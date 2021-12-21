Бухгалтерский баланс: актив, пассив, разделы, виды

Бухгалтерский баланс — это важнейший документ бухгалтерской отчетности организации. Рассмотрим, что он собой представляет и по каким правилам следует его заполнять, а также расскажем, какие нюансы нужно учесть в 2022.

Бухгалтерский баланс — что это такое?

Бухгалтерский баланс — это табличный вариант отражения финансовых показателей организации на определенную дату. В самом широко распространенном в РФ виде баланс состоит из двух равных по сумме частей, в одной из которых показано то, что имеет организация, в денежном выражении (актив баланса), а в другой — за счет каких источников это приобретено (пассив баланса). В основе этого равенства лежит отражение имущества и обязательств способом двойной записи на счетах бухучета.

C 2020 года бухгалтерская отчетность сдается исключительно в электронном виде. Бумажный бланк больше не примут.

Баланс, составленный на определенную дату, позволяет оценивать текущее финансовое состояние организации, а сопоставление данных бухгалтерского баланса, составленного на разные даты, — проследить изменение ее финансового состояния во времени. Бухгалтерский баланс является одним из основных документов, служащих источником данных для проведения экономического анализа деятельности предприятия.

Последние изменения в балансе

С 01.06.2019 форма баланса действует в редакции приказа Минфина от 19.04.2019 № 61н. Ключевые изменения в нем (а также в другой бухгалтерской отчетности) были таковы:

отчетность можно составлять только в тыс. руб., миллионы в качестве единицы измерения больше использовать нельзя;

ОКВЭД в шапке заменен на ОКВЭД 2;

в бухгалтерском балансе нужно указывать сведения об аудиторской организации (аудиторе).

Отметку об аудиторе нужно ставить только тем фирмам, которые подлежат обязательному аудиту. Налоговики будут использовать ее как для наложения штрафа на саму организацию, если она проигнорировала обязанность пройти аудит, так и для того, чтобы знать у какого аудитора им истребовать сведения по организации в порядке ст. 93 НК РФ.

Классификация бухгалтерских балансов

Видов бухгалтерского баланса очень много. Их разнообразие определяется самыми разными причинами: характером данных, на основе которых формируется баланс, временем его составления, назначением, способом отражения данных и рядом других факторов.

По способу отражения данных бухгалтерский баланс может быть:

статическим (сальдовым) — составленным на определенную дату;

динамическим (оборотным) — составленным по оборотам за определенный период.

По отношению к моменту составления различают балансы:

вступительный — на начало деятельности;

текущий — составляемый на отчетную дату;

ликвидационный — при ликвидации организации;

санируемый — при оздоровлении организации, приближающейся к банкротству;

разделительный — при разделении организации на несколько фирм;

объединительный — при объединении организаций в одну.

По объему данных по организациям, отражаемых в балансе, выделяют балансы:

единичный — по одной организации;

сводный — по сумме данных нескольких организаций;

консолидированный — по нескольким взаимосвязанным организациям, внутренние обороты между которыми при составлении отчетности исключают.

По назначению бухгалтерский баланс может быть:

пробным (предварительным);

окончательным;

прогнозным;

отчетным.

В зависимости от характера исходных данных бывает баланс:

инвентарный (составленный по результатам инвентаризации);

книжный (составленный только по учетным данным);

генеральный (составленный по учетным данным, учитывающим результаты проведенной инвентаризации).

По способу отражения данных:

брутто — с включением данных регулирующих статей (амортизация, резервы, наценка);

нетто — с исключением данных регулирующих статей.

Бухгалтерские балансы могут различаться в зависимости от организационно-правовой формы компании (балансы государственных, общественных, совместных, частных организаций) и от вида ее деятельности (основная, вспомогательная).

По периодичности балансы делят на месячные, квартальные, годовые. Они могут иметь как полную, так и сокращенную форму.

Таблица бухгалтерского баланса может быть 2 видов:

горизонтального — когда валюта баланса определяется как сумма его активов, а сумма активов равна сумме капитала и обязательств;

вертикального — когда валюта баланса равна величине чистых активов организации (т.е. величине капитала), а чистые активы, в свою очередь, равны активам предприятия за вычетом его обязательств.

Для внутренних целей организация сама вправе выбирать периодичность, способы и методы составления баланса. Отчетность, представляемая в ИФНС, должна иметь определенную форму с сопоставимыми данными на даты, указанные в балансе.

Структура бухгалтерского баланса предприятия

Используемая для официальной отчетности в РФ форма бухгалтерского баланса представляет собой таблицу, разделенную на две части: актив и пассив баланса.

Итоговые суммы актива и пассива баланса должны быть равны.

