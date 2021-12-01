Членство в СРО для строительных компаний: инструкция по применению

Практически каждая компания, которая хочет заниматься строительством, сталкивается с трудностями при реализации своего замысла, так как на этапе изучения информации, критериев к компаниям, а также наличию необходимой документации, возникает больше вопросов, чем ответов.

Законодательство в области строительства весьма разрозненное и, к сожалению, структурировать его может только человек, знающий систему изнутри.

В этой статье мы попытаемся облегчить вопросы понимания того, с чего начинать компаниям, рассмотрим основные критерии и постараемся их структурировать.

Система саморегулируемых организаций

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ работы по договорам строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства могут производить юрлица или ИП только при наличии членства в саморегулируемой организации (далее — СРО).

Не обязательно членство, только в случае, если суммы строительных договоров не превышают 3 млн рублей (п. 2.1. ст. 52 ГрК РФ).

Существует 3 вида СРО:

строительные СРО — члены СРО занимаются строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом;

проектные СРО — члены СРО занимаются подготовкой проектной документации;

СРО инженерных изысканий — члены СРО проводят инженерные изыскания.

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ предусмотрено, что СРО, по своей сути, выполняют надзорные функции применительно к своим членам, следят за выполнением заключенных ими контрактов, могут налагать меры дисциплинарного воздействия в случае наличия нарушений, а также проводить аттестацию и обучение работников своих членов по строительным направлениям.

Каждое СРО, в зависимости от своего вида, состоит в определенном объединении саморегулируемых организаций.

Существуют 2 объединения:

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ);

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ).

Объединения созданы с целью защиты интересов СРО и контроля за их деятельностью, а за самими объединениями наблюдают Минстрой России и РосТехНадзор.

Критерии организаций для вступления в СРО

На официальных сайтах НОСТРОЙ и НОПРИЗ опубликованы открытые реестры всех СРО https://www.nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/https://reestr.nostroy.ru/. В соответствии с этими реестрами можно найти все действующие СРО, в которые компания может вступить, и начать заниматься строительством.

Критерии для организаций по вступлению в СРО едины по всей России, они установлены ст. 55.6, ст. 55.5, ст. 55.5-1 ГрК РФ.

Наличие в штате не менее двух сотрудников, включенных в НОСТРОЙ (для строительного СРО) или НОПРИЗ (для СРО по проектированию и изысканиям). Наличие у вышеуказанных сотрудников должностных инструкций, оформленных в соответствии со ст. 55.5-1 ГрК РФ. Наличие удостоверений о повышении квалификации в области строительства, проектирования или изысканий. Наличие у руководящего состава и специалистов высшего образования соответствующего профиля и стажа работы по специальности не менее 5 лет.

Кроме критериев, установленных в ГрК РФ и в Законе о СРО, сама организация может установить дополнительные критерии для вступления — например, наличие действующего полиса страхования гражданской ответственности за причинение вреда при строительстве.

Компания может вступить в строительное СРО только по месту своей регистрации (п. 3 ст. 55.6 ГрК РФ). Таким образом компания, зарегистрированная в Московской области, не может вступить в строительное СРО, находящееся в Москве. Что касается проектных и изыскательских СРО — законодательством не устанавливается ограничение по территориальному признаку.

Подтверждением членства является выписка из реестра членов СРО. Такая выписка действительна в течение 1 месяца с даты выдачи.

Также проверить наличие компании среди членов СРО можно на официальных сайтах НОСТРОЙ или НОПРИЗ.

Взносы в СРО

В соответствии с Законом о СРО, внутренними документами организации устанавливаются членские, вступительные и целевые взносы в СРО. Эти взносы направлены на формирование имущества ассоциаций (ст. 12 Закона о СРО).

Взносы устанавливаются Положением о членстве, которое в обязательном порядке в целях раскрытия информации должно быть размещено на сайте СРО. При вступлении компаниям рекомендуется ознакомиться с ним и остальными документами СРО.

Вступительные взносы подразумевают под собой намерение вступить в конкретное СРО.

Членские взносы направлены на поддержание членства в ассоциации.

Целевые взносы являются отчислениями в НОСТРОЙ или НОПРИЗ.

При этом каждая ассоциация имеет возможность закрепить во внутренних документах свой порядок формирования имущества, т.е. вступительный или целевой взнос могут отсутствовать.

