От каких услуг можно отказаться при оформлении ипотеки?

Покупатели жилой недвижимости могут сэкономить: при оформлении ипотеки банки, помимо обязательного страхования ответственности заемщика, предлагают клиентам ряд дополнительных услуг. Какие услуги являются необязательными и в каком случае от них можно отказаться?

Одна из основных статей расходов в ипотечной сделке при приобретении как строящегося, так и готового объекта — это расходы по страхованию. При этом обязательным является страхование имущества, которое непосредственно приобретается при использовании ипотечного кредита.

Титульное страхование снижает риск потери права собственности на квартиру. Этот вид страховки позволяет покупателю жилья не потерять деньги полностью или частично в том случае, если сделка будет оспорена в судебном порядке. Как правило, титульное страхование применяется на вторичном рынке жилой недвижимости, где судебные споры о правах на недвижимость наиболее распространены.

Но нужно помнить, что полноценная юридическая проверка жилья перед оформлением сделки не может служить стопроцентной гарантией отсутствия рисков.

Страхование жизни и здоровья — это страховка на случай смерти, а также частичной или полной потери трудоспособности заемщика. Банки часто навязывают именно этот вид страхования, однако, согласно статье 7 федерального закона № 353 «О потребительском кредите (займе)», кредитные учреждения не могут отказывать клиенту в заключении ипотечного договора на основании отказа от этой услуги.

В случае смерти заемщика без страховки наследники вместе с активами получают еще и его долги. Не редки случаи, когда банки требуют возврата заемных средств от несовершеннолетних детей заемщика. Такая страховка призвана защитить покупателя от форс-мажора, а банк — от возможных рисков.

Клиент имеет право отказаться от этих страховок. В случае отказа от оформления страхования ипотечной сделки банки оставляют за собой право повысить процентную ставку по ипотеке.

В среднем ставка повышается на 2% в зависимости от условий кредитного договора.

Однако в большинстве случаев отказываться от страховки клиенту невыгодно в связи с изменением условий кредитования, существенным удорожанием кредита и увеличением размера ежемесячных платежей. Страховые взносы оплачиваются ежегодно, до момента полного исполнения обязательств по кредитному договору.

Есть категория клиентов, которым отказ от страховки выгоден материально. Как правило, это клиенты в возрасте с плохим здоровьем и хроническими болезнями либо клиенты, планирующие закрыть ипотеку через 2–3 платежа с момента оформления ипотеки, то есть фактически за короткое время пользования кредитом.

Таким клиентам страховая компания выставляет повышенные тарифы, исходя из которых выгоднее отказаться от страховки, несмотря на повышенный процент по ипотеке.

Юридическая проверка предполагает, что кредитное учреждение берет в залог приобретаемое в ипотеку имущество и проводит проверку жилья, что дает банку возможность дополнительно заработать, предоставляя эту информацию клиенту.

Эта услуга является платной, однако отказ заемщика от нее не предполагает увеличения процентной ставки по кредиту.

Еще одна дополнительная услуга, которую банки предлагают заемщикам, — электронная регистрация перехода права собственности — подразумевает онлайн-регистрацию перехода права собственности и ипотеки. Отказаться от нее можно, но есть кредитные учреждения, которые предоставляют дополнительную скидку по процентной ставке по кредиту при использовании этой услуги.

Дополнительную скидку по процентной ставке могут предоставлять банки при использовании сервисов безопасных расчетов по сделке, которые позволяют покупателю и продавцу недвижимости без дополнительных посещений банка провести безналичный взаиморасчет за объект жилой недвижимости.

На мой взгляд, несмотря на то что эти услуги не являются обязательными для заключения и проведения ипотечной сделки, они могут быть вам полезны. При покупке жилья всегда следует исходить из конкретной ситуации — срока ипотечного кредита, возраста, а также приобретаемой жилой недвижимости. Например, если приобретаете жилье на вторичном рынке, вы можете снизить риски утраты недвижимости страхованием титула. Страхование жизни и здоровья призвано защитить заемщика и его семью от форс-мажоров, связанных с невозможностью выплаты долга. Однако в том случае, если вы планируете погасить ипотеку за короткий период, от нее можно отказаться.