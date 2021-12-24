ФСБУ «Запасы» применяют уже с 2021 года. Официально. Но на практике до сих пор бухгалтеры или не добрались до него, или просто увязли в куче вопросов. В этой статье рассказываем про нюансы с управленческими расходами.

По новому ФСБУ 5/2019 в себестоимость запасов (как приобретаемых, так и создаваемых) не включаются расходы:

управленческие, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;

на хранение, если оно не является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или не обусловлено условиями приобретения (создания) запасов (раньше — включались без всяких оговорок);

возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими ЧС (раньше — включались);

иные затраты, которые не являются необходимым условием для приобретения (создания) запасов (п. 18 ПБУ 5/2019).

Как видим, это все расходы (за редкими исключениями), которые не относятся к прямым. Они относятся к косвенным расходам, но по новым правилам их уже нельзя относить на себестоимость продукции, а нужно будет признаваться текущими расходами.

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Из управленческих расходов — это расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, расходы на зарплату администрации и другие, которые напрямую не относятся к производству.

Кроме управленческих расходов ФСБУ 5/2019 не разрешает включать в себестоимость запасов расходы на хранение продукции. Они тоже должны признаваться текущими расходами. То есть из себестоимости запасов и они переходят в себестоимость продаж.

Но с затратами на хранение могут быть исключения. Например, у производителей сыра технология предусматривает этап «созревания» продукта. Это значит, что он должен некоторое время полежать в соответствующем месте в определенных условиях.

В подобном случае расходы на такое хранение будут производственными затратами, формирующими себестоимость продукции.

Источник: www.buhgalteria.ru