Как компания-двойник может испортить жизнь бизнесу и как этого не допустить

Вы — работаете уже десятки лет. Компания занимает лидирующие позиции на рынке. Бренд котируется не только на региональном и федеральном уровне, но и на международной арене. Безукоризненная репутация. Сотни контрагентов и клиентов. Тысячи упоминаний в СМИ.

Они — используют ваше имя, регистрируют компанию с таким же названием и даже сферу деятельности копируют.

Законно? К сожалению, иногда да. У Федеральной налоговой службы нет полномочий на отказ в государственной регистрации юридического лица по тому основанию, что в Едином государственном реестре уже зарегистрирована компания с полностью идентичным или похожим названием. Поэтому в такой ситуации может оказаться любой бизнес.

Объясняем, в каком случае есть смысл бороться с «двойником», как это делать и в какие инстанции обращаться.

Какую компанию можно считать «двойником»?

Юридическое лицо обладает исключительным правом на фирменное наименование с момента регистрации.

Согласно п. 3 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ, не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с названием другого юридического лица. Сходство оценивается по графическим, смысловым (семантическим) и звуковым (фонетическим) признакам.

ООО «Весна» и ПАО «Весна» — компании с тождественными названиями, хоть и с разными организационно-правовыми формами.

ООО «Альт», ООО «Альт-С», ПАО «АЛЬТ» — несмотря на отдельные отличия, это компании со сходными до степени смешения названиями.

Что делать, если вы узнали о существовании «двойника»?

1. Убедитесь, что фирменное наименование вашей компании включено в Единый государственный реестр юридических лиц раньше названия «двойника».

2. Проанализируйте сферу деятельности «двойника». Чтобы признать факт нарушения исключительного права на фирменное наименование, нужно доказать, что другая компания ведет тождественную деятельность: например, тоже продает запчасти для автомобилей или занимается шиномонтажом.

Значение имеет следующее: вводят ли действия «двойника» в заблуждение потребителей относительно того, какое именно юридическое лицо оказывает услуги, выполняет работы или продает товар.

3. Узнайте, совершал ли «двойник» действия, которые напрямую затрагивают интересы вашей компании: например, не создал ли сайт, похожий на ваш, не направлял ли в адрес ваших контрагентов письма или иные обращения, не представлялся ли от вашего имени.

Сам по себе факт совпадения фирменных наименований еще не указывает на нарушение исключительного права. А вот совокупность трех указанных выше признаков — да. В таком случае есть основания для дальнейших действий.

Куда обращаться с жалобами на «двойника»?

1. Начните с претензии в адрес новой компании. Включите в нее просьбу прекратить использование фирменного наименования вашей компании в определенных видах деятельности или изменить его на другое.

Прекратить использовать — то есть изменить тот вид деятельности, который схож с видом деятельности «первого» юридического лица. Изменить на другое означает следующее: «двойник» продолжает работать дальше, но меняет свое наименование в ЕГРЮЛ.

Претензия не является обязательным шагом для таких действий, как обращение с заявлением в Федеральную антимонопольную службу или с иском в Арбитражный суд.

2. Обратитесь в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о признании действий новой компании по использованию «вашего» фирменного наименования нарушением законодательства о защите конкуренции согласно п. 1 ст. 14.6 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

ФАС может привлечь юридическое лицо к ответственности по ч. 2 ст. 14.33 Кодекса об административных правонарушениях.

3. Обратитесь в Арбитражный суд с требованием о запрете использования фирменного наименования. Учтите, что выбор, между прекратить использовать наименование или изменить наименование, будет принадлежать не вам, как истцу, а «двойнику» на стадии исполнения решения суда.

Также вы можете заявить требование о возмещении убытков в порядке ст. 15 Гражданского кодекса. Основания возникновения убытков и их размер подлежит доказыванию по всем правилам ст. 15 ГК РФ.

4. Если в действиях «двойника» есть признаки состава мошенничества, обратитесь с заявлением в правоохранительные органы.