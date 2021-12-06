Что надо знать физлицу, прежде чем решаться на банкротство

Основной вопрос, который волнует физлиц, решившихся на банкротство: что будет с их имуществом?

Признать себя банкротом стало возможно в 2015 году. С осени 2020 года действует упрощенный вариант, при котором имея просрочки по долгам от 50 тыс. рублей человек уже может подать заявление через МФЦ.

Вокруг банкротства немало споров, ведь во время процедуры гражданин может лишиться права выезда за границу, открытия счетов и получит финансового управляющего, который начнет управлять его имуществом и отчитываться перед кредиторами.

Процедура реализации имущества может быть начата уже после первого заседания суда, если человек будет признан банкротом. Финансовый управляющий будет вести отчеты в ЕФРСБ и газете «Коммерсант».

Перечень всего имущества суд должен получить вместе с заявлением о признании несостоятельности в момент инициирования банкротства физического лица. Указывается все движимое и недвижимое имущество, в том числе и квартира или земельный участок, где должник проживает самостоятельно или с семьей. По закону, финансовый управляющий и кредиторы не могут требовать выселения должника, если имущество признано единственным жильем.

Не подлежат реализации и обладают имущественным иммунитетом (ст. 446 ГПК РФ):

личные вещи;

предметы быта;

единственное жилье;

профессиональные принадлежности и оборудование, необходимое для работы;

продукты;

домашние животные, скот и семена у фермеров;

государственные награды;

денежные средства в эквиваленте прожиточного минимума;

средства передвижения, необходимые при инвалидности.

Остальное имущество включается в конкурсную массу.

Единственное жилье должно быть местом, где должник зарегистрирован и живет постоянно и обладать следующими характеристиками:

принадлежит должнику на правах собственности или социального найма;

построена, объединена из долей, реконструирована должником;

получена в наследство, подарена, или куплена должником либо совместно с супругом(ой);

принадлежит должнику в долях или 100%;

учитывается натуральное измерение площади, а не долевая собственность.

Дача не может быть классифицирована как единственное жилье.

Залоговая / ипотечная квартира (даже если она является единственным жильем) также будет включена в конкурсную массу на общих основаниях, так как у нее нет исполнительского иммунитета. Деньги пойдут на погашение требований залогового кредитора и других кредиторов в соотношении 80% на 20%. В данном случае права на квартиру не спасут ни прописанные в ней дети, ни иные члены семьи. Не играет роли использование материнского капитала или деление площади на доли между собственниками.

Если у должника есть несколько помещений в собственности, то на торги не будет выставлено только то, где он зарегистрирован. Что касается совместного владения, то такое имущество также подлежит реализации. После торгов 50% стоимости будет возвращено второму собственнику, а деньги за продажу доли должника пойдут на расчеты с кредиторами.

Сегодня в России более 1,8 млн должников, которые находятся в зоне риска, то есть потенциально могут подать заявления на списания долгов. Это трудоспособные люди в возрасте от 30 до 45 лет. Такие цифры приводит НАФИ. Согласно статистике Банка России, общая сумма просроченных кредитов уже превышает 1 трлн рублей.

Списание долгов для многих становится единственным выходом, но прежде чем начинать процедуру, требуется взвесить риски и проконсультироваться с профессиональным юристом.