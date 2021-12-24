Перечень товаров, не подлежащих возврату в 2022 году

Статья 502 ГК РФ наделяет потребителя правом обменять не подошедший ему качественный непродовольственный товар на аналогичный. При отсутствии замены товар можно вернуть. На эти манипуляции покупателю отведено 14 дней, начиная со дня, следующего за днем покупки. Аналогичное положение закреплено в статье 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Просьбу покупателя произвести обмен или взять обратно неподошедшую вещь удовлетворят только в том случае, если сохранен предпродажный вид товара: имеется упаковка, бирки, он не был в использовании, а также предъявлен чек на покупку.

Вместе с тем, Закон от 07.02.1992 № 2300-1 не исключает возможности возврата товара и при отсутствии чека. Покупку могут подтвердить свидетели. Кроме того, продавцу не составит труда восстановить чек из памяти фискального накопителя.

Однако возврат непродовольственных товаров допускается не всегда. Список качественной продукции, обмен и возврат которой невозможен, определяет Правительство РФ.

Постановление о перечне товаров, не подлежащих возврату

Виды непродовольственных качественных товаров, запрещенных к возврату, раньше были приведены в списке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55. В нем содержалось 14 позиций. С 2021 года перечень невозвратных товаров актуализирован. Теперь он утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463. В новом перечне невозвратных непродовольственных товаров тоже 14 позиций, как и в прежней версии, но ряд пунктов скорректирован.

Обновлены правила розничной реализации товаров и перечень продукции, на время ремонта которой не предоставляется замена.

Постановление № 2463 определило:

правовые вопросы дистанционной розничной торговли;

отменило обязанность продавцов иметь книгу отзывов и предложений;

отнесло газовые и газоэлектрические бытовые приборы, ювелирные украшения и изделия из драгметаллов и камней к товарам длительного пользования, во время ремонта которых не дадут замену, и другое.

Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату

Многие позиции обновленного перечня качественных невозвратных непродовольственных товаров повторяют позиции перечня в прежней редакции. Но в некоторых пунктах произошли изменения. Отдельные позиции сократили, а другие, наоборот, детализировали.

Сравнительный анализ приведем в таблице:

Прежний перечень невозвратных непродовольственных товаров надлежащего качества (был утвержден Постановлением от 19.01.1998 № 55) Новый перечень невозвратных непродовольственных товаров (был утвержден Постановлением от 31.12.2020 № 2463) 1. Товары для профилактики и лечения заболеваний дома: (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов… инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарства медизделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми), лекарства 2. Средства личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки, бигуди, парики, и другие) 3. Товары парфюмерии и косметики 4. Текстиль (ткани из хлопка, льна, шелка, шерсти и синтетики, товары из нетканых материалов типа тканей — ленты, тесьма, кружево и другие), кабели (провода, шнуры, кабели), строительные и отделочные материалы (линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары отпускаемые на метраж цена которых определяется за единицу длины 5. Швейные и трикотажные изделия (бельевые, чулочно-носочные) 6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные из полимерных материалов и контактирующие с пищей (посуда, кухонные и столовые предметы, емкости и упаковочные материалы для хранения и транспортирования пищи, в том числе одноразовые) 7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты 8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты) 8. Мебельные гарнитуры бытового назначения 9. Ювелирные и другие изделия из драгметаллов и (или) камней, ограненные драгкамни 10. Автомобили и мотовелотовары прицепы и номерные агрегаты к ним, мобильные средства малой механизации сельхозработ, прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения прицепы к ним, номерные агрегаты (двигатель, блок цилиндров двигателя, шасси (рама), кузов (кабина) автотранспортного средства или самоходной машины, а также коробка передач и мост самоходной машины) к автомобилям и мотовелотоварам, мобильные средства малой механизации сельхозработ, прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения 11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки бытовые, бытовая вычислительная и множительная техника, фото- и киноаппаратура, телефонные аппараты) не менее одного года 12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны а также инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию 13. Животные и растения 14. Непериодическая литература (книги, брошюры, альбомы, картографические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, буклеты, издания, воспроизведенные на технических носителях информации)

Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату

В предыдущем перечне, утвержденном постановлением № 55, список качественных технически сложных товаров был детализирован. Пунктом 11 постановления № 55 к таким товарам относились бытового назначения станки по металлу и дереву, электробытовые приборы, телефоны, часы, электронные игрушки, радиоаппаратура, вычислительная техника и другая продукция. При этом в отношении указанных изделий должен был действовать гарантийный срок любой длительности.

Если на практике возникал спор об отнесении того или иного товара к перечню невозвратных в целях применения запрета на его возврат, суды обращались к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

В качестве примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 № 78-КГ17-102. В данном споре нижестоящие суды пришли к выводу, что планшетный компьютер, хотя и относится к технически сложному товару, но в перечень невозвратных товаров не включен. Поэтому вернуть обратно в магазин исправные планшеты из-за неподошедшего цвета можно. ВС с такой позицией не согласился, сославшись на ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Высший судебный орган указал, что в перечне невозвратных товаров присутствовала вычислительная техника, а в классификаторе в разделе 26, посвященном вычислительному оборудованию, под кодом 26.20.11 были приведены планшеты. Поэтому планшет относится к вычислительной технике и возврату не подлежит.

С вступлением в силу нового перечня невозвратных товаров, утвержденного постановлением № 2463, детализация отменена. Теперь к невозвратным товарам отнесены все бытовые технически сложные товары, для которых установлена гарантия от года. Таким образом, возврат приборов с гарантией меньше года стал возможен, что выгодно потребителям. Но с другой стороны, стал невозможен возврат всех без исключения качественных технически сложных бытовых товаров с гарантией от года.

В связи с этим нельзя упомянуть и о другой проблеме, которая может возникнуть на практике. В нормативных актах не раскрывается понятие бытовых технически сложных товаров. Вместе с тем Постановлением Кабмина РФ от 10.11.2011 № 924 утвержден общий перечень технически сложных товаров. Однако применять его положения для определения наличия или отсутствия права на возврат того или иного качественного технически сложного бытового изделия нельзя.

Столичное управление Роспотребнадзора в письме от 05.12.2017 № 02-19/01-01559-02 разъясняло, что общий перечень технически сложных товаров, утвержденный Постановлением от 10.11.2011 № 924, и перечень невозвратных бытовых технически сложных товаров из специального перечня применяются для разных целей.

Перечень невозвратных товаров, ранее приведенный в постановлении № 55, а ныне – в постановлении № 2463, утвержден в целях реализации ст. 25 закона № 2300-1 и касается только обмена товара надлежащего качества. А общий перечень технически сложных изделий, приведенный в постановлении № 924, используется во исполнение п. 1 ст. 18 закона № 2300-1 в части права на возврат или замену технически сложных товаров с недостатками.

Таким образом, нужно учитывать, что в целях возврата сложного товара надлежащего качества перечень, утвержденный постановлением № 924, не применяется.

Подлежит ли возврату уцененный това

Уценкой признается соразмерное уменьшение цены товара, в котором присутствует недостаток. Такое определение вытекает из пункта 1 ст. 18 и п. 3 ст. 23.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Уценка может быть проведена как по просьбе покупателя (если он выявил в товаре недостаток, который продавец не оговорил), так и по инициативе продавца.

При этом следует разграничивать понятия «уценка» и «скидка». Как разъяснял Роспотребнадзор, продажа товаров со скидкой связана с освобождением торговых площадей для нового поступления. То есть снижение цен не связано с недостатками. При этом уценка предполагает выявление в товаре какого-либо недостатка. О том, что в изделии обнаружен недочет, покупатель должен быть поставлен в известность в обязательном порядке. Довести эту информацию до потребителя нужно письменно, например, зафиксировать брак на бирке или в товарном чеке.

