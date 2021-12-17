Учет брака на производстве: что нужно знать бухгалтеру

Частое явление на производстве — бракованная продукция. Читайте, как правильно вести учет брака документально и в программе «1С». Неправильное отражение брака в бухгалтерском и налоговом учете вызовет вопросы у налоговой инспекции.

Теория брака

Браком на производстве считается продукция, которая не соответствует нормам производства. В налоговом учете финансовые потери от брака входят в состав прочих расходов, которые связаны с производством и реализацией продукции (подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Когда неисправный продукт повторно используется в производстве в виде материалов, стоимость необходимо учесть в качестве прямых расходов отчетного периода и распределить на остаток НЗП (ст. 254 и 318 НК РФ).

Подтверждают брак такие документы:

Акт о бракованных изделиях. Бланк компания разрабатывает сама, включая в него реквизиты компании, наименование бракованной продукции, ее количество, подписи ответственных лиц и другие реквизиты.

Требование-накладная по ф. 0315006 — на передачу бракованных изделий на склад.

Письма в адрес заказчика об изменении сроков изготовления изделия, в связи с выявленными дефектами при расчетах после изготовления изделия.

Для учета брака в производстве используем счет 28 «Брак в производстве». По дебету счета собираем затраты по браку, а по кредиту — суммы, которые направлены на уменьшение потерь от брака.

Важно! Потери от брака не включают в фактическую себестоимость НЗП и готовой продукции, а списывают на дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения», начиная с 2021 г., согласно п. 26 ФСБУ 5/2019.

Что делать из-за брака с НДС

Глава 21 НК РФ не уточняет необходимость плательщика НДС восстанавливать принятый ранее входной НДС по списанным забракованным товарам (п. 3 ст. 170 НК РФ).

Отражаем в «1С:Бухгалтерия предприятия» бракованные изделия

Ранее закрытие счета 28 не было автоматизировано. С 2021 г. в «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» затраты на брак списываются в себестоимость продаж (на счет 90.02) при закрытии месяца. Если затраты на брак отразили на счете 28 без указания номенклатурной группы, то программа распределит их по номенклатурным группам пропорционально базе распределения, указанной в учетной политике. В версии ПРОФ и БАЗОВАЯ автоматизация данного процесса не реализована.

На счете 28 допускается в том числе учитывать потери, включаемые в себестоимость продукции, то есть потери, обусловленные технологическим процессом. Такие операции можно отразить вручную проводками вида:

Дебет 20 Кредит 28.

В этом случае при закрытии месяца в себестоимость продаж будут списаны суммы, оставшиеся на счете 28 после такого ручного распределения.

Оформляем списание брака в «1С» документом «Операции, введенные вручную» в разделе «Операции» — «Бухгалтерский учет» — «Операции, введенные вручную»:

В документе указываем:

Дт счета, на который отнесли потери от брака, Кт 28.

Статья затрат — с Видом расхода НУ Материальные расходы.

Продукция — только в том случае, если учитываете затраты по продукции.

Себестоимость одной единицы продукции можно определить исходя затрат по счету 20.

В нашем примере себестоимость бракованной продукции = 140 000/500*10 = 2 800 руб.

Если затраты считаются без разделения по продукции, берем общую сумму затрат по номенклатурной группе: