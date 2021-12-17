Бизнес под защитой: как зарегистрировать товарный знак, для чего это нужно и сколько стоит

Предприниматели иногда не подозревают, как важно вовремя регистрировать товарный знак. Есть убеждение, что регистрация нужна только крупным компаниям и корпорациям. Это миф – товарный знак нужен даже микробизнесу. Почему предприниматели должны разбираться в этой теме? Что может случиться, если не регистрировать товарный знак? Об этом рассказывает Ирина Резникова, старший партнер патентного бюро «Гардиум».

Что такое товарный знак?

Товарный знак – это способ обозначить компанию, товары или услуги. Он нужен, чтобы отличаться от других компаний. Товарный знак может иметь практически любую форму: рисунок, слово, слоган, этикетка, цвет, голограмма или запах. Главное – чтобы обозначение было уникально, потому что его основная функция – помогать потребителю отличать продукт от других.

Предприниматель может использовать символ ®, чтобы обозначить – этот бренд зарегистрирован как товарный знак. Для покупателей и бизнеса это означает: «Знак защищен и уникален».

Товарный знак запатентовать невозможно – его только регистрируют. А патент можно получить на полезную модель или изобретение: прототип нового двигателя, лекарство и пр. Обычно люди путают понятия и не разбираются, чем отличаются логотип, торговая марка, бренд и товарный знак. Разберем по порядку.

Торговая марка и товарный знак – это практически равнозначные понятия. В быту эти слова можно использовать как синонимы. Но в российских официальных документах допустим только «товарный знак», потому что именно это словосочетание закреплено в Гражданском кодексе РФ. А понятие торговой марки используется преимущественно за рубежом – это дословный перевод trade mark.

В статье мы не раз будем упоминать понятие «бренд». В законодательстве оно не закреплено, но часто используется в бизнесе. Бренд – это система разных элементов индивидуализации, которые ассоциируются с конкретной компанией. Одна фирма может владеть несколькими брендами. Например, корпорация Unilever объединяет 400 брендов: чай Lipton, мыло Dove, косметика «Черный жемчуг», бытовая химия Cif и другие.

В свою очередь, бренд может состоять из нескольких товарных знаков. И чтобы зарегистрировать его, надо оформить регистрацию товарных знаков, из которых он состоит. Так, у владельца Calve есть свидетельство на форму банки от майонеза, несколько логотипов, этикетку и название.

Логотип – это одна из составляющих бренда. Это изображение, графический знак и/или оригинальное начертание названия.

Представим, что вы открыли интернет-магазин косметики «Бархат». Дело идет хорошо – вы придумали удачное название, оформили социальные сети, запустили рекламу. Узнаваемость бренда растет, как и продажи. Но обратиться в Роспатент решили попозже, потому что не сомневаетесь – юрлицо же зарегистрировано, у вас есть фирменное наименование и коммерческое обозначение – этого достаточно для безопасности бренда. Регистрация товарного знака не нужна. На деле – это не так.

Фирменное наименование – это название юрлица, которое вы получаете автоматически при регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. ОАО «Бархат» – это и есть пример фирменного наименования. Но наличие этого наименования не дает никаких гарантий – слово могут зарегистрировать другие предприниматели, у которых есть магазин косметики. Тогда они получат право подать в суд и отобрать у вас название.

Часто фирменное наименование не самое удачное – это формальное название компании, которое используют в юридических документах: ООО «Втормет», ОАО «Молокозавод». А клиенты и партнеры знают фирму по коммерческому обозначению – понятному и простому названию: «Металлург», «Первый молочный». Его не регистрируют – оно просто появляется с того момента, как вы его придумали. Но юридической защиты у коммерческого обозначения нет.

Предприниматели, у которых есть только фирменное наименование и коммерческое обозначение, не защищены. Формально государство защищает интеллектуальную собственность. Но обычно у конкурентов нет препятствий, чтобы позаимствовать удачное название и зарегистрировать его на себя.

Владелец товарного знака «КИРОВЕЦ» – машиностроительное предприятие «Петербургский тракторный завод» – подал иск на ТД «Кировец». Завод потребовал запретить торговому дому продвигаться с таким названием – согласия на использование обозначения они не давали. Суд согласился с позицией предприятия из Петербурга. Поэтому ТД «Кировец» пришлось сменить наименование на «ТДК – Балтиец», и еще оплатить судебные расходы.

Самый надежный способ защитить бренд – зарегистрировать название, символ, фирменное наименование и/или коммерческое обозначение как товарный знак.

Почему компании регистрируют товарные знаки

Проходить регистрацию товарного знака никто не обязывает – это добровольное решение собственника бизнеса. При этом каждый год в России регистрируется более 60 тысяч товарных знаков. Потому что бизнес выбирает безопасность, так как товарный знак – серьезное препятствие для нечестных конкурентов.

Компания из Санкт-Петербурга, предоставляющая услуги перевода, несколько лет развивала бренд «Альба Лонга». Фирма вкладывалась в рекламу, запустила сайт. Но оказалось, что в Нижнем Новгороде тоже работала компания, занимающаяся переводами. Только называлась она просто «Альба». И нижегородцы зарегистрировали свое название в Роспатенте.

«Альба» подала в суд, чтобы получить компенсацию в 700 тыс. рублей с питерской компании – по их мнению, компания из Петербурга «присвоила» товарный знак без их согласия. Компенсацию в итоге платить не пришлось, но суд обязал нарушителя прекратить использовать название. Пришлось «Альбе Лонга» провести незапланированный ребрендинг спустя семь лет после начала работы.

Помимо защиты от конкурентов регистрация товарного знака дает несколько «плюшек». Вы можете:

запускать продажи продуктов на маркетплейсах (OZON, Яндекс.Маркет, Wildberries и другие);

без опасений, что бизнес скопируют, запускать франшизу или передавать право на интеллектуальную собственность по лицензии;

отслеживать через таможню контрафакт и останавливать ввоз подделок;

увеличивать инвестиционную привлекательность бизнеса – товарный знак можно оценить и поставить на баланс;

рекламировать компанию через агентства и каналы, которые требуют товарный знак.

В Суде по интеллектуальным правам ежегодно растет количество дел, связанных со спорами о товарных знаках. Бизнес оспаривает регистрацию товарного знака, доказывают, что у них есть право на обозначение и т.д. По данным годового отчета Роспатента, количество возражений по товарным знакам с 2019 по 2020 год выросло на 6,5%. Компании-гиганты – Louis Vuitton, Nike, Gucci, Rolex – тщательно отслеживают нарушения и находят предпринимателей, которые хотят заработать на известном бренде. Даже создатели мультфильмов судятся с кондитерами за Лунтика или Чебурашку. Компенсация за использование бренда без согласия владельца – до 5 млн руб.

Если вы не проходили регистрацию товарного знака, рекомендуем быть готовым к тому, что конкурент, который опередил вас и уже получил свидетельство на обозначение, может подать иск в суд. Иногда вместо конкурирующей фирмы в суд подает патентный тролль.

Это человек или компания, которые специально отслеживают незарегистрированные бренды, регистрируют их на свое имя, а затем пытаются получить от вас деньги за то, что вы работаете под «их» брендом. Самый нашумевший случай произошел с Лабораторией Касперского – компания тогда потратила на борьбу с американскими троллями три года и $2,5 млрд.

На российском рынке тоже есть патентные тролли. И иногда даже суд не спасает от них. Из-за одного такого тролля – Ибатуллина А.В. – предприниматель Демерчян С.А. рискует лишиться своего бизнеса. Бизнесмен открыл в Сочи магазин с названием «СААН Муравей». Но получил иск от Ибатуллина А.В. с требованием прекратить использование бренда и выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей, потому что обозначение очень похоже на товарный знак «Муравей».

Дело несколько раз пересматривалось в разных инстанциях. По данным на сентябрь 2021 года, Арбитражный суд Краснодарского края все-таки постановил предпринимателю выплатить компенсацию в 800 тысяч рублей. Но, по данным газеты «Коммерсантъ», Ибатуллин А.В. регулярно подает иски против разных российских предпринимателей и его открыто называют патентным троллем. Только регистрация товарного знака защитит от таких людей.

Какими бывают товарные знаки

Товарные знаки могут быть разного формата – от слова до вкуса, запаха или мелодии. Чаще всего бизнес регистрирует слова и логотипы. Разберем, какие бывают виды товарных знаков.

1. Словесный товарный знак. Это слово или несколько слов – название компании или продукта/услуги, тарифа, инфопродукта; также это может быть слоган, доменное имя, хештэг, ник в соцсетях и пр.

Примеры: «Сбер», «Тинькофф», Tiffany, SOKOLOV, «Никогда не подведет!» (слоган Rexona), «Счастье есть» (фраза Delivery Club) и хештэг #сочиэтокруто. В блогерской среде пока никто не регистрировал свои ники. Условно, популярный блогер в Instagram Валерия Чекалина может зарегистрировать ник аккаунта ler_chek в Роспатенте. Ни один бизнес не сможет без последствий использовать слово на своих товарах.

2. Изобразительный товарный знак. Это визуальная часть бренда – символ, этикетка, логотип, особое начертание названия, иконки приложений, дизайн страницы сайта, шапки группы «Вконтакте» и пр. Иногда компании регистрируют персонажи или стикеры.

Примеры: Сеть кофеен «Старбакс» использовала в своем лого стилизованное изображение сирены, а фонд WWF вдохновился пандой Чи-Чи, жившей когда-то в Лондонском зоопарке.

3. Комбинированный товарный знак. Это сочетание текста и изображения – когда дизайнер рисует и название компании, и логотип.

Примеры: «Райффайзен банк» получил свидетельство на логотип, в котором есть и название, и символ компании. МТС тоже зарегистрировал комбинированный знак.

Реже встречаются другие виды товарных знаков:

объемные – это фигуры, объекты, форма упаковки или часть упаковки (например, Heinz зарегистрировал бутылку кетчупа, а «Газпром» – внешний вид заправочных станций);

цветовые – конкретный оттенок цвета, закрепленный за компанией (Vanish закрепил за собой розовый, а Сбер – зеленый);

обонятельные – редкий вид знака, в России практически не встречается (по данным «Известий», парфюмер Наталья Коляго первой в РФ оформила регистрацию аромата);

вкусовые – таких знаков в России еще не регистрировали. Роспатент подчеркивает в своих рекомендациях, что вкус зарегистрировать возможно, но важно, чтобы знак обладал различительной способностью;

осязательные – обозначения, которые можно пощупать (например, логотип, выполненный шрифтом Брайля).??

Кто может зарегистрировать товарный знак

Владеть товарным знаком может только бизнес – ИП, юридические лица (ГК РФ Статья 1478). Кроме того, владельцем может стать самозанятый, который открыл ИП, но продолжает платить налог на профессиональный доход.

Власти рассматривают вопрос о том, чтобы разрешить самозанятым без ИП регистрировать товарные знаки. Для этого нужно изменить Гражданский и Налоговый кодексы – в Минэкономразвития ожидают, что в 2022 году поправки будут приняты.

Где регистрируют товарный знак

Товарный знак регистрируют в Роспатенте. Это ведомство принимает заявки от предпринимателей, изучает документы и делает экспертизу. Остальными работами занимается подразделение Роспатента – ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности).

Офис Роспатента находится в Москве – туда может прийти каждый, кто хочет получить ответы по регистрации товарного знака, отправить документы или решить другой вопрос, связанный с интеллектуальной собственностью.

Но большую часть вопросов сейчас можно решить удаленно. Вы имеете право подать заявку через

сайт ФИПС – надо установить плагин КриптоПро, плюс получить электронную подпись, если ее нет;

сайт Госуслуг (надо залогиниться на сайте как юрлицо или ИП);

почту – на адрес Роспатента: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993;

факс: +7 495 531-63-18 (потом дослать оригинал).

Какие есть требования к товарному знаку, чтобы его зарегистрировали

Оформить знак непросто – каждая вторая заявка возвращается по разным причинам. Чаще дело в неверно оформленных документах или неподходящем обозначении. Любой удачный логотип или понравившееся название зарегистрировать нельзя – есть критерии, которым нужно соответствовать.

