Как сдать отчет по форме 7-травматизм за 2021 год

Форма 7-травматизм за 2021 год в 2022 году подается всеми предприятиями за некоторым исключением. Кто обязан сдавать форму 7-травматизм? Какой бланк для этого используется и каковы действующие правила оформления и представления этой статотчетности? Каковы санкции за несвоевременное представление формуляра?

Ответы на эти и другие вопросы дадим в материале далее.

Отчет по травматизму: правовые основы

Отчет по травматизму представляет собой одну из тематически ориентированных форм статотчетности, в которой отчитывающемуся лицу предстоит:

раскрыть сведения о числе несчастных случаев, имеющих тяжелые последствия для пострадавших;

детализировать виды этих последствий;

дать общую информацию о мерах, принимаемых в части охраны труда.

Отчетность является годовой, т.е. сдается в органы госстатистики 1 раз по истечении отчетного года. В качестве дня, оказывающегося последним для ее представления, в действующем бланке формы (он периодически подвергается обновлению) неизменно указывается дата 25 января.

Последнее из обновлений вступило в силу с отчетности за 2020 год. С тех пор форму 7-травматизм за год следует составлять на бланке, утвержденном приказом Росстата от 22.06.2020 № 326, по указаниям, приведенным в приложении к этому же приказу.

Действующий бланк и порядок заполнения отчета: что изменилось

Последнее обновление формы и указаний по ее заполнению привело к уточнению формулировок в перечне лиц, обязанных сдавать отчет, приведенных как в самой форме, так и в правилах заполнения. В остальном содержание текстов бланка не изменено. А в тексте правил сделано еще несколько правок.

Таким образом, сам порядок заполнения принципиально не изменен. Произошло лишь уточнение некоторых его моментов. Отчет за 2021 год представляют по тем же правилам и на том же бланке, что и за 2020 год.

Форма 7-травматизм за год: кому сдавать

Наиболее серьезно обновления сказались на перечне лиц, обязанных представлять форму 7-травматизм. Точнее, на списке тех лиц, которые не должны это делать.

Определяя круг подателей этой отчетности, приказы Росстата исходят из того, что ее сдача обязательна для всех юрлиц (за исключением микропредприятий), независимо от форм их собственности и видов осуществляемой деятельности. Оговорка о тех, кто освобождается от подачи, связана с ведением ими определенных видов деятельности. Последним приказом Росстата этот перечень заметно расширен за счет добавления к нему такой деятельности, как:

страховая (с одновременным исключением из него деятельности по социальному страхованию);

государственное управление;

социальное обеспечение.

Кроме того, уточнено определение деятельности домашних хозяйств, освобождаемых от подачи рассматриваемой формы. Теперь в ней выделяется два самостоятельных вида, при которых домашнее хозяйство: является работодателем;

производит товары.

С учетом этих обновлений полный перечень видов деятельности, дающих возможность не представлять в Росстат форму 7-травматизм за 2021 год, включает:

юрлиц, которые занимаются невижимостью;

финансовую;

страховую;

государственного управления;

обеспечения военной безопасности;

социального обеспечения;

образования;

домашних хозяйств (как работодателей и как производителей товаров);

экстерриториальных организаций.

То есть от подачи отчета освобождены микропредприятия (чем бы они ни занимались) и прочие юрлица, ведущие деятельность одного из вышеперечисленных видов.

Если вы обязаны отчитаться по форме 7-травматизм, а несчастных случаев не было, проставьте в соответствующих строках нули, укажите данные об организации, о расходах на мероприятия по охране труда, о средней численности работников и заполните раздел «Справочно».

Структура отчета

Как и отчеты за предшествующие годы, отчет, формируемый за 2021 год, состоит:

из титульного листа, содержащего отметку о периоде его подачи и основные сведения об отчитывающемся лице (наименование, адрес, код ОКПО или идентификационный номер);

основной таблицы, в которую заносится информация о числе пострадавших в результате несчастных случаев с разбивкой их по видам физлиц и по последствиям полученных травм, а также данные о профессиональной заболеваемости и о расходах на охрану труда;

справочного раздела, отражающего сведения о численности персонала и наличии у отчитывающегося лица подразделения, способного оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Завершает форму подпись ответственного за ее составление лица, расшифровка этой подписи с указанием занимаемой должности, сведения о контактных данных и дата составления отчета.

Ответы на какие вопросы ищем в указаниях по заполнению

В правилах заполнения отчета можно найти:

указание на обязательность заполнения всех его разделов;

требование раздельного составления по каждому из обособленных подразделений и по юрлицу без этих подразделений;

принципы заполнения сведений об отчитывающемся лице;

источники информации для установления проставляемых в форме кодов;

источники данных об имевших место несчастных случаях и сведениях о расходах на охрану труда;

особенности отражения сведений, относящихся к событиям, последствия которых переходят на другой отчетный год;

принципы определения численности;

контрольные соотношения для проверки правильности внесения данных.

Санкции за несдачу отчета

Подают форму 7-травматизм в органы Росстата по месту нахождения как самого юрлица, так и каждого из его подразделений. Несдача этого отчета чревата довольно большими суммами санкций, предусмотренными ст. 13.19 КоАП РФ и составляющими:

при первичном нарушении (п. 1):

10 000–20 000 руб. — для должностного лица;

20 000–70 000 руб. — для самого юрлица;

при повторном нарушении (п. 2):

30 000–50 000 руб. — для должностного лица;

100 000–150 000 руб. — для самого юрлица.

Как несдачу отчета ст. 13.19 КоАП РФ расценивает не только его неподачу, но и задержку в сдаче, а также представление недостоверной статистической информации в его разделах.

Существенность наказания — достаточно весомый аргумент для того, чтобы отнестись к корректному составлению и своевременной сдаче в Росстат отчета формы 7-травматизм со всей серьезностью.

Итоги

Один раз в год (по итогам прошедшего года) в органы Росстата юрлицу предстоит подать отчет об имевших место в отчетном периоде несчастных случаях на производстве (форму 7-травматизм). От представления этого отчета освобождены микропредприятия и юрлица, осуществляющие определенные виды деятельности.

За несдачу отчета (к которой приравниваются задержка в представлении и подача с неверными статистическими данными) предусмотрены достаточно высокие административные штрафы.