Новогодние премии и поощрения работников: что важно знать бухгалтеру

По результатам работы в течение года сотрудник предприятия может заслужить денежное или иное приятное поощрение. Оно должно быть оформлено работодателем в установленном порядке.

Какими бывают поощрения за труд?

Положения ст. 191 ТК РФ предусматривают, что предприятие может поощрить работников, которые добросовестно трудятся, посредством:

объявления благодарности;

выплаты премии;

дарения ценной вещи;

награждения почетной грамотой;

представления работника к званию лучшего в отрасли.

Коллективным договором или правилами внутреннего распорядка, ведомственными уставами и положениями о дисциплине могут устанавливаться иные виды поощрений. Работник за особы трудовые заслуги перед страной может быть представлен и к государственной награде.

Как установить правила назначения поощрений

Раздел, регламентирующий поощрения работников, можно включить в правила внутреннего трудового распорядка на предприятии.

Поощрения в виде премий назначаются в соответствии с положением о премировании или отдельными локальными нормами, что содержатся в положении об оплате труда и стимулировании работников.

Составляться они могут с учетом положений прочих нормативов, о которых сказано в ст. 191 ТК РФ.

Как поощрить работника: пошаговая инструкция

Поэтапно это происходит так.

1. Определение основания для поощрения.

В ст. 191 ТК РФ приведено общее основание — добросовестный труд. В локальной нормативке предприятия могут закреплены более конкретные основания.

2. Выбор разновидности поощрения.

Это могут быть как поощрения, предусмотренные только лишь ст. 191 ТК РФ, так и иные, закрепленные в ЛНА.

3. Составление и регистрация представления о поощрении.

В этом документе закрепляется информация о том, кто именно будет поощряться, на каком основании и каким образом.

Обычно представление направляет директору предприятия непосредственный руководитель поощряемого сотрудника. Бывает, что оно приходит со стороны профсоюза, общего собрания коллектива, директора отдела кадров.

4. Издание и регистрация приказа директора о поощрении сотрудника.

Составить его можно в свободной форме или же на типовом бланке Т-11 или Т-11а (Т-11 — для поощрения одного работника, Т-11а — для нескольких).

5. Ознакомление работника с приказом под подпись.

6. Непосредственно поощрение.

Дополнительно к поощрению можно оформить благодарность на особом бланке либо, например, на именной табличке.

7. Внесение в трудкнижку работника записей о поощрении, если того требует закон.

В соответствии с п. 25 Порядка, утв. Приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, в трудовую книжку записываются сведения:

о награждении человека государственными наградами (присвоении почетных званий);

о награждении человека наградами Президента, Правительства России, других государственных органов власти, муниципальных органов, профсоюзов;

о награждении работника корпоративными наградами (грамотами, нагрудными знаками, значками, дипломами);

об иных поощрениях, предусмотренных теми или иными нормативами.

Сведения о поощрении фиксируются в трудкнижке (п. 26 Правил по приказу № 320н):

Отдельной строкой в графу 3 раздела «Сведения о трудкнижке» вписывается полное и сокращенное (если имеется) название предприятия (при этом, графы 1, 2 и 4 в той же строке остаются пустыми).

В следующей строке:

в графе 1 раздела «Сведения о награждениях» указывается порядковый номер вносимой записи;

в графе 2 показывается дата награждения;

в графе 3 указывается кем поощрен человек, за что и каким образом;

в графе 4 приводятся реквизиты документа о поощрении (например, приказа директора).

Если предприятие ведет личные карточки работников, то сведения о поощрении также могут быть отражены в карточке поощряемого.

Другие вопросы

За что можно поощрить работника?

За достижения, перечисленные в ст. 191 ТК РФ, а также другие, если они действуют в отношении предприятия.

С какими документами работает кадровик при поощрении?

С учетом положений используемой нормативной базы задействуются документы:

представление о поощрении;

приказ директора;

трудовая книжка;

личная карточка работника.

Какое основание для внесения записей в трудовую книжку при поощрении сотрудника?

Записи в трудовую книжку вносятся на основании п. 25 и 26 Порядка по приказу № 320н.