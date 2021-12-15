Топ-10 идей для подработки на новогодних праздниках

Для многих новогодние праздники — это не только длинные каникулы, но и возможность получить дополнительный заработок. Эксперты сервиса СберУслуги поделились идеями, как можно подработать на новогодних праздниках.

Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка

Главные герои новогодних праздников — Дед Мороз и Снегурочка. Многие уже с начала осени начинают бронировать аниматоров, чтобы поздравить своих родных и близких с праздниками.

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Догситтеры

Досуг на новогодних праздниках многие планируют заранее, включая поездки в другие города или поход в театр. Хозяевам домашних животных часто приходится ломать голову над тем, с кем оставить своего любимого питомца. Догситтеры в такой ситуации приходят на помощь.

Вы можете взять питомца на передержку на несколько дней или проводить с ним несколько часов в день, пока владельцы заняты своими делами.

Тренеры зимних видов спорта

В новогодние каникулы многие с особым интересом вспоминают зимние виды спорта: коньки, лыжи, хоккей и другие. Некоторые будут не прочь улучшить свои навыки, например, в катании на коньках.

Можно оказывать услуги в качестве тренера по хоккею — учить желающих кататься на хоккейных коньках и правильно держать клюшку.

Няни

Молодые родители, которые хотят навестить друзей или сходить на свидание, также порой не знают, с кем оставить ребенка и обращаются к услугам нянь.

Если вы ладите с детьми и любите их, а тем более если у вас есть педагогическое или медицинское образование — попробуйте себя в роли няни.

Если вы дружелюбны с людьми, общительны и готовы оказывать помощь пожилым людям, на новогодних праздниках вы можете подрабатывать сиделкой.

Компаньоны обычно проводят с пожилыми людьми несколько часов в день, развлекая их разговорами, совместными занятиями или прогулками. Также они могут помочь приготовить еду или сходить в магазин или аптеку.

Преподаватели творческих хобби

Во время длинных новогодних каникул многие рады освоить новые хобби, поэтому если вы рисуете, вяжете, занимаетесь лепкой или другим рукоделием, новогодние праздники — хорошее время найти новых клиентов или попробовать свои силы в качестве преподавателя.

Для некоторых такое творчество может быть не только новым хобби, но и возможностью сделать подарок своими руками.

Репетиторство

Под конец года люди часто дают себе новогодние обещания, например, научиться программировать или наконец-то выучить иностранный язык. Многие готовы начать исполнять их прямо с первых дней нового года.

Успейте найти себе мотивированных учеников, которые хотят достичь своих целей и получить новые навыки.

Курьеры

Новогодние праздники — время подарков. Спрос на услуги курьеров в праздники традиционно будет высок, поэтому у вас есть все шансы заработать дополнительные деньги.

Не забывайте, что курьеры требуется не только компаниям, но и обычным людям, чтобы успеть вовремя передать подарок близким людям.

Клинеры

В новогодние праздники, особенно если было большое торжество, квартирам требуется уборка, однако сил и желания на это иногда нет. В таких случаях прибегают к услугам клинеров.

Уборка не требует особых навыков, достаточно уметь обращаться с химическими средствами, бытовой техникой и быть внимательным, чтобы качественно убрать квартиру.

Водители

Водители также востребованная профессия на новогодних праздниках. Люди часто бывают в разъездах, планируют поездки, семейные праздники. В таких ситуациях может помочь персональный водитель.

Не путайте с водителями такси, речь идет именно о персональном водителе, который может провести с клиентом целый день.

Совет: регистрация в качестве самозанятого и выдача официального чека повышает доверие и лояльность заказчика. Самозанятых активно поддерживает государство и частные компании.