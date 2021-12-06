​Коронавирус, ваша честь: должны ли пересмотреть итоги судебного заседания, если один из участников заболел?

Верховный суд РФ разберется, может ли заболевание участника спора COVID-19 быть основанием для пересмотра его итогов.

В рамках дела его проигравший участник настаивает, что не мог прийти в суд и представить доказательства из-за болезни и нахождения на самоизоляции, считая эту причину уважительной. Дело привлекло внимание ВС именно из-за ссылки на коронавирус, а не на другое заболевание.

Нужно ли в арбитражных спорах делать поблажки в связи с болезнью участников?

Суть дела

Спор связан с тем, что ООО «НПЦ „Энерком-сервис“» (в январе 2019 года признано банкротом) перевело в течение 2015–2017 годов Валерию Корнееву 3,18 млн руб., обозначив эти операции как выплату зарплаты, возврат денег по займу и перечисление подотчетному лицу.

Последний платеж был проведен 31 марта 2017 года, а уже в апреле того же года суд принял заявление о банкротстве ООО.

Конкурсный управляющий (КУ) компании Мария Бицоева в июне 2020 года оспорила в суде сделки по переводу денег господину Корнееву. Дело слушалось несколько месяцев.

КУ утверждала, что перечисления носили безвозмездный характер и были направлены на вывод активов, что причинило имущественный вред кредиторам, а Валерий Корнеев знал о такой цели. Сам он в суд не явился и документов не представил.

В итоге Арбитражный суд Москвы в декабре 2020 года взыскал с господина Корнеева 3,18 млн руб., отметив, что в деле нет доказательств существования каких-либо отношений между ним и должником.

В то же время суд отверг доводы КУ о том, что гражданин знал о цели причинения вреда кредиторам, так как на момент этих операций у ООО не было других неисполненных обязательств той же очередности.

Валерий Корнеев обжаловал решение в апелляции, но суд отказал в приобщении дополнительных доказательств из-за отсутствия «уважительных причин их непредставления в суд первой инстанции».

Принести новые документы в апелляцию можно, только если они объективно не могли быть представлены в суд первой инстанции. Но апелляция не упомянула причины, на которые ссылался гражданин. Кассация оставила решения в силе.

После этого господин Корнеев обратился в ВС, настаивая, что апелляция необоснованно отказалась принять документы и не оценила его доводы.

По его словам, он не смог прийти в суд из-за того, что заболел ковидом в ходе волонтерства «по оказанию помощи населению в период рассмотрения спора судом первой инстанции».

Также он приложил справку о нахождении на самоизоляции, выданную общественной организацией, и благодарственное письмо Мособлдумы за «активное участие в деятельности по оказанию помощи гражданам в период борьбы с COVID-19». ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию.

Как быть

Закон не содержит закрытого перечня уважительных причин, при которых апелляция должна принять дополнительные доказательства, а отказ суда должен быть мотивирован. При этом у юристов разные взгляды на то, можно ли считать болезнь ответчика уважительной причиной для неявки и непредставления документов в суд.

Поблажки для сторон арбитражного процесса, предметом которого выступает экономический спор, недопустимы, а реакция ВС идет вразрез с практикой и обусловлена только наличием в деле ссылок на заболевание коронавирусом.

ВС, по его словам, просто не хочет провокации стихийного социального всплеска, вызванного строгим судебным актом, направленным против лиц, добровольно отдавших свое здоровье в борьбе с COVID-19.

В рамках этого дела возможны злоупотребления. Надеемся, что ВС тщательно проверит, действительно ли гражданин весь период рассмотрения в первой инстанции (с сентября по декабрь 2020 года) «находился в „красной зоне“», помогал лечить людей или болел сам, при этом не имел доступа даже к интернету, чтобы представить доказательства и что он сделал для компании на полученную сумму.