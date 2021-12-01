Как выбирать ОКВЭД и какие риски могут быть

Часто бывает, что компании небрежно относятся к своим ОКВЭД. Случаются ситуации, когда компания занимается ремонтом мебели, а основной вид деятельности при этом... торговля мясом. Такой хаос может привести к неприятным сюрпризам.

В чем проблема

Фактически, каждая компания может заниматься любыми видами деятельности, прямо не запрещенными законом. Об этом уже много раз говорилось - в частности, в письме ФНС России от 22 августа 2019 г. № СА-17-2/229@.

Можно указывать даже виды деятельности, подлежащие лицензированию, например, образование дополнительное детей и взрослых, но не осуществлять деятельность и не оформлять лицензию. Но иногда отсутствие ОКВЭД может сыграть против компании, причем в самый неподходящий момент.

Мы все еще помним 2020 год, когда государственные и региональные субсидии предоставлялись исходя из ОКВЭД, указанных в ЕГРЮЛ. Причем с трудностями столкнулись две категории компаний, а именно те, у которых:

основной ОКВЭД не попал под перечень, утверждённый Правительством. В таком случае, даже если организация получает больший доход от отрасли, которая пострадала, получение субсидии крайне маловероятно;

выписка из ЕГРЮЛ не содержала ОКВЭД. Такой вариант возможен у ранее зарегистрированных компаний, которые не добавляли ОКВЭДы, но свою деятельность при этом активно вели, причем и в пострадавших отраслях тоже.

Как итог, такие компании остались без субсидии со стороны государства. Снова возникнуть проблемы с ОКВЭД могут с субсидиями и сейчас.

Но пандемия - ситуация временная, проблемы с ОКВЭД могут быть и в других ситуациях. Одна из таких произошла в рамках судебного заседания по истребованию имущества из незаконного владения и упущенной выгоды.

Пример из судебной практики

Итак, АО «К» и ООО «Г» заключили договор купли-продажи фронтального погрузчика одноковшового (дальше скажем просто - оборудования). Став правообладателем оборудования, ООО «Г» запросило от третьего лица ООО «А», незаконно удерживающего оборудование, его возврата. С этой целью правообладатель направил ООО «А» несколько претензий. Не получив ответа на претензии, ООО «Г» обратилось в суд.

В исковом заявлении ООО «Г» просило суд прекратить незаконное владение имуществом со стороны ответчика ООО «А» и взыскать убытки в виде упущенной выгоды. Упущенная выгода была рассчитана с привлечением эксперта, который насчитал убытки компании на уровне 2,7 млн рублей.

Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью. Но ООО «А» обжаловали решение суда первой инстанции в апелляции. Ответчики были не согласны с размером убытков, который посчитали завышенным.

Пятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд решение изменил. В части истребования имущества из чужого незаконного владения решение осталось без изменений, а вот в части убытков было иначе. Судебная коллегия апелляции обратила внимание на несколько факторов, которые упустил суд первой инстанции.

В частности, после получения оборудования в собственность от АО «К» в 2017 году истец ни разу не обратился к ООО «А» или в суд за восстановлением своего нарушенного права. Иными словами, ООО «Г» выжидало более двух лет для того, чтобы истребовать имущество обратно в свое владение. Более того¸ как отмечает суд, согласно выписке из ЕГРЮЛ представление услуг по аренде самоходных транспортных средств не относится ни к одному из указанных видов деятельности Общества.

Как итог, суд не просто сократил убытки, а вообще отказал в их возмещении. Это же решение в дальнейшем поддержала кассация.

Что интересно, в аналогичном деле с тем же самым ответчиком ООО «А», но с другим истцом было принято решение о возмещении убытков в виде упущенной выгоды. Одним из аргументов к возмещению стало наличие соответствующих ОКВЭД в ЕГРЮЛ, а именно:

деятельность автомобильного грузового транспорта;

предоставление в аренду грузового автомобильного транспорта;

услуги по сдаче в аренду и лизинг сухопутные транспортные средства и оборудования (Постановление Пятнадцатого Арбитражного апелляционного суда по делу № А32-24401/2018).

Что в итоге

Недооцененность кодов ОКВЭД может привести к различного рода неожиданностям. Например, если у компании нет строительных ОКВЭД, но они занимаются стройкой – строительный стаж не будет засчитан сотрудникам. Если компания хочет заключить договор с другой организацией, ей могут отказать в виду отсутствия необходимых ОКВЭД в ЕГРЮЛ. И это только некоторые ситуации, возникающие с видами деятельности.

Теперь в этот список добавляются еще и убытки, которые могут не взыскать из-за информации в ЕГРЮЛ.

Не стоит забывать и о возможных штрафах. Так, об изменениях кодов ОКВЭД нужно уведомить регорган в течение 7 дней до начала ведения новой деятельности, иначе, согласно ст. 14.25, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Правда, за это нарушение привлечь общество сложно, поскольку налоговой отведен только двухмесячный срок обнаружения подобного факта.

Как итог, небольшая сумма штрафа и сложность в привлечении к ответственности снижают бдительность предпринимателей, а это может сыграть злую шутку. Выбранные коды ОКВЭД нужны не просто для статистики. Это важный аспект деятельности Общества, который в любой момент может повлиять на большой спектр отношений и оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на предпринимательскую деятельность.