Ограничений относительно возврата товара с уценкой Закон от 07.02.1992 № 2300-1 не содержит. Так, в статье 25 закона закреплено право на обмен или возврат не подошедшего по определенным характеристикам товара. В этой же норме прописаны условия, когда возврат невозможен: нарушен товарный вид, изделие было в использовании, отсутствуют бирки, изделие включено в список невозвратных товаров (утвержден Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463).

Поскольку уцененный товар в указанном перечне не приведен, то и ограничения на его обмен и возврат не действуют, при условии, что предпродажный вид вещи сохранен.

Вместе с тем нужно отметить, что нельзя вернуть уцененное изделие по причине дефекта, из-за которого и была снижена цена. Разъяснения на этот счет давал Роспотребнадзор. Ведомство сообщало, что при покупке уцененного товара права потребителя ограничены только в требованиях, связанных с оговоренным продавцом браком. Покупатель не может ссылаться на заранее оговоренный дефект. В остальных случаях потребитель в правах не ограничен.

Какие товары подлежат возврату в течение 14 дней

Категория товаров, которые можно вернуть в магазин в течение двух недель с момента покупки, определена п. 1 ст. 502 ГК РФ и п. 1 ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1. Это непродовольственная продукция надлежащего качества, которая не подошла покупателю по своим характеристикам: цвету, размеру, комплекту, габаритам, фасону.

Закон разрешает вернуть такой товар или обменять. Если в магазине не оказалось подходящей покупателю замены, то торговой точке следует принять вещь обратно и вернуть клиенту деньги. Замена или возврат неустроившей покупателя вещи допускается при сохранении ее надлежащего вида. На товаре должны быть заводские бирки, ярлыки, он не должен быть поношенным, испачканным. Предъявить чек желательно, но необязательно. Хотя закон указывает на необходимость наличия товарного или кассового чека, но не возводит это требование в ранг обязательного. Для возврата вещи покупателю нужно будет написать заявление, в котором указать сведения о себе, возвращаемой вещи, причину и требование о возврате уплаченных денег.

При сдаче вещи обратно в магазин также нужно учесть, что она не должна быть включена в список невозвратной продукции. Если покупка без дефекта относится к товарам, включенным в перечень невозвратных (утвержден постановлением № 2463), то сдать ее обратно в магазин нельзя, даже если двухнедельный срок не истек.

Нужно отметить, что возврат качественных изделий, то есть тех, в которых не обнаружен брак, возможен только для непродовольственной продукции. Сдать в магазин качественные продукты питания нельзя.

Возврат товара ненадлежащего качества

На основании статьи 503 ГК РФ и статьи 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1, если покупатель обнаружил дефект в товаре, о котором ему не сказал продавец, он вправе потребовать:

заменить вещь на аналогичную или другую с перерасчетом;

соразмерно уменьшить стоимость покупки;

немедленно и бесплатно устранить недочеты или оплатить их исправление покупателем;

отказаться от покупки и вернуть деньги.

Кроме того, покупатель бракованного товара также может потребовать компенсировать ему убытки, понесенные в связи с покупкой некачественной вещи. Причем в данном случае покупатель не ограничен 14-дневным сроком предъявления своих требований. В силу статьи 19 закона № 2300-1 заявить магазину о том, что качество вещи нарушено, можно в любое время, если эти дефекты обнаружены в период действия гарантии или срока годности.

Для товаров без гарантии действует разумный срок предъявления требований, не превышающий двух лет со дня покупки.

Если гарантия на вещь действует менее двух лет и брак обнаружен после окончания гарантийного периода, но до истечения двухлетнего срока, то вернуть покупку все равно можно. Но в этой ситуации потребуется доказать, что качество было ненадлежащим еще до передачи вещи покупателю.

