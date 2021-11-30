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Как считать малому бизнесу страховые взносы под 15% с новым МРОТ-2022?

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Рубрика Страховые взносы
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Субъекты малого и среднего предпринимательства платят страховые взносы по пониженным тарифам. В 2022 году страховые взносы нужно рассчитывать по прежнему алгоритму, но учитывая новый МРОТ.

Пониженные тарифы субъекты МСП могут применять не ко всем выплатам в пользу физлиц, а только к той их части в месяц, которая превышает федеральный МРОТ, действующий с начала года.

Льготный тариф страховых взносов МСП в 2022 году

Для льготного тарифа нужно быть в реестре субъектов МСП. Начать применять пониженный тариф можно с 1-го числа месяца, в котором сведения о фирме или ИП внесены в реестр МСП.

Если вас исключили из реестра, то льготный тариф не применяют с 1-го числа месяца, в котором вас исключили из реестра МСП.

МСП платят страховые взносы так:

  • с зарплаты в размере МРОТ ставка составляет 30%;
  • всю остальную часть (выше МРОТ) нужно облагать по ставке 15%.

Ставка 15% распределена так:

  • взносы на ОПС — 10% (как с выплат в рамках предельной величины, так и со сверхлимитных выплат);
  • взносы на ВНиМ — 0%;
  • взносы на ОМС — 5%.

Для расчета взносов нужно брать федеральный МРОТ на начало года. В 2022 году эта сумма — 13 890 руб.

Кроме того, нужно помнить о предельных базах по страховым взносам.

Тариф страховых взносов МСП в 2022 году: таблица

Расчет на примерах

Пример № 1. Расчет страховых взносов для МСП в 2022 году

А.О. Петров работает в ООО «Альфа», которая применяет льготу как субъект МСП. Зарплата Петрова составляет 80 000 рублей.

За январь 2022 года страховые взносы нужно рассчитать так.

13 890 руб. x 30% = 4167 руб.

(80 000 руб. — 13 890 руб.) x 15% = 9916,5 руб., где:

  • 6611 руб. (66 110 руб. х 10%) — страховые взносы на обязательное пенсионное страхование;
  • 3305,5 руб. (66 110 руб. х 5%) — страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

Итого за январь к уплате страховых взносов: 14 083,5 руб.

Это без учета страховых взносов, связанных с травматизмом.

Пример № 2. Расчет страховых взносов для малого и среднего бизнеса в 2022 году

Зарплата работника составляет 60 000 руб. Считаем страховые взносы по льготному тарифу.

13 890×30% = 4167 рублей.

60 000 — 13 890 = 46 110 рублей.

46 110×15% = 6916,5 рублей, где:

  • 46 110×10% = 4611 рублей — страховые взносы на ОПС;
  • 46 110×5% = 2305,5 рубля — страховые взносы на ОМС.

Таким образом, общая сумма страховых взносов 11 083,5 рубля.

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