Актив баланса — это отражение того имущества и обязательств, которые находятся под контролем предприятия, используются в его финансово-хозяйственной деятельности и могут принести ему выгоду в будущем. Актив делят на 2 раздела:

внеоборотные активы (в данном разделе отражено имущество, используемое организацией в течение длительного времени, стоимость которого, как правило, учитывают в финансовом результате по частям);

оборотные активы, данные по наличию которых находятся в постоянной динамике, учет их стоимости в финансовом результате, как правило, осуществляется разово.

Пассив баланса характеризует источники тех средств, за счет которых сформирован актив баланса. Он состоит из трех разделов:

капитал и резервы, где отражаются собственные средства организации (ее чистые активы);

долгосрочные обязательства, которые характеризуют задолженность предприятия, существующую в течение длительного времени;

краткосрочные обязательства, показывающие активно меняющуюся часть задолженности организации.

Содержание разделов бухгалтерского баланса

Выделение разделов в структуре бухгалтерского баланса обусловлено главным образом временным фактором.

Так, актив баланса разделен на 2 раздела в зависимости от времени использования активов в деятельности организации:

внеоборотные активы используют более 12 месяцев;

оборотные активы содержат данные по показателям, которые в течение ближайших 12 месяцев будут в существенной степени изменены.

При выделении разделов в пассиве баланса, помимо временного фактора, играет роль принадлежность средств, за счет которых формируется актив баланса (собственный капитал или привлеченные средства). С учетом этих 2 факторов пассив сформирован из 3 разделов:

капитал и резервы, где собственные средства организации разделены на практически постоянную часть (уставный капитал) и переменную, зависящую как от принятой учетной политики (переоценка, резервный капитал), так и от ежемесячно меняющегося финансового результата деятельности;

долгосрочные обязательства — кредиторская задолженность, которая будет существовать в течение более 12 месяцев после даты составления отчетности;

краткосрочные обязательства — кредиторская задолженность, значительные изменения в которой произойдут в течение ближайших 12 месяцев.

Понятие и значение статей бухгалтерского баланса

Разделы баланса детализируются путем их разбивки на статьи. Рекомендованную для представления в ИФНС детализацию по статьям содержат бланки бухгалтерского баланса, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 09.04.20149) в 2 вариантах:

полном (приложение 1);

сокращенном (приложение 5).

Сокращенная (упрощенная) форма бухгалтерского баланса допускает объединение его статей с целью получения укрупненных показателей и упрощения отчетности. Однако ее применение доступно только лицам, имеющим право на ведение упрощенного бухучета (СМП, НКО, участникам проекта «Сколково»).

Разбивка разделов на статьи обусловлена необходимостью выделять основные виды имущества и обязательств, которые формируют соответствующие разделы бухгалтерского баланса.

Рекомендованная Минфином России форма полного бухгалтерского баланса предполагает следующую разбивку разделов по статьям:

внеоборотные активы:

нематериальные активы;

результаты исследований и разработок;

нематериальные поисковые активы;

материальные поисковые активы;

основные средства;

доходные вложения в материальные ценности;

финансовые вложения;

отложенные налоговые активы;

прочие внеоборотные активы;

оборотные активы:

запасы;

НДС по приобретенным ценностям;

дебиторская задолженность;

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов);

денежные средства и денежные эквиваленты;

прочие оборотные активы;

капитал и резервы:

уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей);

собственные акции, выкупленные у акционеров;

переоценка внеоборотных активов;

добавочный капитал (без переоценки);

резервный капитал;

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток);

долгосрочные обязательства:

заемные средства;

отложенные налоговые обязательства;

оценочные обязательства;

прочие обязательства;

краткосрочные обязательства:

заемные средства;

кредиторская задолженность;

доходы будущих периодов;

оценочные обязательства;

прочие обязательства.

При составлении баланса организация может использовать рекомендованную Минфином России детализацию по статьям.

При этом у нее есть право применять собственную разработку этой разбивки, если она считает, что это приведет к большей достоверности отчетности. Кроме того, при отсутствии данных для заполнения соответствующих статей фирма вправе исключить такие статьи из составляемого ею бухгалтерского баланса.

Состав статей бухгалтерского баланса

Статьи бухгалтерского баланса заполняются на основании данных об остатках на счетах бухучета по состоянию на отчетную дату. При заполнении отчета для представления в ИФНС нужно руководствоваться рядом правил, установленных для составления такой отчетности (ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 года № 43н).

Исходные учетные данные должны быть достоверны, полны, нейтральны и сформированы в соответствии с правилами действующих ПБУ. При их отражении необходимо соблюдать принципы существенности и сопоставимости с итогами предшествующих периодов.

В текущем отчете данные предыдущих периодов должны соответствовать цифрам окончательной отчетности за эти периоды.

Для годового баланса наличие имущества и обязательств нужно подтвердить результатами их инвентаризации.

Дебетовые и кредитовые остатки в балансе не сворачивают.

ОС и НМА показывают по остаточной стоимости.

Активы отражают по их учетной стоимости (за вычетом созданных резервов и наценки).

А ниже приведена информация о том, на основании остатков по каким счетам заполняются вышеуказанные статьи баланса применительно к действующей редакции плана счетов бухучета, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

По статье «Нематериальные активы» указывается остаточная стоимость НМА, соответствующая разнице остатков по счетам бухучета 04 и 05. При этом для счета 04 не учитываются данные, попадающие в строку «Результаты исследований и разработок», а для счета 05 — цифры, относящиеся к нематериальным поисковым активам.

Статья «Результаты исследований и разработок» заполняется при наличии данных о затратах на НИОКР на счете 04.

Данные по статьям «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые активы» важны только для тех организаций, которые осуществляют освоение природных ресурсов, если у них на счете 08 есть информация для заполнения строк по этим статьям. К материальным поисковым активам относят материально-вещественные объекты, а к нематериальным — все остальные. Оба вида активов подлежат амортизации, учитываемой соответственно на счетах 02 и 05.

Для статьи «Основные средства» суммируются данные по остаточной стоимости ОС (разница остатков по счетам бухучета 01 и 02, при этом по счету 02 не учитываются данные, относящиеся к материальным поисковым активам и доходным вложениям в матценности) и затратам на капвложения (счет 08, за исключением цифр, попавших в строки статей «Нематериальные поисковые активы» и «Материальные поисковые активы»).

Данные по статье «Доходные вложения в матценности» берутся как разница между остатками по счетам 03 и 02 в отношении одних и тех же объектов.

Статью «Финансовые вложения» во внеоборотных активах заполняют при наличии сумм со сроком погашения более 12 месяцев на счетах 55 (депозиты), 58 (финансовые вложения), 73 (займы работникам). Сальдо по счету 58 уменьшается на сумму созданного резерва (счет 59), относящегося к долгосрочным вложениям.

По статье «Отложенные налоговые активы» организации, применяющие ПБУ 18/02, указывают остаток по счету 09.

Когда используют строку статьи «Прочие внеоборотные активы» — это в балансе отражают активы, либо не попавшие в вышеперечисленные строки, либо те, которые организация считает нужным выделить.

Цифра по статье «Запасы» формируется как сумма остатков по счетам 10, 11 (за вычетом резерва, учтенного на счете 14), 15, 16, 20, 21, 23, 28, 29, 41 (за вычетом счета 42, если учет товаров ведется с наценкой), 43, 44, 45, 46, 97.

По статье «НДС по приобретенным ценностям» отражается сальдо по счету 19.

Для получения данных, указываемых по статье «Дебиторская задолженность», суммируются дебетовые остатки по счетам 60, 62 (оба счета за вычетом резервов, сформированных на счете 63), 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 (за вычетом данных, учтенных по статье «Финансовые вложения»), 75, 76.

По статье «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» в оборотных активах показываются данные по счетам 55 (депозиты), 58 (финансовые вложения), 73 (займы работникам) со сроками погашения менее 12 месяцев. При этом цифры по счету 58 уменьшаются на суммы созданного резерва (счет 59) по краткосрочным вложениям.

Данные для статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты» получаются сложением остатков по счетам 50, 51, 52, 55 (за исключением депозитов), 57.

В строку статьи «Прочие оборотные активы» попадают активы, либо по каким-то причинам не отраженные в вышеперечисленных строках, либо те, которые организация считает нужным выделить. Например, это может быть безнадежная задолженность контрагента или стоимость похищенного имущества, в отношении которого еще не закончены следственные действия. Отражение подобных данных по этой строке с соответствующим уменьшением цифр по тем статьям, в которых они могли бы отражаться, если бы не было решения организации об их выделении, потребует примечаний как к статье «Прочие оборотные активы», так и ко второй статье, которой коснется такая операция.

Данные для статьи «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» берутся как сальдо по счету 80.

Цифры статьи «Собственные акции, выкупленные у акционеров» соответствуют остаткам по счету 81.

Для статьи «Переоценка внеоборотных активов» используются данные об остатках на счете 83, относящиеся к ОС и НМА.

Данные по статье «Добавочный капитал (без переоценки)» формируют как остатки на счете 83 за вычетом данных по переоценке ОС и НМА.

По статье «Резервный капитал» показывается сальдо по счету 82.

Значение, отражаемое по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», в годовом бухгалтерском балансе представляет собой сальдо по счету 84. Для промежуточной отчетности (до реформации баланса, осуществляемой в конце года) эта цифра складывается из двух остатков: по счету 84 (финансовый результат предшествующих лет) и 99 (финансовый результат текущего периода отчетного года). Статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — единственная статья бухгалтерского баланса, которая может иметь отрицательное значение.

