Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Детские выплаты по уходу за ребенком до 3 лет в 2022 году: кому положены, в каком размере

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Детские пособия
Версия для печати

Пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в 2020 году претерпело изменения. Узнайте, кому и в каком размере положены выплаты на детей до 3 лет.

Кто получает пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Пособие на ребенка, не достигшего трехлетия, вправе получать матери или другие родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Виды пособий по уходу до за ребенком до 3 лет

50 рублей

50 рублей — пособие, которое платит работодатель из собственных средств работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (п. 1 Указа Президента РФ от 30.05.1994 № 1110, Постановление Правительства от 03.11.1994 № 1206).

2022 — последний год, когда работодатели осуществляют такие выплаты (Указ Президента РФ от 25.11.2019 № 570, Постановление Правительства от 19.11.2020 № 1884).

НПА, отменяющие пособие, содержат оговорку о том, что до конца срока, дающего право на получение пособия, выплата будет производится при условии, что назначена до 01.01.2020. Получается, что в 2022 году 50-рублевое пособие по уходу за ребенком до 3 лет будут получать те, кто написал заявление о выплате пособия до конца 2019 года.

Выплата малоимущим

На смену пособию в 50 рублей пришло пособие в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Но получать новую выплату будут не все декретчики. Закон ее гарантирует, если семья относится к категории малоимущих, а доход на одного члена семьи не превышает 2-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМТН) в субъекте федерации.

При подсчете среднедушевого дохода учитывают все поступающие в семью деньги:

  • зарплата, денежное довольствие, вознаграждение по договорам ГПХ;
  • пенсии, пособия (в том числе по потере кормильца);
  • стипендии;
  • доходы от сдачи в аренду квартиры и т. д.

Воспользоваться правом получения дополнительной выплаты от государства разрешено только в отношении первых двух детей, рожденных или усыновленных в семье или у родителя.

Выплату назначат при выполнении условий:

  • все члены семьи — граждане России и постоянно проживают на территории РФ;
  • первый или второй ребенок появился в семье после 01.01.2018.

Для господдержки на второго ребенка необходимо получить материнский семейный капитал, так как выплата будет осуществляться из фонда маткапитала.

Размер пособия — региональный прожиточный минимум на ребенка.

Пример

Постановлением Правительства Москвы от 12.10.2021 № 1597-ПП прожиточный минимум на ребенка в 2022 году установлен в размере 16 174 рубля, а ПМТН — 21 371 рубль.

Семья москвичей из четырех человек вправе претендовать на выплату в 2022 году в размере 16 174 рублей, если среднедушевой доход за месяц выйдет не больше 42 742 рублей.

В Подмосковье в 2022 году прожиточный минимум на детей составит 13 869 рублей, для работающих — 15 394 рубля (Постановление Правительства Московской области от 24.08.2021 № 706/29).

С 2022 года вырастет и федеральный прожиточный минимум.

Для получения выплаты на первого ребенка обращайтесь в территориальный отдел социальной защиты населения, на второго — в Пенсионный фонд, так как расходованием средств маткапитала занимается ПФР.

Региональные выплаты

Власти субъектов федерации могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей с детьми.

Отвечаем на основные вопросы

  • Кому будут платить пособие 50 рублей в 2022 году?

Пособие в размере 50 рублей работникам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет в 2022 году работодатели выплатят на детей, рожденных до 01.01.2020 при условии, что пособие назначено до конца 2019 года.

  • Каков размер пособия на детей до 3 лет для малоимущих семей?

При одновременной соблюдении всех условий выплачивают ежемесячно один детский региональный прожиточный минимум.

  • Куда обращаться за получением пособия на ребенка до 3 лет?

Если оформляете выплату на первенца — то в соцзащиту по месту жительства, если на второго ребенка — то в территориальный отдел ПФР.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить