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Счета бухгалтерского учета в 2022 году: таблица для бухгалтера

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Рубрика Бухгалтерия
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Счет бухгалтерского учета — это учетная позиция, посредством которой бухгалтер отражает в денежном выражении факт совершения той или иной хозяйственной операции на предприятии.

Применяемые в РФ счета бухгалтерского учета утверждены Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н и обязательны к применению всеми организациями, кроме кредитных и бюджетных учреждений.

Счет бухгалтерского учета

Наименование счета
01 Основные средства
02 Амортизация основных средств
03 Доходные вложения в материальные ценности
04 Нематериальные активы
05 Амортизация нематериальных активов
07 Оборудование к установке
08 Вложения во внеоборотные активы
09 Отложенные налоговые активы
10 Материалы
11 Животные на выращивании и откорме
14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей
19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
20 Основное производство
21 Полуфабрикаты собственного производства
23 Вспомогательные производства
25 Общепроизводственные расходы
26 Общехозяйственные расходы
28 Брак в производстве
29 Обслуживающие производства и хозяйства
40 Выпуск продукции (работ, услуг)
41 Товары
42 Торговая наценка
43 Готовая продукция
44 Расходы на продажу
45 Товары отгруженные
46 Выполненные этапы по незавершенным работам
50 Касса
51 Расчетные счета
52 Валютные счета
55 Специальные счета в банках
57 Переводы в пути
58 Финансовые вложения
59 Резервы под обесценение финансовых вложений
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
62 Расчеты с покупателями и заказчиками
63 Резервы по сомнительным долгам
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам
68 Расчеты по налогам и сборам
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
70 Расчеты с персоналом по оплате труда
71 Расчеты с подотчетными лицами
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям
75 Расчеты с учредителями
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
77 Отложенные налоговые обязательства
79 Внутрихозяйственные расчеты
80 Уставный капитал
81 Собственные акции (доли)
82 Резервный капитал
83 Добавочный капитал
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
86 Целевое финансирование
90 Продажи
91 Прочие доходы и расходы
94 Недостачи и потери от порчи ценностей
96 Резервы предстоящих расходов
97 Расходы будущих периодов
98 Доходы будущих периодов
99 Прибыли и убытки

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