При этом важно, чтобы у организации, имеющей убыток, итог раздела «Капитал и резервы» (чистые активы) не оказался меньше величины уставного капитала. Если это обстоятельство будет иметь место в течение двух финансовых лет подряд, то организация либо должна уменьшить свой уставный капитал до соответствующей цифры (а это не всегда возможно, т. к. уставный капитал не может быть меньше минимального значения, установленного действующим законодательством), либо она подлежит ликвидации.

С отчетной кампании за 2020 год начинают действовать изменения в ПБУ 18/02, 16/02, 13/2000, ФСБУ 5/2019 «Запасы». А с отчетности за 2022 год следует применять новый ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Начать применять новые бухгалтерские стандарты можно и раньше. Такое решение нужно закрепить в учетной политике предприятия.

Статья «Заемные средства» в разделе «Долгосрочные обязательства» заполняется при наличии задолженности по кредитам и займам, срок погашения которой превышает 12 месяцев (сальдо по счету 67). При этом проценты по долгосрочным заемным средствам должны быть учтены в составе краткосрочной кредиторской задолженности.

По статье «Отложенные налоговые обязательства», организации, применяющие ПБУ 18/02, указывают остаток по счету 77.

Значение по статье «Оценочные обязательства» в разделе «Долгосрочные обязательства» соответствует сальдо по счету 96 (резервы предстоящих расходов) в части тех резервов, срок использования которых превышает 12 месяцев.

По статье «Прочие обязательства» в разделе «Долгосрочные обязательства» показываются обязательства со сроком погашения более 12 месяцев, не попавшие в иные строки долгосрочных обязательств.

Статья «Заемные средства» в разделе «Краткосрочные обязательства» заполняется при наличии задолженности по кредитам и займам, срок погашения которой менее 12 месяцев (сальдо по счету 66). При этом сюда попадают проценты по долгосрочным заемным средствам, учитываемые на счете 67, и задолженность по долгосрочным кредитам и займам, учтенная на счете 67, если до ее погашения осталось менее 12 месяцев.

Данные для статьи «Кредиторская задолженность» формируются как сумма кредитовых остатков по счетам 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

Для статьи «Доходы будущих периодов» значение берется как сумма остатков по счетам 86 (целевое финансирование) и 98 (доходы будущих периодов).

Значение по статье «Оценочные обязательства» в разделе «Краткосрочные обязательства» соответствует сальдо по счету 96 (резервы предстоящих расходов) в части тех резервов, срок использования которых составляет менее 12 месяцев.

По статье «Прочие обязательства» в разделе «Краткосрочные обязательства» показываются обязательства со сроком погашения менее 12 месяцев, не попавшие в иные строки краткосрочных обязательств.

Прочие внеоборотные активы — это в балансе что такое?

«Прочие внеоборотные активы» — в балансе это, как уже было сказано, внеоборотные активы, которые не нашли своего отражения по другим строкам раздела 1 «Внеоборотные активы».

К прочим внеоборотным активам организации могут относиться, например:

вложения во внеоборотные активы организации, учитываемые на соответствующих субсчетах счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», в частности, затраты организации на объекты, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве объектов НМА или ОС, а также затраты, связанные с выполнением незавершенных НИОКР, если организация не отражает данные показатели;

оборудование к установке (оборудование, требующее монтажа), а также относящиеся к нему транспортно-заготовительные расходы, отражаемые по счетам 15 и 16;

разовый паушальный платеж, при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

суммы перечисленных авансов и предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов основных средств.

Текущие пассивы в балансе — это строка 1500 баланса

Нередко бухгалтеры, заполняя таблицы, характеризующие финансовое состояние организации, сталкиваются со сложностями, когда требуется указать текущие пассивы, ведь это понятие отсутствует в нормативных документах по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Чтобы определить, где в балансе отражаются текущие пассивы, обратимся к значению данного термина. Финансовый словарь определяет текущие пассивы как кредиторскую задолженность, подлежащую погашению в течение ближайших 12 месяцев. Иными словами, текущие пассивы являются синонимом краткосрочных обязательств.

Краткосрочные обязательства отражаются в разделе V пассива бухгалтерского баланса. Таким образом, текущие пассивы в балансе — это строка 1500 «Итого по разделу V», которая определяется как сумма строк 1510, 1520, 1540, 1550, 1530 пассива бухгалтерского баланса.

Итоги

Бухгалтерский баланс — основная составляющая бухгалтерской отчетности, сводка финансовых показателей организации на определенную дату. Он составляется в определенной форме и по определенным правилам. Сдается в налоговую а также представляется другим заинтересованным пользователям.

Начиная с 1 июня 2019 года, нужно использовать бланк в редакции от 19.04.2019.