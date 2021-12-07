Замена двери в офисе: как списать затраты?

Расходы, связанные с заменой двери, первоначальную стоимость здания не увеличивают. Разберем подробности с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ профессиональным бухгалтером Екатериной Лазуковой.

Исходная ситуация

Организация заменила входную металлическую дверь в здании, которое находится в собственности.

Как правильно оприходовать и списать данные затраты: как материалы или увеличить стоимость основного средства?

Краткий ответ

Расходы, связанные с заменой двери, первоначальную стоимость здания не увеличивают. Оснований для учета двери в составе материалов на счете 10 «Материалы» нет.

Рассматриваемые расходы учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности на счетах учета затрат и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Обоснование ответа

Для целей бухгалтерского учета объект, подлежащий учету, классифицируется в соответствии с установленными определениями видов активов и критериями признания их.

По общему правилу, указанная классификация производится первоначально при признании объекта в бухгалтерском учете.

Куда смотреть: в Концепцию бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренную Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине и Президентским советом ИПБ России 29.12.1997;

в Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2006 год, утвержденные письмом Минфина России от 19.12.2006 N 07-05-06/302).

При принятии к бухгалтерскому учету имущества в качестве актива определенного вида организации следует руководствоваться критериями (условиями), установленными соответствующими нормативными правовыми актами по бухучету (письмо Минфина России от 08.09.2009 N 03-05-05-01/54).

Так, сейчас порядок учета основных средств (ОС) в регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств», требования к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций устанавливаются ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В соответствии с подп. «б» п. 3 ФСБУ 5/2019 к запасам относятся:

инструменты;

инвентарь;

специальная одежда;

специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование);

тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухучета основными средствами.

Согласно Плану счетов и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, запасы учитываются на счете 10 «Материалы». При этом в силу абзаца 1 п. 3 ФСБУ 5/2019 запасами являются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Таким образом, главным критерием отнесения приобретаемых активов к запасам является срок их использования. Так как в рассматриваемом случае срок использования двери, приобретенной для замены, очевидно составляет более 12 месяцев, оснований для ее учета в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» нет.

В соответствии с п. 6 ПБУ 6/01 единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается:

объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;

отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций;

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Учитывая, что входная дверь монтируется в здании, не выполняет самостоятельных функций и являются фактически конструктивным элементом здания, полагаем, что учитывать ее в качестве отдельного объекта или отдельной части основного средства (здания) не следует. При этом стоимость приобретенной двери (меньше или больше 40 000 руб.) в данном случае значения не имеет.

Согласно п. 26 ПБУ 6/01, восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

В нормативных документах по бухгалтерскому учету понятия «модернизация», «реконструкция» четко не определены. В то же время из п. 60 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, следует, что работы по реконструкции или модернизации предполагают улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта. В налоговом законодательстве четкая характеристика рассматриваемых понятий приведена в главе 25 НК РФ (п. 2 ст. 257 НК РФ):

к работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами;

к реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции;

к техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

Что касается понятия «ремонт», то этот термин не раскрывается ни в налоговом, ни в бухгалтерском законодательстве. Для его определения можно воспользоваться соответствующими положениями отраслевых нормативных актов. Например, если обратиться к строительным нормам, то можно воспользоваться положениями Градостроительного кодекса РФ.

Так, в соответствии с п. 14 ст. 1 ГрК РФ реконструкция объектов капитального строительства (далее — ОКС) — это изменение параметров ОКС, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение ОКС, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций ОКС, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Согласно п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ, к капитальному ремонту ОКС относятся:

замена и (или) восстановление строительных конструкций ОКС или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций;

замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения ОКС или их элементов;

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Согласно ч. 8 ст. 55.24 ГрК РФ, техническое обслуживание зданий, сооружений, текущий ремонт зданий, сооружений проводятся в целях обеспечения их надлежащего технического состояния. Под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддержание параметров их устойчивости, надежности, исправность строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

Кроме того, при определении терминов «ремонт», «капитальный ремонт», «реконструкция» можно руководствоваться Ведомственными строительными нормативами (ВСН) N 58-88 (р), утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312 (далее — (ВСН) N 58-88 (р)) и Сводом правил СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр (далее — СП 255.1325800.2016).

В п. 3.12 СП 255.1325800.2016 понятие «текущий ремонт» определяется как комплекс мероприятий, осуществляемый в плановом порядке в период расчетного срока службы здания (сооружения) в целях восстановления исправности или работоспособности, частичного восстановления его ресурса, установленной нормативными документами и технической документацией, обеспечивающих их нормальную эксплуатацию.

Из процитированных норм следует, что основное отличие ремонта от реконструкции (модернизации, дооборудования) заключается в том, что в последнем случае меняются технико-экономические показатели основного средства. При ремонте основных средств производится лишь смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные.

Иными словами, в результате ремонта технические параметры объекта остаются неизменными, новых качеств отремонтированные объекты не приобретают.

При квалификации работ в качестве ремонта или реконструкции необходимо учитывать в том числе обстоятельства, в связи с которыми возникла необходимость их проведения, то есть цель работы. Так, основной целью ремонтных работ является устранение неисправностей, замена изношенных деталей (конструкций), наличие которых делает невозможной эксплуатацию объекта основных средств. В результате проведенного ремонта эксплуатационные характеристики объекта не изменяются.

С учетом сказанного считаем, что сама по себе замена или установка дверей не относится ни к реконструкции, ни к достройке, дооборудованию, модернизации, ни к техническому перевооружению основных средств. Такие работы не приводят ни к изменению здания, ни, как представляется, к изменению его производственных показателей. Отметим, что из Приложения 7 к ВСН 58-88 (р) прямо следует, что смена оконных и дверных приборов относятся к работам по текущему ремонту здания.

Таким образом, расходы, связанные с заменой двери, первоначальную стоимость основного средства (здания) не увеличивают. Такие расходы в силу п. 7 ПБУ 10/99 «Расходы организации» учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности (расходы по содержанию и эксплуатации основных средств, а также по поддержанию их в исправном состоянии) и отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся (п. 27 ПБУ 6/01).

В соответствии с Планом счетов при осуществлении замены двери в учете оформляется запись:

Дебет 20 (25, 26, 44...) Кредит 60 — отражена стоимость выполненных работ по замене дверей.

Эта проводка оформляется на всю сумму ремонта, включая как стоимость самой двери, так и стоимость работ по ее установке.

Приходовать дверь на учет в качестве отдельного актива не требуется.