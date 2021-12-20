Один на двоих: как оформить больничный, если болело несколько детей

Расскажем про оплату больничного с причиной нетрудоспособности «Уход за больным ребенком» и про пределы оплаты при разных условиях болезни.

Сколько больничных выпишут, если болеет сразу несколько детей

Если у сотрудника двое детей и дети заболели одновременно или по очереди, то выписывается один больничный.

Если детей больше двух, то выдается два и более больничных, потому что вписать в больничный лист можно только два ФИО ребенка.

Какие ограничения действуют при оплате «детских» больничных

При расчете больничного надо помнить про действующие лимиты. Мы эту информацию привели в таблице.

Если сотрудник ухаживает за больным ребенком свыше лимитов, эти дни сотруднику ФСС не оплатит.

Налоговый учет

Кто болел С какими ограничениями оплачивается больничный Ребенок младше 7 лет Не более 60 календарных дней в год или не более 90 календарных дней, если заболевание попадает в перечень тяжелых заболеваний Ребенок в возрасте от 7 до 15 лет По каждому случаю не более 15 календарных дней, в целом в год - не более 45 календарных дней. Как именно лечили ребенка - в стационаре или амбулаторно - не важно Ребенок – инвалид до 18 лет В полном размере, но не более 120 календарных дней в году Ребенок до 18 лет, который болен онкологией или у которого осложненный поствакцинальный период В полном размере. Как именно лечили ребенка - в стационаре или амбулаторно - не важно Ребенок до 18 лет, который болен ВИЧ – инфекцией Без ограничений в стационарных условиях лечения Ребенок в в амбулаторных условиях во всех остальных случаях За каждый случай не более 7 дней, но не более 30 календарных дней в году

Как посчитают больничный

С 01.09.2021 г. начал действовать новый порядок расчета больничного по уходу за ребенком до 8 лет. Такие листы оплачиваются в 100% размере от среднего заработка, при этом стаж сотрудника не учитывается.

Если сотрудник ухаживал за больным ребенком, которому старше 8 лет, оплата зависит от способа оказания медпомощи - амбулаторно или в стационаре. Если сотрудник ухаживал за ребенком, который лечился амбулаторно, то первые 10 дней больничного оплачиваются в полном размере с учетом стажа, а начиная с 11 дня - в размере 50% от среднего заработка сотрудника без учета стажа.

Если сотрудник ухаживает за ребенком до 7 лет, который находится на карантине, то больничный оплачивают одному из родителей за весь период нахождения ребенка на карантине.

Примеры оформления ЛН в программе «1С:ЗУП»

Посмотрим, как оформить больничный на несколько детей в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

Пример 1.

Сотрудник Вартанова А.С. была на больничном по уходу за двумя детьми до 7 лет, амбулаторно, в период с 16.11.2021 по 24.11.2021 – всего 9 дней.

Для ввода больничного листа перейдем в раздел «Кадры» – «Больничные листы».

В причине нетрудоспособности укажем «Уход за больным ребенком».

На вкладке «Уход за детьми» введем случай ухода за ребенком: «(09) До 7 лет, амбулаторно». Внесем информацию о детях, а также период болезни. Период болезни устанавливается автоматически из общего периода нетрудоспособности. Если известно о датах болезни детей, необходимо скорректировать сведения.

На вкладке «Оплата» увидим, что программа рассчитывает сумму за период нетрудоспособности в 100% размере.

Пример 2.

Сотрудник Ирискина И.В. находилась на больничном по причине «Уход за больным ребенком» в период с 09.11.2021 г. по 24.11.2021 г. – всего 16 дней.

В качестве причины нетрудоспособности ставим «Уход за больным ребенком».

На вкладке «Уход за детьми» ставим случай по уходу за детьми «(09) От 8 до 15 лет, амбулаторно» и вносим данные о детях, а также период болезни.

Перейдя на вкладку «Оплата», увидим, что стаж сотрудника составляет 6 лет, а значит, 80% от среднего заработка будет оплачено за первые 10 календарных дней листа нетрудоспособности.

Дни, начиная с 11-го, оплачиваются в размере 50% от среднего заработка в независимости от стажа. Программа сама проставляет дату 11го дня.