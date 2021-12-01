Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как выбирать ОКВЭД и какие риски могут быть

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Свой бизнес
Версия для печати

Часто бывает, что компании небрежно относятся к своим ОКВЭД. Случаются ситуации, когда компания занимается ремонтом мебели, а основной вид деятельности при этом... торговля мясом. Такой хаос может привести к неприятным сюрпризам.

В чем проблема

Фактически, каждая компания может заниматься любыми видами деятельности, прямо не запрещенными законом. Об этом уже много раз говорилось - в частности, в письме ФНС России от 22 августа 2019 г. № СА-17-2/229@.

Можно указывать даже виды деятельности, подлежащие лицензированию, например, образование дополнительное детей и взрослых, но не осуществлять деятельность и не оформлять лицензию. Но иногда отсутствие ОКВЭД может сыграть против компании, причем в самый неподходящий момент.

Мы все еще помним 2020 год, когда государственные и региональные субсидии предоставлялись исходя из ОКВЭД, указанных в ЕГРЮЛ. Причем с трудностями столкнулись две категории компаний, а именно те, у которых:

  • основной ОКВЭД не попал под перечень, утверждённый Правительством. В таком случае, даже если организация получает больший доход от отрасли, которая пострадала, получение субсидии крайне маловероятно;
  • выписка из ЕГРЮЛ не содержала ОКВЭД. Такой вариант возможен у ранее зарегистрированных компаний, которые не добавляли ОКВЭДы, но свою деятельность при этом активно вели, причем и в пострадавших отраслях тоже.

Как итог, такие компании остались без субсидии со стороны государства. Снова возникнуть проблемы с ОКВЭД могут с субсидиями и сейчас.

Но пандемия - ситуация временная, проблемы с ОКВЭД могут быть и в других ситуациях. Одна из таких произошла в рамках судебного заседания по истребованию имущества из незаконного владения и упущенной выгоды.

Пример из судебной практики

Итак, АО «К» и ООО «Г» заключили договор купли-продажи фронтального погрузчика одноковшового (дальше скажем просто - оборудования). Став правообладателем оборудования, ООО «Г» запросило от третьего лица ООО «А», незаконно удерживающего оборудование, его возврата. С этой целью правообладатель направил ООО «А» несколько претензий. Не получив ответа на претензии, ООО «Г» обратилось в суд.

В исковом заявлении ООО «Г» просило суд прекратить незаконное владение имуществом со стороны ответчика ООО «А» и взыскать убытки в виде упущенной выгоды. Упущенная выгода была рассчитана с привлечением эксперта, который насчитал убытки компании на уровне 2,7 млн рублей.

Суд первой инстанции иск удовлетворил полностью. Но ООО «А» обжаловали решение суда первой инстанции в апелляции. Ответчики были не согласны с размером убытков, который посчитали завышенным.

Пятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд решение изменил. В части истребования имущества из чужого незаконного владения решение осталось без изменений, а вот в части убытков было иначе. Судебная коллегия апелляции обратила внимание на несколько факторов, которые упустил суд первой инстанции.

В частности, после получения оборудования в собственность от АО «К» в 2017 году истец ни разу не обратился к ООО «А» или в суд за восстановлением своего нарушенного права. Иными словами, ООО «Г» выжидало более двух лет для того, чтобы истребовать имущество обратно в свое владение. Более того¸ как отмечает суд, согласно выписке из ЕГРЮЛ представление услуг по аренде самоходных транспортных средств не относится ни к одному из указанных видов деятельности Общества.

Как итог, суд не просто сократил убытки, а вообще отказал в их возмещении. Это же решение в дальнейшем поддержала кассация.

Что интересно, в аналогичном деле с тем же самым ответчиком ООО «А», но с другим истцом было принято решение о возмещении убытков в виде упущенной выгоды. Одним из аргументов к возмещению стало наличие соответствующих ОКВЭД в ЕГРЮЛ, а именно:

Что в итоге

Недооцененность кодов ОКВЭД может привести к различного рода неожиданностям. Например, если у компании нет строительных ОКВЭД, но они занимаются стройкой – строительный стаж не будет засчитан сотрудникам. Если компания хочет заключить договор с другой организацией, ей могут отказать в виду отсутствия необходимых ОКВЭД в ЕГРЮЛ. И это только некоторые ситуации, возникающие с видами деятельности.

Теперь в этот список добавляются еще и убытки, которые могут не взыскать из-за информации в ЕГРЮЛ.

Не стоит забывать и о возможных штрафах. Так, об изменениях кодов ОКВЭД нужно уведомить регорган в течение 7 дней до начала ведения новой деятельности, иначе, согласно ст. 14.25, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Правда, за это нарушение привлечь общество сложно, поскольку налоговой отведен только двухмесячный срок обнаружения подобного факта.

Как итог, небольшая сумма штрафа и сложность в привлечении к ответственности снижают бдительность предпринимателей, а это может сыграть злую шутку. Выбранные коды ОКВЭД нужны не просто для статистики. Это важный аспект деятельности Общества, который в любой момент может повлиять на большой спектр отношений и оказать как положительное, так и отрицательное воздействие на предпринимательскую деятельность.

ВАЖНО!

«Клерк» набирает на обучение на онлайн-курсах повышения квалификации:

  • Управленческий учет

  • Страховые взносы

  • Исправление ошибок в учете

  • Защита при налоговых проверках

  • ФСБУ 5/2019

  • Договоры для бухгалтера

Выдаем удостоверение о повышении квалификации (заносится в госсреестр). Программы соответствуют профстандарту «Бухгалтер».

Подробнее

 

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить