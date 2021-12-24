ФСБУ «Запасы» применяют уже с 2021 года. Официально. Но на практике до сих пор бухгалтеры или не добрались до него, или просто увязли в куче вопросов. В этой статье рассказываем про нюансы с управленческими расходами.
По новому ФСБУ 5/2019 в себестоимость запасов (как приобретаемых, так и создаваемых) не включаются расходы:
- управленческие, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов;
- на хранение, если оно не является частью технологии подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или не обусловлено условиями приобретения (создания) запасов (раньше — включались без всяких оговорок);
- возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими ЧС (раньше — включались);
- иные затраты, которые не являются необходимым условием для приобретения (создания) запасов (п. 18 ПБУ 5/2019).
Как видим, это все расходы (за редкими исключениями), которые не относятся к прямым. Они относятся к косвенным расходам, но по новым правилам их уже нельзя относить на себестоимость продукции, а нужно будет признаваться текущими расходами.
ВНИМАНИЕ! Прямо сейчас на «Клерке» набираем группу на курс повышения квалификации по теме «ФСБУ 5/2019: «Запасы»
На курсе вы научитесь:
— понимать и применять на практике требования нового стандарта;
— знать, что делать при поступлении заказов, обесценивании материалов и отпуске в производство;
— выбрать нужный именно вашей компании способ применения новых стандартов;
— делать только нужные проводки.
Программу курса посмотреть можно здесь
Из управленческих расходов — это расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, расходы на зарплату администрации и другие, которые напрямую не относятся к производству.
Кроме управленческих расходов ФСБУ 5/2019 не разрешает включать в себестоимость запасов расходы на хранение продукции. Они тоже должны признаваться текущими расходами. То есть из себестоимости запасов и они переходят в себестоимость продаж.
Но с затратами на хранение могут быть исключения. Например, у производителей сыра технология предусматривает этап «созревания» продукта. Это значит, что он должен некоторое время полежать в соответствующем месте в определенных условиях.
В подобном случае расходы на такое хранение будут производственными затратами, формирующими себестоимость продукции.
Источник: www.buhgalteria.ru
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»