Каким должен быть знак:

1. Основное требование – уникальность. Нельзя получить регистрацию товарного знака, который совпадает или похож на конкурента, если он первым подал документы в Роспатент.

Есть нюанс. Знаки не бывают одинаковыми в одной группе товаров или услуг.

Например, если владелец магазина косметики «Бархат» оформит регистрацию товарного знака в двух классах МКТУ – 35 (маркетинг, реклама) и 3 (парфюмерия и косметика), то любой другой продавец, производитель или распространитель косметики не сможет пройти регистрацию с таким же названием. Но когда владелец магазина мебели захочет зарегистрировать «Бархат» как название для своих диванов, он сможет это сделать. Только в другом классе МКТУ (20 – мебель, зеркала). Подробнее про МКТУ расскажем ниже.

2. Знак не должен состоять из общих терминов. Нельзя зарегистрировать название автосервиса «Запчасти», линейку продукции шоколадной фабрики «Какао-масло» или назвать ателье по пошиву нижнего белья «Пошив белья».

3. Обозначение не должно описывать свойства услуги или продукта. Так, компания, производящая станки, не может получить свидетельство на название «Стальной механизм», а у кафе не получится оформить регистрацию товарного знака на название «Вкусная еда». Не получится пройти экспертизу, если слово описывает назначение продукта, его количество или качество.

4. Знак не должен быть бессмысленным набором чисел, букв, аббревиатурой или простой геометрической фигурой. Это неохраняемые элементы, которые не отвечают главной цели товарного знака – отличать ваш продукт от конкурентов. Но выход есть – неохраняемые элементы можно включать в состав товарного знака.

Лого кофейни состоит из трех элементов – рисунок, название и слово «CAFE». Оно как раз неохраняемое.

Классы МКТУ

В нашей стране принята Международная классификация товаров и услуг (МКТУ). В этой системе товары и услуги разделили на классы – их 45. При регистрации товарного знака предприниматель пишет, в каких классах будет работать. Один класс содержит несколько разных типов товаров/услуг. Например, 35-й класс – это все, что связано с рекламой и маркетингом, а 1-й класс – это химические продукты для промышленности, сельского хозяйства, науки. Но иногда бывает так, что схожие сферы попадают в разные классы.

У Натальи есть собственная сеть детских садов «Радостинка». Она оформила регистрацию знака только в 43 классе (услуги детсадов и пр.) и успешно продает франшизу. Спустя какое-то время выясняется, что сеть детских парикмахерских «Радостинка» тоже продает свою франшизу. Предпринимательница обращается в суд, чтобы отстоять название. Но проигрывает – дело в том, что парикмахерские зарегистрировали такое же название, но в классе 44 (гигиенические услуги населению и пр.). Сеть парикмахерских тоже может так назваться.

До регистрации товарного знака продумайте, как будет развиваться ваше дело и в каких классах МКТУ надо регистрировать обозначение. За каждый дополнительный класс предстоит доплатить. Но так вы обезопасите себя от конкурентов. Можете изучить опыт других компаний из той же сферы – какие они выбрали классы?

Теоретически можно выбрать все классы. Например, так сделал Сбер, чтобы защитить логотип от всех компаний – теперь никто в стране не сможет в принципе использовать изображение круга со стрелками, похожее на часы. Но для небольших компаний это бессмысленно – если «забыть» про знак на три года, любой предприниматель сможет оспорить регистрацию.

Сергей зарегистрировал товарный знак «Добрый воин» для охранного агентства. Решил выбрать все классы МКТУ – он против того, чтобы кто-либо еще претендовал на его название. Спустя три года на него подала иск сеть фитнес-центров. Компания смогла аннулировать регистрацию в классе МКТУ 41, потому что Сергей не применял знак в этой сфере бизнеса. Если бы предприниматель до регистрации товарного знака верно оценил, какие классы ему нужны, он бы не понес убытки.

Подобрать подходящие классы МКТУ можно в специальном сервисе. В строке поиска наберите название вашего бизнеса и нажмите ниже на кнопку «Уточнить классы МКТУ». Выберите подходящие классы и нажмите на «Поиск» – сайт покажет товарные знаки в указанных сферах.

Как проверить, уникален ли товарный знак

Уникальный товарный знак придумать сложно – в России действует больше 500 тысяч свидетельств в разных классах. И количество заявлений на регистрацию растет: за первые 10 месяцев 2021 года Роспатент обработал запросов на 13,7% больше, чем годом раньше.

Посмотрите видео и узнайте за 20 минут, как проверяют знак в Роспатенте и патентных бюро: Проверка товарного знака. Похожие товарные знаки: как избежать проблем?

Поэтому в идеале еще до начала регистрации товарного знака надо проверить, уникальны ли ваши названия и логотип. Случаев, когда предприниматели раскрутили бизнес, а потом не смогли пройти регистрацию бренда – тысячи.

Риелторское агентство «Этажи» не смогло получить свидетельство Роспатента на название, потому что в другом городе работал «Торговый центр Этажи». ТЦ первым получил регистрацию знака. Агентство потратило несколько лет, чтобы доказать – они имеют право называться «Этажи». Роспатент поменял свое мнение и разрешил зарегистрировать бренд. Если бы основатели компании еще до старта продвижения проверили слово на уникальность, проблем бы удалось избежать.

До отправки документов на регистрацию (а лучше – до старта бизнеса) выясните, уникален ли ваш знак. Иначе от конкурентов может «прилететь» иск за незаконное использование бренда. Проверить обозначение можно тремя основными способами:

сайт ФИПС. У ведомства есть база данных в открытом доступе. Но интерпретировать правильно результаты поиска сложно без специалиста: надо понять, насколько знаки похожи, в каких классах МКТУ (помимо очевидных пересечений есть ещё корреспондирующие классы), реально ли переделать так, чтобы регистрацию товарного знака разрешили. И бесплатного доступа в закрытые базы нет – а там размещены обозначения, которые начали регистрацию. Их тоже надо учитывать;

бесплатные сервисы для проверки товарных знаков. С бесплатными сервисами разобраться проще – здесь удобный функционал, можно выбрать классы МКТУ, а некоторые сайты выдают результаты и по закрытым базам данных Роспатента;

патентное бюро. Эксперт бюро проверяет знак не только на уникальность, но и на охраноспособность. Поверенные подготовят список рекомендаций для дизайнера или неймера, чтобы доработать знак и повысить вероятность регистрации.

Преимущества Недостатки Сайт ФИПС официальный источник информации,

сведения всегда актуальны. нет бесплатного доступа к закрытым базам,

сложно интерпретировать результаты,

если заказывать платную проверку, нужно долго ждать – до 20 дней. Онлайн-сервисы легко разобраться с интерфейсом;

результаты проверки – мгновенно;

некоторые системы показывают риск отказа в регистрации. некоторые сайты дают только платный доступ к закрытым базам;

большая часть сервисов проверяет только слова – логотипы не проверить. Патентное бюро быстрая проверка по закрытым базам;

можно получить рекомендации по доработке, если название или логотип не подходят;

поверенный проверит знак еще и на охраноспособность. можно заказать только платную проверку, либо оформить пакет на регистрацию знака, куда входит эта услуга.

Можно использовать оба бесплатных варианта, чтобы еще на этапе нейминга учесть, свободно ли название компании. После проверки можно приступать к регистрации знака.

Как проходит регистрация

Регистрацию товарного знака можно разделить на фазы.

1. Подготовка документов, заполнение заявки и отправка в ведомство.

2. Оплата госпошлин, ожидание результатов первого этапа проверки.

3. Исследование обозначения специалистами Роспатента – экспертиза, ответы на запросы ведомства.

4. Оплата госпошлин за регистрацию.

5. Получение свидетельства.

Что такое экспертиза Роспатента?

Экспертиза – самая важная и долгая фаза, которая длится 2-8 месяцев. Сотрудники Роспатента изучают, верно ли составлена заявка, всех ли документов хватает. Если чего-то нет или какое-то поле заполнено с ошибкой, ведомство вышлет сообщение. Ответить следует в течение 3 месяцев. Если Роспатент не дождется ответа, то вернет документы – придется снова подавать документы на регистрацию товарного знака.

Второй этап экспертизы – изучение знака. Сотрудник ведомства проверяет обозначение по базам – нет ли похожих знаков в реестре. Затем оценивает, соблюдено ли законодательство – охраноспособен ли знак? Если все хорошо, заявителю высылают уведомление, он оплачивает пошлину и получает свидетельство на товарный знак.

Как оформить заявку на товарный знак: инструкция

Самому оформить документы на товарный знак реально за 2-3 дня. Главное – внимательно заполнить заявку, не опечатываться и не пропустить важные блоки. Всего в заявке 8 обязательных блоков/

1. Адрес для переписки

В блоке для адреса (750) напишите местонахождение и данные для связи – телефон, электронную почту для связи. Если заявка подается через представителя, то он может написать свою контактную информацию. На этот адрес Роспатент вышлет итоги проверки. Перепроверьте правильность данных, иначе сообщения ведомства до вас не дойдут.

2. Информация о заявителе

В блоке «Заявитель» (731) укажите полное название организации и адрес. Если у вас статус ИП, напишите полное имя и адрес прописки. Не забудьте про реквизиты: ИП пишут ОГРНИП, ИНН и КПП, юрлица – ОГРН, ИНН и КПП

3.Информация о представителе

Блок «Представитель заявителя» (740) надо заполнить, если вы действуете через представителя – он указывает здесь адрес, телефон, электронную почту. Представителем может быть патентный поверенный – тогда следует указать еще и регистрационный номер.

4. Описание обозначения

В блоке 540 прикрепите изображение товарного знака. Роспатент требует картинку в формате tiff, разрешение – 300 dpi. При загрузке программа сама отформатирует изображение, если оно не подходит под требования.

Даже если у вас просто слово, его тоже нужно написать. Рядом размещен блок с описанием – здесь следует указать вид товарного знака, объяснение, перевод (если это иностранное слово), расшифровку (если это выдуманное слово или сокращение).

Не загружайте изображение в рамке – это типичная ошибка для заявителей. Роспатент не регистрирует неохраняемые элементы.

5. Классы МКТУ

В этом блоке укажите все классы, в которых собираетесь использовать товарный знак.

6. Приоритет знака

В этом блоке отметьте первый пункт, если продукт/услуга не были представлены в международных выставках или у вас нет регистрации торговой марки за рубежом.

7.Данные о плательщике

Один из последних блоков – сведения о плательщике. В первой строке поставьте галочку можно поставить напротив п.2.1. Это ваше подтверждение оплаты госпошлины за принятие заявки. Чуть позже можно оплатить экспертизу и выдачу свидетельства.

Важно, чтобы ИНН плательщика и заявителя были одинаковыми, иначе документы вернут.

8. Документы к заявке

Здесь укажите, какие документы вы прикладываете к заявке. Обычно это не меньше четырех документов: заявка, товарный знак на отдельном листе, согласие на обработку персональных данных, копия доверенности (если от вашего имени действует представитель).

После получения заявки Роспатент присвоит вашему обозначению приоритет. Это гарант того, что никто из заявителей не сможет зарегистрировать такое же обозначение в том же классе МКТУ, если подаст документы на регистрацию товарного знака позже.

Сколько стоит регистрация знака

Оплатить регистрацию можно в несколько этапов.

1. За регистрацию заявки: 3500 руб. за 5 классов МКТУ, за каждый последующий класс + 1000 руб.).

2. За экспертизу: 11 500 руб. за 1 класс МКТУ, за каждый последующий класс + 2500 руб.

3. За факт регистрации обозначения: 16 000 руб. за 5 классов МКТУ. За каждый последующий класс + 1000 руб.

4. За свидетельство: 2000 руб. С 2021 года можно заказать свидетельство только в электронном варианте – это бесплатно.

Первый и второй тип пошлин лучше оплатить сразу, до подачи заявки. А вторую часть пошлин – после экспертизы. Потому что если экспертиза покажет, что обозначение не подлежит регистрации, заявка к вам вернется, деньги – нет.

Посчитаем, во сколько может обойтись регистрация предпринимателю, если не заказывать платные проверки и регистрировать знак только в одном классе МКТУ.

