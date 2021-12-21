Счета бухгалтерского учета в 2022 году: таблица для бухгалтера

Счет бухгалтерского учета — это учетная позиция, посредством которой бухгалтер отражает в денежном выражении факт совершения той или иной хозяйственной операции на предприятии.
Применяемые в РФ счета бухгалтерского учета утверждены Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н и обязательны к применению всеми организациями, кроме кредитных и бюджетных учреждений.
Счет бухгалтерского учета
|Наименование счета
|01
|Основные средства
|02
|Амортизация основных средств
|03
|Доходные вложения в материальные ценности
|04
|Нематериальные активы
|05
|Амортизация нематериальных активов
|07
|Оборудование к установке
|08
|Вложения во внеоборотные активы
|09
|Отложенные налоговые активы
|10
|Материалы
|11
|Животные на выращивании и откорме
|14
|Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
|15
|Заготовление и приобретение материальных ценностей
|16
|Отклонение в стоимости материальных ценностей
|19
|Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|20
|Основное производство
|21
|Полуфабрикаты собственного производства
|23
|Вспомогательные производства
|25
|Общепроизводственные расходы
|26
|Общехозяйственные расходы
|28
|Брак в производстве
|29
|Обслуживающие производства и хозяйства
|40
|Выпуск продукции (работ, услуг)
|41
|Товары
|42
|Торговая наценка
|43
|Готовая продукция
|44
|Расходы на продажу
|45
|Товары отгруженные
|46
|Выполненные этапы по незавершенным работам
|50
|Касса
|51
|Расчетные счета
|52
|Валютные счета
|55
|Специальные счета в банках
|57
|Переводы в пути
|58
|Финансовые вложения
|59
|Резервы под обесценение финансовых вложений
|60
|Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|62
|Расчеты с покупателями и заказчиками
|63
|Резервы по сомнительным долгам
|66
|Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
|67
|Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
|68
|Расчеты по налогам и сборам
|69
|Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|70
|Расчеты с персоналом по оплате труда
|71
|Расчеты с подотчетными лицами
|73
|Расчеты с персоналом по прочим операциям
|75
|Расчеты с учредителями
|76
|Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
|77
|Отложенные налоговые обязательства
|79
|Внутрихозяйственные расчеты
|80
|Уставный капитал
|81
|Собственные акции (доли)
|82
|Резервный капитал
|83
|Добавочный капитал
|84
|Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|86
|Целевое финансирование
|90
|Продажи
|91
|Прочие доходы и расходы
|94
|Недостачи и потери от порчи ценностей
|96
|Резервы предстоящих расходов
|97
|Расходы будущих периодов
|98
|Доходы будущих периодов
|99
|Прибыли и убытки
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