Несколько иные сроки возврата бракованного товара предусмотрены для технически сложной продукции, которая приведена в перечне, утвержденном постановлением № 924. Если дефект выявлен в товаре из этого перечня, то на отказ от вещи и предъявление требования о возврате денег отведено 15 дней. Обратиться за возвратом позже этого срока можно, только если:

дефект существенный;

нарушен срок устранения дефекта;

из-за неоднократного устранения разных недостатков вещью невозможно пользоваться больше 30 дней в каждом гарантийном году.

При этом существенным будет признаваться неустранимый дефект или дефект, устранение которого повлечет несоразмерные финансовые или временные траты. Также существенным признают недостаток, который проявляется систематически или снова возникает после ремонта вещи (преамбула закона № 2300-1).

Приведенные правила замены или возврата распространяются на такие сложные товары, как легковые машины, мотоциклы, сельхозоборудование, лодки, яхты, катера, навигационную технику, телевизоры, компьютеры, мониторы, спутниковое ТВ, фото- и видеокамеры, оптику к ним, холодильники, морозилки, посудомойки, стиральные и сушильные машинки, кухонную бытовую технику и другие.

Для возврата вещи с браком следует соблюсти претензионный порядок. Магазину передается претензия, в которой указывается ее получатель, информация о заявителе, наименование бракованного товара, дата, время, место его покупки, способ оплаты, выявленные недостатки и требование о возврате денег. Также к претензии следует приложить документы на покупку. Сведения о том, в каком порядке магазин принимает претензии, должны быть размещены на его сайте (при наличии) (п. 19 постановления № 2463). Если такой информации нет, претензию можно направить любым способом (п. 21 постановления № 2463).

Некачественный товар продавец обязан принять. В случае необходимости его качество будут проверять. У покупателя есть право участвовать в проводимой проверке. При возникновении у сторон разногласий относительно выявленных дефектов назначается экспертиза, которую оплачивает продавец. Если же экспертиза покажет, что магазин в дефектах не виноват, то покупатель должен компенсировать ему траты на произведенную проверку.

Возврат товара, купленного в интернет-магазине

При покупке вещи надлежащего качества через интернет будут действовать особые правила ее возврата. Они закреплены в статье 26.1 закона № 2300-1, которая устанавливает разные сроки для отказа от товара.

Отменить заказ можно:

в любое время, пока товар не доставили;

в течение семи дней, если вещь уже получена;

в течение трех месяцев со дня получения покупки, если сведения о правилах и сроках возврата качественного товара не были письменно доведены до покупателя в момент доставки.

При этом вернуть в магазин качественный товар можно только при условии сохранения его свойств и товарного вида и при наличии документального подтверждения этой покупки. Это может быть чек, талон на гарантию со штампом магазина, бирка, выписка со счета о перечислении денег и другие документы. Но и при утере такого оправдательного документа возможность возврата вещи не исключается. В этом случае потребитель может подтвердить приобретение другими доказательствами.

Магазин вправе не принять обратно вещь, изготовленную на заказ специально для покупателя. Если такое изделие обладает индивидуальными свойствами, в связи с чем может использоваться только заказавшим ее лицом, возврат не допускается.

Для сдачи вещи, купленной в интернете, нужно проверить, есть ли на сайте магазина информация, как это сделать. Если нет, способ потребитель выбираем сам. Это может быть пункт самовывоза, почтовое отправление с уведомлением о вручении и описью. Причем расходы на возврат товара несет покупатель, а не продавец. Если продавец своими силами организовал возврат товара, то он вычтет соответствующую сумму из возвращаемых покупателю денег (п. 4 ст. 26.1 закона № 2300-1).

Приведенная процедура сдачи в магазин товара, приобретенного дистанционно, касается качественных товаров. При покупке вещи с браком действуют общие правила, предусмотренные ст. 18–25 закона № 2300-1 (п. 6 ст. 26.1 закона № 2300-1).