Цена на сайте Роспатента Цена при подаче через сервис «Госуслуг» (30% скидка) Регистрация заявления 3 500 2 450 Экспертиза 11 500 8050 Регистрация знака 16 000 11 200 Свидетельство в бумажном виде 2 000 1 400 Итоговая сумма 33 000 23 100

То есть, 23 100 – это минимальная сумма, которую надо потратить на регистрацию знака. Но будьте готовы к расходам: за внесение изменений в документы, которые уже отправили в Роспатент, за ускоренную регистрацию и пр.

За сколько месяцев можно зарегистрировать знак

Роспатент регулярно отчитывается, что на рассмотрение заявок уходит все меньше времени. В 2021 году средний срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака – 3,8 мес. (в 2020 году – 5,1 мес.). На практике это может занять до 9-12 месяцев:

на регистрацию заявки уходит до 5 дней;

на проверку документов – около 1 месяца;

на экспертизу – до 12 месяцев;

на получение свидетельства на товарный знак – от 15 минут (в электронной форме) до 2 месяцев (получение твёрдой копии в порядке очереди).

Быстрая регистрация

В некоторых случаях ждать нельзя – собственнику бизнеса нужно быстро зарегистрировать знак. Так бывает, если нужно начать работу с маркетплейсами (они требуют регистрации знака), срочно упаковать франшизу, или когда вы заметили, что на рынок вышла компания с брендом, очень напоминающим ваш.

В этом случае можно заказать ускоренную регистрацию товарного знака – на получение решения о регистрации у вас уйдет 2 месяца. Словесные и изобразительные знаки регистрируют за 94 400 рублей, комбинированные – за 188 800 рублей. Это плата за скорость, но если у вас больше классов МКТУ, сумма будет выше. Плюс к этому нужно добавить оплату госпошлин – это еще 23 000 рублей (если подавать документы через сайт).

Владелец сети ресторанов в Москве узнал, что в одном из регионов работает заведение под такой же вывеской. Предприниматель понял, что если первым не пройдет регистрацию товарного знака, то придется делать ребрендинг всей сети. Одна только смена вывесок обойдется дороже, чем ускоренная процедура получения знака. Поэтому предприниматель подал заявку на товарный знак, получил свидетельство и выслал письмо конкуренту с требованием поменять название – больше никто не имеет права называть так свое заведение без его согласия.

Как получить свидетельство на товарный знак?

Предположим, что экспертиза прошла хорошо, эксперты одобрили ваше название. Вам придет уведомление на электронную почту. Вы оплатите вторую часть пошлины – минимум 16 тыс. руб. за регистрацию. Если хотите бумажное свидетельство, то нужно направить ходатайство и заплатить еще 2 тыс. руб. Ведомство проверит оплату и вышлет почтой готовое свидетельство.

Можно также получить подтверждающий документ лично – в московском офисе Роспатента.

И последний вариант (с января 2021 года стал основным) – получить свидетельство в электронном варианте. Ведомство вышлет на почту ссылку, по которой можно посмотреть или скачать документ.

Если Роспатент сказал «нет»: 4 варианта решения проблемы

Если ведомство прислало отказ, обнаружив похожий знак, не спешите искать другое название и делать ребрендинг. У вас есть четыре варианта, как решить проблему:

1. Оспорить решение экспертов. Если вы уверены, что ваш знак уникален, можете подать возражение в Палату по патентным спорам. Это подразделение Роспатента, которое занимается спорными ситуациями. Нужно будет подготовиться и предоставить аргументы в свою пользу.

2. Получить согласие владельца. Свяжитесь с правообладателем – если это не прямой конкурент и собственник адекватный, то есть шанс взять разрешение на использование похожего знака. Это согласие можно будет предоставить в Роспатент – тогда ведомство разрешит регистрацию.

3. Изменить обозначение. Немного перефразировать, добавить или убрать несколько элементов в логотипе – этого бывает достаточно, чтобы сделать знаки разными. Но здесь понадобится помощь стороннего эксперта. Важно узнать наверняка – обозначение стало уникальным? Тогда можно подавать заявку.

4. Купить право на знак через лицензионный договор. Например, вы продаете запчасти и хотите на сайте разместить логотип производителя машин – без согласия компании делать этого нельзя. С обладателем обозначения можно заключить договор и получить права на знак. В этом случае при заключении договора торговая марка не будет вашей – вы только сможете использовать ее и отчислять владельцам процент.

Если никакой из вариантов не подходит вам, тогда действительно придется полностью менять обозначение и снова подавать документы на регистрацию товарного знака, оплачивать госпошлины и пр. На этот раз стоит еще более внимательно проверять товарный знак.

Сколько действует товарный знак

После регистрации бизнес не получает товарный знак навсегда – согласно ГК РФ права на обозначение придется продлевать каждые 10 лет.

Отсчитывать дату продления нужно с момента, когда вы подали документы в Роспатент. Например, если регистрация заняла год, то отсчитывайте 9 лет – столько будет действовать свидетельство на товарный знак. Лучше начать процедуру заранее, а не за пару дней до окончания срока.

Чтобы продлить защиту, подайте заявление в Роспатент и оплатите пошлину в 20 тыс. руб. Форма и квитанция есть на сайте.

Если вы продаете бизнес, значит, и исключительные права на товарный знак переходят другому юрлицу или ИП. Об этом надо уведомлять Роспатент, вносить изменения в реестр и оплачивать пошлину (2800 рублей). Кстати, при продаже бизнеса можно провести оценку знака по рыночной цене и поднять стоимость компании – иногда интеллектуальная собственность стоит даже дороже, чем производственные или другие виды активов.

Плюсы и минусы регистрации через патентное бюро

Есть компании, которым удается самостоятельно зарегистрировать товарный знак. А есть те, кто обращается за помощью к патентным поверенным. Это специалисты, которые работают с интеллектуальной собственностью, проходят аттестацию в Роспатенте.

Полный список патентных поверенных опубликован на сайте – всего их больше 2300.

Специалисты могут сэкономить много ресурсов – они помогают зарегистрировать товарные знаки даже, казалось бы, в безнадежных ситуациях.

