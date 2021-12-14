Какой ОКВЭД выбрать ИП для маркетплейсов в 2022 году

Предприниматели для продажи товаров через маркетплейсы должны выбрать подходящий код для основного и дополнительных видов деятельности по ОКВЭД. На практике при подборе правильного кода зачастую возникают сложности. В нашей статье вы узнаете, как правильно выбрать ОКВЭД для торговли на электронных площадках.

Что такое код ОКВЭД

Формально аббревиатура ОКВЭД расшифровывается как общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Если раскрыть это понятие, то ОКВЭД — это перечень всевозможных видов бизнеса, каждому из которых присвоен уникальный цифровой номер длиной от двух до шести знаков (Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

Индивидуальные предприниматели выбирают при регистрации подходящие коды из справочника. В дальнейшем вид экономической деятельности указывают в налоговой и бухгалтерской отчетности, в заявках на кредит и других документах.

Основная цель присвоения бизнесменам кодов экономической деятельности по справочнику ОКВЭД — обособить разные виды бизнеса друг от друга. Об этом заявлено в ведении к классификатору.

Основной код ОКВЭД для интернет-торговли

В перечне кодов предусмотрен отдельный код для торговли в интернете — 47.91. Расшифровывается этот код так: «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет».

Предприниматели выбирают такой код при регистрации в качестве основного, если планируют заниматься преимущественно продажей товаров через Сеть или по почте.

Дополнительные коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсах

При продаже товаров на маркетплейсе предприниматель также может оказывать клиентам дополнительные услуги. В связи с этим потребуется добавить коды, которые будут сопутствовать основному. При торговле на маркетплейсах могут пригодиться следующие допкоды:

09 «Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий». Данный код потребуется указать, если продавец создаст свой сайт по типу интернет-магазина с собственной корзиной и системой оплаты товаров;

99 «Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков». Этот код выбирают предприниматели, которые продают товары по договорам комиссии или осуществляют торговлю при помощи автоматов;

20 «Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность». Такой код нужно выбрать, если предприниматель будет оказывать своим клиентам услуги по курьерской доставке продаваемых товаров;

19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах». Данный код выбирают, если предприниматель планирует открыть свою офлайн-точку, на которой будут выдавать и продавать товары;

10 «Деятельность по складированию и хранению». Это код нужно выбрать в случае, если предприниматель планирует оказывать услуги по хранению товаров на своем складе;

92 «Деятельность по упаковке товаров». Такой код выбирают в случае, если предприниматель оказывает услуги по упаковке и переупаковке товаров.

ОКВЭД для пункта выдачи заказов интернет-магазинов

В случае передачи клиентам интернет-заказов через пункт выдачи или любую другую офлайн-точку предпринимателю потребуется выбрать код ОКВЭД 47.19 «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

Какой ОКВЭД выбрать ИП для торговли на маркетплейсах

Маркетплейс — это торговая площадка в интернете, на которой продавцы размещают свои товары. Поэтому предприниматели, планирующие продавать товары на таких сайтах, вправе выбрать в качестве основного код, который предусмотрен для продажи товаров через интернет — 47.91.

Это универсальный код и подходит для всех случаев, если товары реализуют посредством Всемирной сети или почты. Кроме кода основного вида деятельности, могут потребоваться также и дополнительные коды — такие как 62.09, 47.99, 52.20, 47.19 и другие.

Что будет, если ОКВЭД выбран неправильно

Законодательством прямо не предусмотрена ответственность за выбор неправильного кода вида экономической деятельности по справочнику ОКВЭД. Однако в случае ведения деятельности без подходящих кодов возможен штраф и переплата по страховым взносам.

Штраф за ведение деятельности без нужных кодов ОКВЭД

По общим правилам предприниматели обязаны сообщать в налоговую о новых видах деятельности. Для этого в ЕГРИП вносят новые коды по справочнику ОКВЭД. Срок для внесения правок — семь рабочих дней с момента, когда бизнесмен начал осуществлять деятельность по этому коду (п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

В случае если предприниматель нарушит общее правило и будет заниматься новым видом деятельности без оповещения налоговиков, то ему грозит административный штраф от 5 до 10 тыс. рублей (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП РФ).

Но на практике налоговая нечасто обращает внимание на коды ОКВЭД и редко штрафует компании на этом основании. Поэтому подать информацию о новых кодах ОКВЭД можно, даже если бизнесмен не успел сделать это в семидневный срок.

Переплата по страховым взносам на травматизм во внебюджетные фонды

Тариф взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний напрямую зависит от класса профессионального риска, который определяют по основному виду деятельности предпринимателя (Приказ Минтруда РФ от 30.12.2016 № 851н).

Если предприниматель выбрал неправильный код основного вида деятельности, который относится к более высокому классу профессионального риска, то тариф страховых взносов на травматизм будет выше положенного. Соответственно, возникнут дополнительные затраты на уплату взносов в бюджет.