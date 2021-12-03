Что важно знать бухгалтеру про унифицированную форму № ТОРГ-15

ТОРГ-15 — акт, необходимый для оформления возникших по разным причинам порчи, боя, лома товарно-материальных ценностей (ТМЦ). При этом поврежденные ТМЦ, как правило, уцениваются или списываются. О том, как правильно оформить этот документ, поговорим в статье.
Как использовать акт о списании товаров ТОРГ-15
При выявлении боя/лома или порчи товаров на складах, базах или в магазинах оформляется акт для отражения этого события.
Потери от уценки испорченных товаров обычно возмещаются за счет доходов виновного материально-ответственного лица. Если виновника такой ситуации найти не удалось, тогда потери списываются на внереализационные расходы компании.
Акт оформляется по унифицированной форме ТОРГ-15, утв. постановлением Госкомстата от 25.12.1998 № 132, или по форме, разработанной организацией самостоятельно.
Поскольку ТОРГ-15 содержит в себе все необходимые реквизиты, налогоплательщики чаще всего выбирают именно ее для оформления списания товаров. Рассмотрим нюансы заполнения документа.
Как составить акт ТОРГ-15: образец заполнения и правила
Для составления ТОРГ-15 создается спецкомиссия в составе, утвержденном директором компании. В нее обязательно включаются представитель администрации предприятия, лицо, материально ответственное за сохранность товаров, и при необходимости — представитель саннадзора.
На лицевой стороне акта обязательно должна стоять утверждающая виза директора компании.
Акт ТОРГ-15 заполняется в 3 идентичных экземплярах:
- один остается в структурном подразделении;
- другой направляется бухгалтеру для отображения в бухучете и удержания ущерба из зарплаты виновного сотрудника;
- а третий передается виновному в нанесении ущерба лицу.
При оформлении ТОРГ-15 следует обратить внимание на заполнение некоторых моментов.
Так, код причины порчи/боя/лома может не ставиться в акте, если компания не пользуется системой внутреннего кодирования. В документе обязательно должна быть указана причина списания испорченного товара или его уценки.
Испорченные (поврежденные) товары следует перечислить, указав их наименование, основные характеристики, количество и учетную стоимость до и после проведения уценки. Также должно быть названо виновное лицо (если имеется возможность его установить), его должность.
Учетная цена утверждается организацией самостоятельно. Это может быть планово-расчетная, усредненная или фактическая цена продукции.
В итоговой части ТОРГ-15 приводится текст распоряжения руководителя о дальнейшей судьбе поврежденных (испорченных) ТМЦ. Так, может указываться необходимость их утилизации. Кроме того, следует привести точную сумму ущерба и данные того лица, за чей счет он будет возмещен.
Где найти бланк и образец заполнения ТОРГ-15
Форма ТОРГ-15 хотя и является унифицированной, но необязательна для использования. Другое дело, что указанный бланк очень удобен — ведь в нем учтены все нюансы для оформления ситуации с боем/ломом/порчей ТМЦ.
Обычно бланк ТОРГ-15 выглядит так:
Итоги
Необходимость в оформлении акта по форме ТОРГ-15 возникает при выявлении порчи товаров. На основании этого акта товар может быть уценен или утилизирован.
В нем же указывают сумму причиненного ущерба и виновное лицо, с которого эту сумму нужно будет удержать, если такое лицо установлено.
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