Московская больница ГКБ им. С.П. Боткина не смогла зарегистрировать товарный знак «Боткинская больница, 1910». Причина – все элементы обозначения Роспатент признал неохраняемыми элементами. Но патентные поверенные смогли доказать, что этот товарный знак обладает узнаваемостью и так называемой различительной способностью. Название ассоциируется у пациентов конкретно с этим медучреждением и стало известно исключительно благодаря этой больнице. Роспатент зарегистрировал товарный знак.

Патентный поверенный – больше, чем просто юрист. Если вы к нему обращаетесь, можете быть уверены:

1. Это специалист, который минимум четыре года работает в сфере интеллектуальной собственности. Невозможно получить статус патентного поверенного без опыта.

2. Он сдал экзамен и получил официальное свидетельство. Документ нельзя купить, получить в подарок или подделать – каждому присвоен номер.

3. Регистрацию патентного поверенного можно в любое время проверить в Роспатенте.

Почему предприниматели обращаются к поверенным?

Как регистрировать бренд – самостоятельно или с помощью патентного поверенного – каждый решает сам. Процесс подачи заявки и получения свидетельства тот же: проверка знака – сбор документов – подача заявки – доработка (если нужно) – получение свидетельства.

Отличие только в том, что всю работу за вас выполняет патентный поверенный. Специалист отвечает за процесс регистрации, а опыт у него большой, поэтому и риск того, что заявку вернут, минимален. Особенно часто к поверенным обращаются, если нужно зарегистрировать нестандартные виды товарных знаков.

Чем отличается самостоятельная регистрация от регистрации с поверенным

Без помощи эксперта С патентным поверенным Проверка знака До трех месяцев. Бесплатно через онлайн-сервисы или платно через Роспатент (30 тыс. руб). От 1 до 7 рабочих дней. Цена зависит от прайса патентного бюро. Доработка названия или логотипа, если они неуникальны Нужно привлечь дизайнера и доплатить, если нет штатного Доработка входит в пакет услуг. Дизайнер бюро работает со знаком с учетом рекомендаций поверенных Кто заполняет заявку Нужно разобраться с классами МКТУ, подобрать нужные, описать правильно знак, рассчитать размер пошлины и оплатить. На подачу заявки уходит от 3 часов За вас все сделает специалист – проверит знак по классам МКТУ, подберет нужные, правильно опишет знак и заплатит пошлины. Платежи разделяет на две части, чтобы заказчик не переплачивал Скидка на обязательные платежи Распространяется, если подавать документы через интернет (30% – 10 тыс. руб.) Распространяется, если подавать документы через интернет (30% – 10 тыс. руб.) Ответы Роспатенту Если ведомство высылает сообщение, важно аргументированно ответить – для этого лучше привлечь юриста. Его услуги надо будет оплатить отдельно. Обычно в стоимость пакета включено взаимодействие с Роспатентом – юрист в штате бюро берет на себя эту обязанность Действия при отказе в регистрации Для подачи возражения и судебных заседаний нужно отдельно нанимать юриста. Участие в одном заседании – от 100 тыс. руб. Патентные бюро отвечают за результат: либо возвращают оплату, либо могут повторно подать заявку с другим обозначением (если компания готова его менять). Также бюро помогает оспаривать отказы в Палате по патентным спорам

Реестр патентных поверенных на сайте Роспатента

Как оформлять договор с патентным поверенным

В договоре с бюро обратите внимание на три момента.

Кто и за что отвечает

Проверьте, как распределены обязанности сторон в договоре. Обычно бюро отвечает за сбор документов на регистрацию бренда, отправку в ведомство и получение результата. Проверьте, входит ли в перечень услуг проверка знака, взаимодействие с Роспатентом – это могут быть либо ваши обязанности, либо отдельные платные услуги. Лучше заранее уточнить этот вопрос.

Прозрачные цены

В адекватном договоре все ваши затраты будут расписаны, плюс приведена общая стоимость работ бюро. Лучше до заключения контракта обговорить все возможные дополнительные расходы – может, стоит их сразу включить в общий счет. Например, переписка с Роспатентом, доработка знака, повторная подача заявки и пр.

Гарантия

Абсолютной гарантии регистрации товарного знака никто не может дать (если только бюро, которые не разбираются в работе системы). Обычно деньги после неудачной регистрации бренда бюро не возвращает – работа проведена и не все зависит от поверенного. Но для вас могут сделать бесплатно повторную подачу заявки или дать скидку – это зависит от бюро.

Во сколько обойдется регистрация знака в патентном бюро

Мы посчитали, во сколько обойдется регистрация товарного знака, если привлекать бюро и если делать все без сторонней помощи.

Статья расходов Регистрация без экспертов Регистрация с бюро Проверка бренда Можно не тратиться, но качество проверки – под вопросом 15-40 тыс. в зависимости от вида знака и прайса бюро Доработка знака при неуникальности Зависит от стоимости услуг дизайнера – в среднем, от 5 тыс. руб. Может быть включена в стоимость пакета услуг Оплата пошлин 23 100 руб., если подавать через интернет 23 100 руб., если подавать через интернет Исправление недочетов/ошибок в заявлении 5 тыс. руб. за 1 класс Может входить в пакет услуг. Либо около 10 тыс. руб. Оспаривание отказа Роспатента Минимальная трата – 13500 на госпошлину. Но надо добавить траты на юриста. Если заказывать обжалование в Палате по патентным спорам отдельно – от 100 до 300 тыс. руб. Но услуга может быть включена и в стоимость пакета. Тогда цена – около 30-40 тыс. руб. Сопровождение в ходе регистрации Бесплатно 30-40 тыс. руб. – зависит от срока сопровождения и количества услуг Итоговая сумма: От 23 до 300 тыс. руб. – цена зависит от стоимости услуг дизайнера, юриста От 60 до 360 тыс. руб. – зависит от выбранного тарифа

Разница по стоимости регистрации есть, но если учесть статистику, становится понятно, почему предприниматели выбирают подавать заявку через бюро. При самостоятельной регистрации знака 70% заявок Роспатент возвращает заявителям. Для сравнения – только около 20% заявок, поданных с участием патентных бюро, получают отказ ведомства.

Получить свидетельство при участии бюро проще и надежнее, но дороже. Правда, если вы решили самостоятельно регистрировать знак, надо учесть, что пошлины не вернутся. Вероятно, придется тратиться на юриста, дизайнера, креативное агентство (чтобы придумать новое название) и снова платить те же пошлины.

