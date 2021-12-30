Прослеживаемость товаров в 2022 году: важные детали

С 8 июля 2021 года в России начала действовать система прослеживаемости некоторых импортных товаров. Расскажем о том, какие товары под неё попадают в 2022 году.

Что такое прослеживаемость

Прослеживаемость товаров — это система учета и хранения сведений о товарах, которые ввозятся в Россию из стран Евразийского экономического союза или из других государств.

Не стоит путать прослеживаемость и обязательную маркировку — это разные системы контроля за товарами.

Участниками системы являются все, кто проводит какие-либо операции с прослеживаемыми товарами, кроме граждан, покупающих товары для личного использования и еще некоторых лиц, например, дипломатических представительств.

Многие люди считают, что система касается только продавцов, но это не так. Обязанности вносить данные в систему есть и у покупателей товаров, являющихся юридическими лицами и ИП.

Под систему попадает любая операция с прослеживаемыми товарами: покупка, продажа, дарение, утилизация, конфискация, импорт, экспорт и т.д.

Весь документооборот в системе происходит только в электронном виде, и продавец и покупатель должны быть подключены к ЭДО и иметь электронные подписи.

Заканчивается набор на курс повышения квалификации «Управленческий учет» 120 часов! Вы получите: соответствие профстандарту «Бухгалтер»;

удостоверение в ФИС ФРДО;

поддержку на всех этапах и консультации от лекторов;

тематические тесты для проверки ваших знаний;

20летний опыт «Клерка» внутри курса. Полную программу курса посмотреть можно тут.

Какие товары попадают под прослеживаемость в 2022 году

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, утвержден Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110. Он применяется с 8 июля 2021 г.

На 1 января 2022 года в перечень входят:

Код ТН ВЭД ЕАЭС Наименование товара Код и наименование товара в соответствии с ОКПД2 8418 (за исключением кодов ТН ВЭД ЕАЭС 8418 69 000 8418 91 000 0 8418 99) Холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование электрическое или других типов; тепловые насосы, кроме установок для кондиционирования воздуха товарной позиции 8415 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 28.25.13 Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования 8427 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8427 20 900 0) Автопогрузчики с вилочным захватом; прочие тележки, оснащенные подъемным или погрузочно-разгрузочным оборудованием 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций 8429 (за исключением, кода ТН ВЭД ЕАЭС 8429 30 000 0) Бульдозеры с неповоротным или поворотным отвалом, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные 28.92.21 Бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом 28.92.22 Грейдеры и планировщики самоходные 28.92.24 Машины трамбовочные и дорожные катки самоходные 28.92.25 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные 28.92.26 Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков 28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики самоходные прочие; прочие самоходные машины для добычи полезных ископаемых 8450 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8450 90 000 0) Машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством 27.51.13.110 Машины стиральные бытовые 28.94.22.110 Машины стиральные для прачечных 8528 Мониторы и проекторы, не включающие в свой состав приемную телевизионную аппаратуру; аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных 26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения 26.40.34 Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных 8709 (за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 8709 90 000 0) Транспортные средства промышленного назначения, самоходные, не оборудованные подъемными или погрузочными устройствами, используемые на заводах, складах, в портах или аэропортах для перевозки грузов на короткие расстояния; тракторы, используемые на платформах железнодорожных станций 28.22.15 Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи, используемые на платформах железнодорожных станций 8715 00 100 0 Коляски детские 30.92.40.110 Коляски детские 9401 71 000 1 9401 79 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств (с металлическим каркасом) 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей 9401 80 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасности с пластмассовым каркасом, устанавливаемые или прикрепляемые к сиденьям транспортных средств 29.32.20.130 Устройства удерживающие для детей

Следует иметь ввиду, что перечень может быть расширен в любое время.

Прослеживаются только товары, импортируемые в Россию. Если товар производится на территории нашей страны (даже из импортных запчастей), он не прослеживается.

Штрафы

Административные штрафы за нарушения при работе в системе прослеживаемости появятся с 1 июля 2022 года.

За каждый непредставленный отчет (или искажением в нем реквизитов) об операциях с прослеживаемыми товарами предлагают штрафовать на 1 тыс. рублей. Такую же сумму планируют взимать за каждый счет-фактуру или УПД без указания реквизитов прослеживаемости. За документ с искаженными реквизитами тоже будут взимать 1 тыс. рублей.