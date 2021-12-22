Списываются ли штрафы при банкротстве должника?

Процедура банкротства часто воспринимается как панацея от всех долгов. Достаточно получить статус несостоятельного, и можно начать жить с «чистого листа». Однако на практике все не так просто. Существуют долги, которые не аннулирует даже банкротство, при этом финансовое положение компании или физлица не будет иметь ключевого значения.

Опрошенные ДОЛГ.РФ эксперты подсказали, списываются ли штрафы (ГИБДД, ФНС, иных ведомств) при банкротстве должника, а также с какими задолженностями «попрощаться» не получится.

Какие штрафы точно списываются?

Жизнь будущего банкрота будет разделена на «до» и «после» подачи заявления о признании должника несостоятельным, отмечает адвокат, арбитражный управляющий Дмитрий Краснощёк, руководитель юридической компании «Стратегия». В Законе о банкротстве оговорено, что размер задолженности перестает расти с даты подачи заявления о признании гражданина-должника банкротом. Начисление санкций (проценты, неустойка, пени, штрафы) прекращается.

В свою очередь, по словам эксперта, сама задолженность делится на два вида: реестровая и текущая. Реестровая задолженность возникает до подачи заявления о признании должника банкротом и может быть списана судом. Так, могут быть списаны:

неисполненные обязательства перед кредитными организациями, в том числе микрофинансовыми организациями, физическими лицами (даже если данные лица не подали требования о включении их в реестр кредиторов);

долги по коммунальным услугам;

штрафы ГИБДД;

страховые взносы в ПФР, налоги, пошлины, сборы;

обязательства перед контрагентами (договорные обязательства).

Арбитражный управляющий Иван Василенков подчеркивает, что ситуация в случае штрафов ГИБДД, направленных судебным приставам на взыскание, неоднозначная. При введении любой стадии банкротства судебный пристав обязан прекратить исполнительное производство как в отношении юридического, так и в отношении физического лица. После процедуры несостоятельности исполнительное производство не возобновляется, а потому можно сказать, что штрафы ГИБДД списываются.

В то же время существуют исключения. Как отмечает руководитель банкротной практики адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Олег Скляднев, учет штрафов в деле о банкротстве и возможность освобождения от таких долгов зависит от момента возникновения обязанности по уплате.

Так, если нарушение совершено должником (или выявлено в случае длящегося правонарушения) после даты принятия заявления о признании должника банкротом, то штраф, назначенный за такое нарушение, признается текущим обязательством. Текущие обязательства погашаются в приоритетном порядке. В случае недостаточности денег для погашения текущего обязательства юридическое лицо по итогам процедуры банкротства будет ликвидировано. Однако требование к физическому лицу об уплате текущего штрафа сохраняется и после завершения процедуры банкротства.

«Если же штраф не является текущим обязательством, то он погашается только после полного удовлетворения ряда требований, включая требования по основным обязательствам. К таким можно отнести, например, требование о возврате суммы долга: оно удовлетворяется раньше штрафа за нарушение кредитного обязательства. При этом непогашенные штрафы граждан подлежат списанию, если денег на их оплату не хватило, а действия должника не были признаны недобросовестными», — подчеркивает Олег Скляднев.

Какие долги останутся с банкротом?

В то же время не каждая задолженность «прощается». Генеральный директор юридической компании UDM Group Дмитрий Дмитриев предупреждает, что банкротство не всегда выступает «волшебной пилюлей», решающей абсолютно все проблемы. В частности, с граждан не спишутся следующие долги:

долги по алиментам;

долги, возникшие на основании причинения вреда жизни/здоровью других людей (например, вы явились виновником ДТП и по решению суда обязаны возместить ущерб здоровью пострадавшей стороне);

долги по зарплате сотрудникам, если вы ИП;

компенсации за причиненный моральный ущерб;

долги по субсидиарной ответственности;

долги, возникшие из-за причинения вреда чужому имуществу;

штрафы при привлечении к уголовной ответственности (не относится к административным штрафам).

«Все перечисленные долги обычно возникают по решению суда и легко доказываются. Уйти от уплаты или как-то еще избавиться от них не получится. Самый распространенный пример — долги по алиментам. Нельзя объявить себя банкротом и списать набежавший долг, если вы 2-3 года (а то и 10 лет) не платили алименты. Закон в этом случае защищает в первую очередь ребенка, и только потом должника», — указывает Дмитрий Дмитриев.

Также, по словам юриста «Единого центра защиты» Кирилла Резника, существует еще один отдельный перечень задолженностей, не подлежащих списанию. Он связан преимущественно с исполнением гражданином должностных обязанностей по контролю юридического лица (например, должность генерального директора). Так, не спишутся долги:

о привлечении гражданина как контролирующего лица к субсидиарной ответственности;

о возмещении гражданином убытков, причиненных им юридическому лицу, участником которого был или членом коллегиальных органов которого являлся гражданин;

о возмещении вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности.

Также существует риск, что долги, которые по общему правилу списываются, могут оставить должнику, если он вел себя недобросовестно. Как указывает адвокат, арбитражный управляющий Дмитрий Краснощёк, руководитель юридической компании «Стратегия», гражданина не освободят от задолженности, если он:

скрыл или умышленно уничтожил имущество;

инициировал фиктивное банкротство (например, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при получении кредита, так как предполагал, что долги будут «списаны»);

злостно уклонялся от погашения задолженности, хотя у него был достаточный доход для расчетов с кредиторами.

В этом случае и долги по кредитам, микрозаймам, квартплате, а также штрафы ГИБДД, ФНС и других ведомств придется платить.

Что еще нужно знать о банкротствах граждан и компаний?

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина напоминает, что процедура банкротства не возбуждается в отношении государственных предприятий и учреждений, а также политических партий и религиозных организаций. Также несостоятельность граждан включает в себя меньшее количество процедур, чем банкротство юридических лиц.

У первых в число процедур входят реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое соглашение. У организаций этот перечень шире — этап наблюдения, финансового оздоровления, которое в зависимости от ситуации подразделяется на внешнее управление или конкурсное производство. У компаний также есть возможность заключения мирового соглашения.

Также ключевое отличие в процедурах банкротства физических и юридических лиц, как подчеркивает адвокат, арбитражный управляющий Дмитрий Краснощёк, руководитель юридической компании «Стратегия», заключается в том, что юридическому лицу все долги без исключения списываются, а для граждан есть немало исключений.

В то же время, долг юридического лица может быть «перенесен» на физическое лицо — директора, учредителя или иное лицо, контролирующее должника в рамках механизма субсидиарной ответственности.