Как зарегистрировать товарный знак за рубежом

Выходить на зарубежные рынки без торговой марки – это риск для бизнеса. Можно также нарушить чьи-то исключительные права – и вам могут запретить продажу товаров в этом государстве и/или наложат штраф.

Российское свидетельство на товарный знак в иностранных государствах не действует. Но зарегистрировать торговую марку в другой стране легче, если вы владеете товарным знаком в РФ.

У вас есть два варианта получить права на товарный знак за рубежом:

1. Через систему «одного окна». В мире работают международные организации, которые регистрируют торговые марки сразу в нескольких странах. Так, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) регистрирует интеллектуальную собственность в 125 странах по Мадридской системе, Евразийско-патентная организация – в странах ЕС.

2. Через национальную регистрацию. Можно обратиться в отдельно взятое ведомство страны, где вы хотите работать, и зарегистрировать знак по их правилам.

Как регистрируют товарные знаки по Мадридской системе

Мадридская система – это система регистрации товарных знаков в странах, которые подписали Мадридское соглашение. Благодаря такой системе права на товарный знак можно запросить в 125 странах – это страны ЕС, СНГ, Азии, Америки и часть африканских стран.

Плюс мадридской регистрации – можно зарегистрировать бренд в нескольких государствах, подав один пакет документов. Не нужно готовить заявления в каждое государство по отдельности.

Чтобы зарегистрировать торговую марку по Мадридской системе, надо оплатить:

единую пошлину (653 шв. франка);

национальную пошлину (зависит от страны);

пошлину Роспатента (за передачу документов в ВОИС) – это еще 4900 рублей.

Процедура проходит так.

Подаете заявку в Роспатент. Ведомство пересылает документы в ВОИС. ВОИС пересылает заявки в нужные страны. Каждое из ведомств стран, куда подана заявка, проверяет документы и свободен ли товарный знак, а затем отправляет ответ в ВОИС. После вынесения решения вы становитесь владельцем международного бренда.

Срок действия мадридской регистрации – 10 лет. Продление регистрации тоже проходит по системе одного окна.

Как регистрируют товарные знаки в Европе

Если хотите начать работу только в Европе, достаточно пройти регистрацию торговой марки в Европейской патентной организации (EPO). Ведомство регистрирует интеллектуальную собственность в 28 странах ЕС через одну заявку. Но есть минус – если хотя бы одна из сторон откажет, знак не зарегистрируют в других государствах ЕС.

Регистрация торговой марки в ЕС похожа на регистрацию в России:

исследуете знак на уникальность в тех странах, где хотите продвигаться;

собираете документы, оплачиваете пошлины, переводите заявку и отправляете ее в EPO;

эксперты EPO проводят экспертизу и выносят решение;

вы получаете свидетельство на торговую марку.

В Европейском союзе не проводят экспертизу обозначения – эта функция ложится на рынок. Торговую марку публикуют в общем доступе. Предприниматели самостоятельно мониторят новые торговые марки и следят, чтобы никто не нарушил их права. Если ни от кого возражений не поступает, EPO регистрирует бренд.

Как проходит регистрация торговой марки по национальной системе

Если вам нужна регистрация в одной стране, можно не обращаться в организации по охране интеллектуальной собственности. Например, вы хотите поставлять свой продукт только в Италию – дешевле подать документы в эту страну отдельно, оформив национальную регистрацию.

Принцип регистрации тот же: проверка знака, сбор документов, экспертиза и выдача решения. Но главное отличие – ведомства предпочитают работать с местными патентными поверенными. Без их помощи не обойтись – специалисты знают особенности местного законодательства лучше.

Какими еще могут быть товарные знаки?

Кроме обычных знаков в России есть и другие виды товарных знаков: коллективные товарные знаки, общеизвестные, а также наименование места происхождения товара (НМПТ) и географическое указание (ГУ). Объясняем, чем они отличаются и для чего нужны бизнесу.

Общеизвестные товарные знаки

Если популярность бренда так высока, что его знает вся страна, то пора зарегистрировать общеизвестный товарный знак. Недостаточно быть просто крупной компанией с богатой историей – даже действительно известные бизнесы не всегда могут получить такой статус. Роспатент строго отбирает бренды – на ноябрь 2021 года зарегистрировано всего 235 общеизвестных товарных знаков: Ford, «Агуша», «Моя Семья», «Большой театр» и другие бренды.

Для чего компании оформляют общеизвестный товарный знак?

1. Статус дает охрану бренда во всех классах МКТУ. То есть, популярность продукта/услуги так высока, что никто из бизнесов в России больше не имеет возможности обозначать свои товары похожими знаками. Это будет восприниматься как недобросовестная конкуренция – попытка заработать на известном имени. Даже если мы назовем детский центр «Моя Семья» (класс МКТУ 43), это будет считаться нарушением.

2. Неограниченный срок действия. Бизнесу не надо проходить процедуру продления регистрации.

Общеизвестные знаки – «Вконтакте» и РЖД.

В 2021 году пошлина за регистрацию общеизвестного товарного знака – 40 тыс. рублей. Чтобы зарегистрировать его, надо подготовить сильные аргументы в пользу бренда – доказать, что компания действительно известна на всей территории России. Что может пригодиться:

социологические исследования;

финансовая отчетность, отражающая затраты на маркетинг и рекламу;

данные о географии продаж;

информация об интенсивности (объеме продаж) и сроках использования бренда и пр.

«Группа компаний ПИК» планировала зарегистрировать товарный знак «ПИК» как общеизвестный. Но заявку отклонили – эксперты Роспатента посчитали бренд недостаточно известным в стране. Девелопер обратился к юристам, которые провели исследование вместе с Всероссийским центром изучения общественного мнения. По результатам опроса населения стало понятно, что россияне хорошо знакомы с застройщиком. Результаты опроса убедили Роспатент, и компания получила заветный статус.

Для чего нужен коллективный товарный знак

Коллективный товарный знак – это обозначение, которое принадлежит сразу нескольким компаниям/коллективам. Он необходим, когда нужно зарегистрировать логотип или название, которое бы могли использовать сразу несколько независимых сторон. Например, коллективный знак может принадлежать ассоциации производителей, профессиональному объединению.