Компенсационные фонды

В соответствии с ГрК РФ в СРО формируются два компенсационных фонда:

Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ);

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

Компенсационный фонд возмещения вреда обязателен для внесения каждым членом СРО при вступлении и направлен на обеспечение имущественной ответственности члена в случае причинения вреда при строительстве (повреждение или разрушение здания, нарушение требований безопасности, причинение вреда здоровью и жизни).

Все участники СРО несут совместную ответственность при любом нанесении ущерба. Если заказчик пострадал или получил убыток по вине некачественного или ненадлежащего выполнения работ или оказанных услуг организации—члена, ему выплачивается положенное возмещение убытков (компенсация) из средств фонда. СРО же в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов.

Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств является дополнительным фондом, обязательным для внесения членом СРО только в том случае, когда компания—член намеревается участвовать в заключении контрактов на электронных площадках (44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ФЗ).

Различие фондов заключается в суммах покрытия ответственности:

В фонде возмещения вреда фиксируется максимальная стоимость одного договора, превышать которую нельзя. В фонде обеспечения обязательств фиксируется предельный размер обязательств по заключенным договорам за отчетный период. Обычно такой период составляет 1 календарный год.

В соответствии с оплаченными фондами формируется уровень ответственности члена СРО.

Градация по фондам и уровням установлена ст. 55.16. ГрК РФ и составляет следующие цифры.

Компенсационные фонды строительного СРО:

Компенсационный фонд возмещения вреда 100 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности). 500 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности). 1 млн. 500 тыс. рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности). 2 млн. рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млрд. рублей (четвертый уровень ответственности). 5 млн. рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 10 млрд. рублей и более (пятый уровень ответственности). 100 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять только снос и не осуществлять строительство (простой уровень ответственности). Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200 000 рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности). 2 млн. 500 тыс. рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 500 млн. рублей (второй уровень ответственности). 4 млн. 500 тыс. рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности). 7 млн. рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 10 млрд. рублей (четвертый уровень ответственности). 25 млн. рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 10 млрд. рублей и более (пятый уровень ответственности).

Компенсационные фонды проектного и изыскательского СРО:

Компенсационный фонд возмещения вреда 50 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору подряда не превышает 25 млн. рублей (первый уровень ответственности). 150 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. рублей (второй уровень ответственности). 500 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору не превышает 300 млн. рублей (третий уровень ответственности); 1 000 000 рублей — в случае, если член СРО планирует выполнять работы, стоимость которых по одному договору составляет 300 млн. рублей и более (четвертый уровень ответственности). Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 млн. рублей (первый уровень ответственности). 350 000 рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 50 млн. рублей (второй уровень ответственности). 2 500 000 рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 300 млн. рублей (третий уровень ответственности). 3 500 000 рублей — в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет 300 млн. рублей и более (четвертый уровень ответственности).

Пример 1:

Компания «СтройКонсалт» планирует производить ремонт электросетей по договору строительного подряда у компании «Ветер» на сумму 5 млн. рублей. В соответствии с суммой договора у компании «СтройКонсалт» должен быть заявлен 1 уровень ответственности возмещения вреда, так как сумма договора не превышает 60 млн. рублей. Уровень ответственности обеспечения договорных обязательств при заключении данного договора не нужен, так как он заключается не на электронной площадке.

Пример 2:

Компания «СтройКонсалт» планирует заключить договор с Администрацией г. Москвы на осуществление капитального ремонта школы на сумму 178 млн. рублей. В данном случае у компании должен быть 2 уровень ответственности возмещения вреда и 2 уровень ответственности обеспечения договорных обязательств.

При этом при заявлении обоих уровней ответственности они должны быть равны друг другу. Таким образом не может быть, чтобы был заявлен 1 уровень ВВ и 2 уровень ОДО (Решение ФАС по делу № 14 759/03-2018, Постановление Арбитражного суда западно-сибирского округа по Делу № А70-14006/2018).

Взносы оплачиваются один раз. В последующем, если компания захочет увеличить уровень ответственности, в СРО оплачивается только суммарная разница между уровнями.

Включение в НОСТРОЙ и НОПРИЗ

Как было указано выше, чтобы вступить в СРО в организации должно быть трудоустроено не менее двух сотрудников, включенных в Национальный Реестр Специалистов (НРС). При этом трудоустройство сотрудников должно быть только по основному месту работы. Сотрудники, работающие по совместительству, не подойдут (п. 7 ст. 55.5. ГрК РФ). При вступлении в СРО относительно специалистов в обязательном порядке предоставляются копии трудовых книжек, содержащих запись о трудоустройстве в компанию.

