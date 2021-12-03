Детские выплаты по уходу за ребенком до 3 лет в 2022 году: кому положены, в каком размере

Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в 2020 году претерпело изменения. Узнайте, кому и в каком размере положены выплаты на детей до 3 лет.

Кто получает пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Пособие на ребенка, не достигшего трехлетия, вправе получать матери или другие родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Виды пособий по уходу до за ребенком до 3 лет

50 рублей

50 рублей — пособие, которое платит работодатель из собственных средств работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (п. 1 Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110, Постановление Правительства от 03.11.1994 № 1206).

2022 — последний год, когда работодатели осуществляют такие выплаты (Указ Президента РФ от 25.11.2019 № 570, Постановление Правительства от 19.11.2020 № 1884).

НПА, отменяющие пособие, содержат оговорку о том, что до конца срока, дающего право на получение пособия, выплата будет производится при условии, что назначена до 01.01.2020. Получается, что в 2022 году 50-рублевое пособие по уходу за ребенком до 3 лет будут получать те, кто написал заявление о выплате пособия до конца 2019 года.

Выплата малоимущим

На смену пособию в 50 рублей пришло пособие в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Но получать новую выплату будут не все декретчики. Закон ее гарантирует, если семья относится к категории малоимущих, а доход на одного члена семьи не превышает 2-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМТН) в субъекте федерации.

При подсчете среднедушевого дохода учитывают все поступающие в семью деньги:

зарплата, денежное довольствие, вознаграждение по договорам ГПХ;

пенсии, пособия (в том числе по потере кормильца);

стипендии;

доходы от сдачи в аренду квартиры и т. д.

Воспользоваться правом получения дополнительной выплаты от государства разрешено только в отношении первых двух детей, рожденных или усыновленных в семье или у родителя.

Выплату назначат при выполнении условий:

все члены семьи — граждане России и постоянно проживают на территории РФ;

первый или второй ребенок появился в семье после 01.01.2018.

Для господдержки на второго ребенка необходимо получить материнский семейный капитал, так как выплата будет осуществляться из фонда маткапитала.

Размер пособия — региональный прожиточный минимум на ребенка.

Пример Постановлением Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1597-ПП прожиточный минимум на ребенка в 2022 году установлен в размере 16 174 рубля, а ПМТН — 21 371 рубль. Семья москвичей из четырех человек вправе претендовать на выплату в 2022 году в размере 16 174 рублей, если среднедушевой доход за месяц выйдет не больше 42 742 рублей. В Подмосковье в 2022 году прожиточный минимум на детей составит 13 869 рублей, для работающих — 15 394 рубля (Постановление Правительства Московской области от 24.08.2021 № 706/29).

С 2022 года вырастет и федеральный прожиточный минимум.

Для получения выплаты на первого ребенка обращайтесь в территориальный отдел социальной защиты населения, на второго — в Пенсионный фонд, так как расходованием средств маткапитала занимается ПФР.

Региональные выплаты

Власти субъектов федерации могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Отвечаем на основные вопросы

Кому будут платить пособие 50 рублей в 2022 году?

Пособие в размере 50 рублей работникам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет в 2022 году работодатели выплатят на детей, рожденных до 01.01.2020 при условии, что пособие назначено до конца 2019 года.

Каков размер пособия на детей до 3 лет для малоимущих семей?

При одновременной соблюдении всех условий выплачивают ежемесячно один детский региональный прожиточный минимум.

Куда обращаться за получением пособия на ребенка до 3 лет?

Если оформляете выплату на первенца — то в соцзащиту по месту жительства, если на второго ребенка — то в территориальный отдел ПФР.