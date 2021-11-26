Как платить налог на имущество при аренде после перехода на ФСБУ 25/2018

Изменения в бухучете аренды с 2022 года не могли не обеспокоить плательщиков налога на имущество. Кого коснутся эти изменения — тех, кто платит налог на имущество по кадастровой стоимости или тех, кто рассчитывает его по среднегодовой стоимости? Арендаторов или арендодателей?

Объект обложения и налоговая база по налогу на имущество организаций

Объектами налогообложения признается недвижимое имущество.

По статье 374 Налогового кодекса это:

недвижимое имущество, которое учитывается на балансе в качестве основных средств, в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если налоговая база определяется как среднегодовая стоимость;

недвижимое имущество, которое находится на территории РФ и принадлежит организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость.

Налог на имущество организаций (авансовые платежи по нему) рассчитываются исходя из установленной в отношении того или иного объекта налогообложения налоговой базы.

А в качестве базы для расчета налога на имущество организаций, исходя из определения объекта, может быть среднегодовая стоимость основного средства или кадастровая стоимость объекта.

Кто платит налог при аренде

Раньше (до 2022 года) арендаторы учитывали арендованное имущество за балансом и не платили по нему налог на имущество. Эта обязанность была на арендодателе.

Обязанность применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (утв. Приказом Минфина от 16 октября 2018 г. № 208н) установлена на 2022 год (начиная с отчетности за 2022 год).

В учете арендатора произошли изменения. У него в составе основных средств должен учитываться арендованный объект недвижимости в форме права пользования активом. Поэтому этот объект должен включаться в базу по налогу на имущество.

Эту же недвижимость будет учитывать в составе основных средств арендодатель, который вправе все объекты учета учитывать как операционную аренду.

В этом случае арендодатель тоже признается плательщиком налога на имущество в отношении каждого такого объекта.

Таким образом, в связи с обязательным применением ФСБУ 25/2018 существует нежелательная вероятность двойного налогообложения налогом на имущество одного и того же объекта — у арендатора и у арендодателя.

Обратите внимание, что это имеет отношение только к аренде имущества, налог по которому рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости.

Во избежание двойного налогообложения в договоре аренды нужно прописать, что объект аренды учитывается арендодателем на балансе в составе основных средств и у него же включается в налоговую базу при исчислении налога на имущество организаций.

В этом случае арендатор платить налог на имущество не будет и в 2022 году.