраты аккумулируются на счете учета капвложений с их последующим списанием на счет учета расчетов с арендодателем.

При 2-м варианте, соответственно, капитальные вложения после их окончания могут формировать стоимость отдельного объекта основных средств.

В дальнейшем исходим из того, что затраты на неотделимые улучшения арендованного имущества включаются в капитальные вложения, а по их завершении признаются объектом ОС (п. 18 ФСБУ 26/2020).

В том случае, если арендодатель возмещает, например, не всю стоимость капитальных вложений, а за вычетом износа, часть не возмещенной в таком порядке стоимости может также формировать стоимость отдельного объекта ОС.

Различия в бухгалтерском и налоговом учете ОС

В целом, как ФСБУ 6/2020 (действующий с 2022 года) и ПБУ 6/01 (действующий до конца 2021 года), так и НК РФ содержат сходные определения ОС. Главные различия могут быть сведены к следующему:

Для целей бухучета используется Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (приказ Росстандарта от 21.04.2016 № 458). В то же время для целей налогообложения используют Классификацию ОС, включаемых в амортизационные группы (постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Согласно НК РФ в состав ОС включается имущество стоимостью более 100 000 руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ). Как мы отмечали ранее, в бухучете порог признания имущества в качестве ОС с 2022 года устанавливается организацией самостоятельно, до конца 2021 года составлял — 40 000 руб.

В налоговом учете основные средства включаются в состав амортизационной группы с момента документального подтверждения подачи заявления на государственную регистрацию в отношении имущества, по которому такая регистрация предусмотрена. В бухгалтерском учете данное требование не применяется.

Немало различий между бухгалтерским и налоговым учетом ОС связано с порядком начисления амортизации и в определенных случаях определением их первоначальной стоимости.

Итоги

Основные средства — важная составляющая имущества любого предприятия. Правильная квалификация объектов, которые относятся к основным средствам, — залог не только корректного ведения бухучета таких активов, но и возможность управлять затратами предприятия и избежать нежелательных налоговых последствий.