Чем коллективный отличается от обычного знака:

права на знак невозможно передать третьим лицам;

продукция под этим знаком должна соответствовать стандартам качества.

Примеры коллективных знаков в России – «Боржоми» и «Красный октябрь»

Наименования мест происхождения товара (НМПТ) и географическое указание

В названии бренда или слогане может упоминаться страна, город, река или любой другой географический объект. Эти слова нельзя оформить как товарные знаки. Но их можно зарегистрировать как географическое указание или НМПТ. Разберем каждый из этих видов интеллектуальной собственности.

Наименование места происхождения товара – это слово или сочетание слов, которое указывает на местность и люди ассоциируют эту территорию с продуктом: «Башкирский мед», «Ессентуки целебная», «Киндзмараули».

Такие названия компания может использовать для своей продукции в определенных случаях:

если все этапы изготовления продукта проходят именно на этой территории;

компания напрямую связана с местностью;

потребитель не путается, где была произведена продукция;

у товара есть ряд отличительных черт, которые характерны только для этой территории.

НМПТ принадлежат государству, но компании могут заявить право на использование слов для продвижения товаров. Несколько предприятий могут владеть одним НМПТ. Но наименование сложно зарегистрировать – на ноябрь 2021 в России их всего 170. А за первые полгода в 2020 году не было зарегистрировано ни одного НМПТ.

Тогда власти решили изменить подход к регистрации и ввели в ГК новый объект интеллектуальной собственности географическое указание. Его легче зарегистрировать, потому что требования к ГУ более мягкие: достаточно разместить один (самый важный) этап производства на территории, чье название вы хотите использовать.

Но важно, чтобы этот этап влиял на характеристики продукта – если вы производите этикетки на Алтае, то не сможете мед, произведенный где-то еще, назвать алтайским.

Бизнес оценил нововведение – за год компании зарегистрировали 77 географических указаний. Примеры географических указаний – «Кубань. Таманский полуостров», «Троицкий платок». В каждом географическом указании прописаны характеристики продукта, способы производства.

Товарный знак нужен для ассоциации с компанией-производителем и тем, какое качество продукта он предлагает. А ГУ нужно для того, чтобы показать – где производится продукт и в чем его ценность, отличие от конкурентов.

Права на НМПТ и географическое указание оформляются на 10 лет.

Что еще важно знать о товарных знаках?

Можно ли регистрировать знак на физлицо? Нет, но сейчас власти рассматривают возможность дать самозанятым регистрировать товарные знаки. Благодаря этому фрилансеры, дизайнеры, стилисты, бизнес-консультанты и другие самозанятые смогут защитить личный бренд и использовать товарный знак как важную часть стратегии продвижения.

Нужен ли товарный знак на маркетплейсах?

Объем рынка торговли на маркетплейсах в 2020 году оценивался в 721 млрд руб., пишет РБК. За год рынок вырос вдвое. В 2021 году рост продолжался. И эксперты говорят, что интерес бизнеса и покупателей к маркетплейсам не падает.

Это эффективный канал продаж, который освоить несложно – достаточно зарегистрироваться, предоставить документы, выгрузить товары. Но проблема в том, что маркетплейсы ужесточают работу с бизнесом и требуют регистрации товарных знаков. Если предприниматель будет продавать, например, подделки известных брендов китайского происхождения, отвечать будут все – и бизнес, и площадка.

Посмотрите, какие меры принимают маркетплейсы для защиты

Wildberries OZON Lamoda Можно начинать работу без товарного знака. Но свидетельство все равно могут попросить прислать. Правила Wildberries просты – вы сами отвечаете за свой товар. Если нарушите чье-то право на интеллектуальную собственность, придется из своего кармана платить компенсацию владельцу. А личный кабинет маркетплейс заблокирует за нарушение правил. Площадка разрешает начать работу без товарного знака. Но свидетельство могут попросить тогда, когда вы меньше всего этого ждете. Если свидетельства нет или вы продаете чей-то товар, то у вас могут запросить разрешение от правообладателя. При нарушении требований придется платить штраф. Lamoda не работает с бизнесом, у которого нет товарного знака или другого документа, который может подтвердить право на использование ТЗ. Еще на этапе заполнения заявки предпринимателя просят указать, есть ли у него нужные документы.

Выходить на маркетплейсы без товарного знака – это риск для бизнеса. Потому что нарушение прав отследить на сайтах легко – это не продажа контрафакта где-то в глубинке России. Использование товарного знака без согласия компании может обернуться, штрафом, конфискацией продуктов. И если вы случайно или намеренно используете чужой бренд без разрешения владельца, то придется отвечать за это в суде.

Подробнее о требованиях Роспатента можно посмотреть на видео. Лайфхаки и секреты быстрого выхода на основные маркетплейсы. Екатерина Бусыгина

Самое важное о товарных знаках: краткие итоги

Если вы хотите зарегистрировать товарный знак, готовьтесь к трудностям. В тексте мы рассказали только о главном – есть еще другие вопросы, с которыми вы столкнетесь в процессе взаимодействия с Роспатентом. Но вот что должен знать предприниматель:

Регистрировать как товарный знак можно практически все: слово, фирменное наименование, логотип, домен, хештэг, ник в Instagram. Главное, чтобы обозначение было уникальным в вашем классе МКТУ. Не торопитесь подавать заявку – лучше тщательно проверить знак перед отправкой документов. Так вы сэкономите и деньги, и время. Лучше не тянуть и защитить все части бренда сразу, чтобы конкуренты не опередили вас и потом потребовали компенсацию. Документы лучше подавать в электронном виде – так вы получите скидку в 30%. Не хотите рисковать деньгами и временем – обратитесь к патентному бюро. Помощь экспертов увеличит шансы на регистрацию. Если в планах – выходить на экспорт или продвигать товары на маркетплейсах, товарный знак точно понадобится. После подачи документов проверяйте почту. Роспатент может выслать уведомление – надо оперативно отвечать. Если ведомство выслало отказ – это не значит, что все потеряно. Патентный поверенный и дизайнер могут вместе переработать знак и добиться регистрации бренда.