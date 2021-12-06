Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

​Коронавирус, ваша честь: должны ли пересмотреть итоги судебного заседания, если один из участников заболел?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Коронавирус
Версия для печати

Верховный суд РФ разберется, может ли заболевание участника спора COVID-19 быть основанием для пересмотра его итогов.

В рамках дела его проигравший участник настаивает, что не мог прийти в суд и представить доказательства из-за болезни и нахождения на самоизоляции, считая эту причину уважительной. Дело привлекло внимание ВС именно из-за ссылки на коронавирус, а не на другое заболевание.

Нужно ли в арбитражных спорах делать поблажки в связи с болезнью участников?

Суть дела

Спор связан с тем, что ООО «НПЦ „Энерком-сервис“» (в январе 2019 года признано банкротом) перевело в течение 2015–2017 годов Валерию Корнееву 3,18 млн руб., обозначив эти операции как выплату зарплаты, возврат денег по займу и перечисление подотчетному лицу.

Последний платеж был проведен 31 марта 2017 года, а уже в апреле того же года суд принял заявление о банкротстве ООО.

Конкурсный управляющий (КУ) компании Мария Бицоева в июне 2020 года оспорила в суде сделки по переводу денег господину Корнееву. Дело слушалось несколько месяцев.

КУ утверждала, что перечисления носили безвозмездный характер и были направлены на вывод активов, что причинило имущественный вред кредиторам, а Валерий Корнеев знал о такой цели. Сам он в суд не явился и документов не представил.

В итоге Арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года взыскал с господина Корнеева 3,18 млн руб., отметив, что в деле нет доказательств существования каких-либо отношений между ним и должником.

В то же время суд отверг доводы КУ о том, что гражданин знал о цели причинения вреда кредиторам, так как на момент этих операций у ООО не было других неисполненных обязательств той же очередности.

Валерий Корнеев обжаловал решение в апелляции, но суд отказал в приобщении дополнительных доказательств из-за отсутствия «уважительных причин их непредставления в суд первой инстанции».

Принести новые документы в апелляцию можно, только если они объективно не могли быть представлены в суд первой инстанции. Но апелляция не упомянула причины, на которые ссылался гражданин. Кассация оставила решения в силе.

После этого господин Корнеев обратился в ВС, настаивая, что апелляция необоснованно отказалась принять документы и не оценила его доводы.

По его словам, он не смог прийти в суд из-за того, что заболел ковидом в ходе волонтерства «по оказанию помощи населению в период рассмотрения спора судом первой инстанции».

Также он приложил справку о нахождении на самоизоляции, выданную общественной организацией, и благодарственное письмо Мособлдумы за «активное участие в деятельности по оказанию помощи гражданам в период борьбы с COVID-19». ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Как быть

Закон не содержит закрытого перечня уважительных причин, при которых апелляция должна принять дополнительные доказательства, а отказ суда должен быть мотивирован. При этом у юристов разные взгляды на то, можно ли считать болезнь ответчика уважительной причиной для неявки и непредставления документов в суд.

Поблажки для сторон арбитражного процесса, предметом которого выступает экономический спор, недопустимы, а реакция ВС идет вразрез с практикой и обусловлена только наличием в деле ссылок на заболевание коронавирусом.

ВС, по его словам, просто не хочет провокации стихийного социального всплеска, вызванного строгим судебным актом, направленным против лиц, добровольно отдавших свое здоровье в борьбе с COVID-19.

В рамках этого дела возможны злоупотребления. Надеемся, что ВС тщательно проверит, действительно ли гражданин весь период рассмотрения в первой инстанции (с сентября по декабрь 2020 года) «находился в „красной зоне“», помогал лечить людей или болел сам, при этом не имел доступа даже к интернету, чтобы представить доказательства и что он сделал для компании на полученную сумму.

ВНИМАНИЕ!

15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее

Подборка полезных мероприятий

Разместить