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Отказ от обработки персональных данных: как написать заявление

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Рубрика Защита персональных данных
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Отказ от обработки персональных данных — это документ, который составляют, когда человек не разрешает предоставлять кому-либо информацию личного характера. Если согласие уже предоставлено, то вы вправе написать заявление на его отзыв в любое время.

Что относится к персональным данным

Это понятие достаточно обширное. Федеральный закон № 152 от 27.07.2006 определяет его как любые индивидуальные сведения, прямо или косвенно относящиеся к человеку, позволяющие установить его личность (п. 1 ст. 3). Всего списка персональных сведений закон не предоставляет. Чтобы определить принадлежность конкретных сведений к этой категории, в каждом случае требуется анализировать, есть ли возможность при помощи этих данных определить личность физического лица. Если да, то их относят к персональным данным.

В первую очередь это касается:

  • фамилии, имени и отчества;
  • данных из удостоверения личности;
  • СНИЛС, ИНН;
  • даты и места рождения;
  • адреса регистрации;
  • сведений о заработной плате;
  • контактных данных (номера телефона, e-mail) и др.

В законе указаны некоторые категории личных сведений. К первой категории относятся общедоступные данные — это те, на обработку которых дано согласие человека. Доступ к ним есть в справочниках, адресных книгах: ФИО, адрес, телефонный номер, профессия (ст. 8 ФЗ № 152). Вторая категория — специальные. К ним относятся национальность, религия, состояние здоровья, интимная жизнь, политические взгляды и т. д. (ст. 10 ФЗ № 152). Еще одна категория — биометрические — отпечатки пальцев, фото и видео с изображением лица, аудиозаписи голоса человека (ст. 11 ФЗ № 152) и др. К иным относят все остальное: о работе, стаже, семейном положении, интересах и др.

Куда нужно предоставлять персональные данные

В современном мире предоставлять разрешение на обработку персональных данных требуют при обращении в большинство учреждений, например:

  • в поликлинику;
  • финансовые учреждения;
  • в салоны сотовой связи;
  • работодателю при трудоустройстве;
  • в детсад, школу;
  • при регистрации в интернет-порталах и др.

При запросе любого учреждения на обработку конфиденциальной информации личного характера человек принимает решение и дает согласие добровольно и по собственному интересу (п. 1 ст. 9 ФЗ № 152).

Можно ли отказаться предоставлять персональные данные

Любой человек, не желающий предоставлять подробности индивидуальных сведений в сторонние организации, вправе написать заявление на отказ от их обработки. Если такое разрешение уже дано, а позже человек передумал, то он вправе отозвать его в любое время. Такую возможность предусматривает п. 2 ст. 9 ФЗ № 152.

После получения отзыва оператор обязан прекратить обработку личных сведений и уничтожить их не позже чем через 30 дней (п. 5 ст. 21 ФЗ № 152).

Необходимо подать оператору заявления на отказ от ОПД, если, по вашему мнению, их используют незаконно, передают третьим лицам, эти действия ущемляют ваши интересы и др. Но закон не предусматривает требование при подаче заявления обязательно объяснить причины отказа на обработку данных.

Только следует понимать, что без предоставления определенных документов не получится получить некоторые услуги — например, в образовательных организациях, в медицинских учреждениях (это не касается экстренной помощи) и др.

Что касается трудоустройства, то без определенных документов оформиться не получится (ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Но требовать от претендента на вакансию другие документы незаконно (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). В таком случае предоставить работодателю разрешение необходимо с указанием конкретных документов и целей, на обработку которых вы согласны. С этого момента ответственность за их сохранность ложится на работодателя. При расторжении трудового договора работник вправе написать заявление и отозвать согласие.

Как написать отказ

Единого стандарта для написания заявления об отказе персональных данных в законе не установлено. Это означает, что составлять заявление на отказ вы вправе в произвольном виде. Подойдет обычный лист А5 или А4 или официальный бланк, если такая возможность предусмотрена в организации.

При написании заявления ориентируйтесь на общепринятую структуру по правилам делопроизводства:

  • в правом верхнем углу пишут кому (фамилия и инициалы, должность главы компании или физлица, наименование фирмы) и от кого (фамилия, инициалы и паспортные данные заявителя);
  • по центру пишут наименование документа: «Отказ от предоставления персональных данных»;
  • в основной части — четко формулируете желание отказаться от предоставления оператору конфиденциальной информации;
  • отметьте, что вам разъяснили последствия (если это сделано), и уточните о возможности обжаловать это в суде;
  • дата и подпись заявителя.

Составляют заявление на запрет обработки личных данных в двух экземплярах: один для оператора, другой остается у гражданина (предварительно зарегистрируйте у секретаря).

Образец отказа от предоставления персональных данных

Вот как выглядит образец заявления для работодателя при трудоустройстве:

А это образец заявления на отзыв выданного ранее согласия на обработку личных сведений при увольнении: 

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