Для включения в НОСТРОЙ или НОПРИЗ надо, чтобы специалисты соответствовали следующим требованиям (ст. 55.5-1 ГрК РФ, Разъяснение Минстроя от 08.06.2017 № 20243-ТБ/02, Разъяснение Минстроя от 12.07.2017 № 24613-ХМ/02).

Наличие высшего образования по специальности или направлению подготовки, включенной в Приказ Минстроя № 672/пр. Наличие не менее 10 лет общего трудового стажа с момента получения диплома о высшем образовании по специальности или направлению подготовки из Приказа Минстроя. Наличие не менее 3х лет стажа на инженерных должностях в компаниях, занимающихся строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом. Наличие повышения квалификации в области строительства, проектирования или изысканий не старше 5 лет. Наличие справки, подтверждающей снятую или погашенную судимость, либо её отсутствие. Наличие должностной инструкции.

Пошлина за включение в НРС законодательством не предусмотрена.

Документом, подтверждающим внесение в соответствующий реестр, является Уведомление, содержащее реестровый номер специалиста.

Проверки членов СРО

ГрК РФ и Законом о СРО предусмотрены проверки членов СРО относительно их соответствия критериям законодательства и внутренним документам СРО, устанавливающих дополнительные требования к своим членам. Минимальные требования соответствуют тем, что предусмотрены при вступлении в СРО. Дополнительные же указаны в соответствующих Положениях СРО, а также законах и приказах, предусматривающих безопасность на строительных объектах (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Приказ МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645, Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и т.д.).

При этом критерии к проверкам также меняются в зависимости от заявленного уровня ответственности и допуска к работам.

Законодательством и внутренними документами СРО предусмотрены ежегодные плановые проверки (документарные или выездные) и внеплановые проверки (документарные или выездные). Плановые проверки направлены на контроль за текущим состоянием члена СРО, внеплановые устанавливаются в том случае, если имеется основание для их проведения (например, предписание государственного органа об устранении нарушений при строительстве).

В случае непрохождения проверки или неустранения нарушений на компанию может быть наложен либо административный штраф, либо приостановлено право выполнять заявленные виды работ, либо компанию могут исключить из СРО.

Исключение из СРО и прекращение членства

В процессе строительной деятельности возможны ситуации, когда по той или иной причине компаниям больше не нужно членство в СРО.

Среди основных причин можно выделить следующие:

смена вектора деятельности компании;

неудовлетворительная работа СРО;

изменение требований законодательства в сфере строительства;

утверждение СРО дополнительных требований к своим членам;

размер членских взносов.

Зачастую в СРО вступают для выполнения какого-то определенного контракта, по окончанию действия которого необходимость в дальнейшем членстве отпадает.

Если компания решает прекратить членство, то она должна направить соответствующее заявление в адрес СРО (ст. 55.7 ГрК РФ). СРО в течение 3х дней с момента получения заявления принимает решение о прекращении членства и передает данные в НОСТРОЙ или НОПРИЗ для отражения на официальном сайте.

При этом все оплаченные членские взносы и компенсационные фонды не подлежат возмещению, а компания, добровольно прекратившая членство, не сможет вступить в новое СРО в течение 1 года с момента выхода.

Исключение из СРО отличается от прекращения членства тем, что решение о таком исключении принимает не компания, а сама СРО.

Основаниями для исключения могут служить следующие:

Неоднократное нарушение предписаний государственных органов в области строительства об устранении нарушений на объектах;

Неоплата членских или иных взносов в установленные сроки;

Несоответствие члена СРО требованиям законодательства: отсутствие в штате необходимых сотрудников, документации;

Несоответствие члена СРО требованиям, установленным внутренними документами СРО: отсутствие договора страхования, удостоверений;

Непредставление или несвоевременное представление документов, запрашиваемых СРО в рамках проверок своих членов.

В случае, если орган СРО принимает решение об исключении, информация о таком исключении направляется в саму компанию, а также публикуется на официальных сайтах НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Внесенные взносы при исключении так же, как и при добровольном выходе, не возвращаются, однако на исключенные компании не распространяется годовое ограничение на вступление в другое СРО (Письмо Ростехнадзора от 06.07.2017 № 09-01-04/830).

Итоги

Так как законодательство в области строительства, связанное с саморегулируемыми организациями, объемное, а разъяснений государственных органов практически к каждой статье законов огромное количество, целью нашей статьи было упростить его понимание и объяснить критерии максимально простым языком, так как во всем массиве данных простому обывателю можно потеряться.

Надеемся, наш труд хотя бы немного приоткрыл завесу и помог структурировать информацию.