Новогодние премии и поощрения работников: что важно знать бухгалтеру

По результатам работы в течение года сотрудник предприятия может заслужить денежное или иное приятное поощрение. Оно должно быть оформлено работодателем в установленном порядке.
Какими бывают поощрения за труд?
Положения ст. 191 ТК РФ предусматривают, что предприятие может поощрить работников, которые добросовестно трудятся, посредством:
- объявления благодарности;
- выплаты премии;
- дарения ценной вещи;
- награждения почетной грамотой;
- представления работника к званию лучшего в отрасли.
Коллективным договором или правилами внутреннего распорядка, ведомственными уставами и положениями о дисциплине могут устанавливаться иные виды поощрений. Работник за особы трудовые заслуги перед страной может быть представлен и к государственной награде.
Как установить правила назначения поощрений
Раздел, регламентирующий поощрения работников, можно включить в правила внутреннего трудового распорядка на предприятии.
Поощрения в виде премий назначаются в соответствии с положением о премировании или отдельными локальными нормами, что содержатся в положении об оплате труда и стимулировании работников.
Составляться они могут с учетом положений прочих нормативов, о которых сказано в ст. 191 ТК РФ.
Как поощрить работника: пошаговая инструкция
Поэтапно это происходит так.
1. Определение основания для поощрения.
В ст. 191 ТК РФ приведено общее основание — добросовестный труд. В локальной нормативке предприятия могут закреплены более конкретные основания.
2. Выбор разновидности поощрения.
Это могут быть как поощрения, предусмотренные только лишь ст. 191 ТК РФ, так и иные, закрепленные в ЛНА.
3. Составление и регистрация представления о поощрении.
В этом документе закрепляется информация о том, кто именно будет поощряться, на каком основании и каким образом.
Обычно представление направляет директору предприятия непосредственный руководитель поощряемого сотрудника. Бывает, что оно приходит со стороны профсоюза, общего собрания коллектива, директора отдела кадров.
4. Издание и регистрация приказа директора о поощрении сотрудника.
Составить его можно в свободной форме или же на типовом бланке Т-11 или Т-11а (Т-11 — для поощрения одного работника, Т-11а — для нескольких).
5. Ознакомление работника с приказом под подпись.
6. Непосредственно поощрение.
Дополнительно к поощрению можно оформить благодарность на особом бланке либо, например, на именной табличке.
7. Внесение в трудкнижку работника записей о поощрении, если того требует закон.
В соответствии с п. 25 Порядка, утв. Приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, в трудовую книжку записываются сведения:
- о награждении человека государственными наградами (присвоении почетных званий);
- о награждении человека наградами Президента, Правительства России, других государственных органов власти, муниципальных органов, профсоюзов;
- о награждении работника корпоративными наградами (грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами);
- об иных поощрениях, предусмотренных теми или иными нормативами.
Сведения о поощрении фиксируются в трудкнижке (п. 26 Правил по приказу № 320н):
Отдельной строкой в графу 3 раздела «Сведения о трудкнижке» вписывается полное и сокращенное (если имеется) название предприятия (при этом, графы 1, 2 и 4 в той же строке остаются пустыми).
В следующей строке:
- в графе 1 раздела «Сведения о награждениях» указывается порядковый номер вносимой записи;
- в графе 2 показывается дата награждения;
- в графе 3 указывается кем поощрен человек, за что и каким образом;
- в графе 4 приводятся реквизиты документа о поощрении (например, приказа директора).
Если предприятие ведет личные карточки работников, то сведения о поощрении также могут быть отражены в карточке поощряемого.
Другие вопросы
За что можно поощрить работника?
За достижения, перечисленные в ст. 191 ТК РФ, а также другие, если они действуют в отношении предприятия.
С какими документами работает кадровик при поощрении?
С учетом положений используемой нормативной базы задействуются документы:
- представление о поощрении;
- приказ директора;
- трудовая книжка;
- личная карточка работника.
Какое основание для внесения записей в трудовую книжку при поощрении сотрудника?
Записи в трудовую книжку вносятся на основании п. 25 и 26 Порядка по приказу № 320н.
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