Учет запасов по ФСБУ 5/2019 в 2022 году: некоторые вопросы

По учету запасов согласно требованиям ФСБУ 5/2019 у бухгалтеров по-прежнему много вопросов. Некоторые из них разберем в этой статье.

Толкование п.13 ФСБУ 5/2019

Ситуация Заключен договор на поставку материалов на сумму 1 млн. руб. плюс 200 тыс. руб. НДС. При этом оплата за поставленные материалы должна быть произведена через полтора года после даты их отгрузки. Если материалы были получены, допустим в августе нынешнего, 2021 года, то срок погашения задолженности наступит в январе 2023 года.

Почему продавец продает товар на таких условиях, сказать трудно. Но причины могут быть разными, и гадать о них можно до бесконечности.

Но, вероятнее всего, при меньшем сроке оплаты цена была бы несколько (или намного) меньше — предположим, только 720 тыс. руб.

Теоретически цена товара при условии, например, полной предварительной оплаты, может быть и дороже, чем по условиям нашего примера (с оплатой через полтора года). Но это уже полная фантастика, поэтому будем реалистами.

Таким образом, покупателю фактически предоставили коммерческий кредит в сумме 180 тыс. руб. сроком на 18 месяцев.

Рекомендуемый порядок приобретения товара на таких щадящих для покупателя условиях Минфин России довел до сведения нашего сведения довольно давно, еще своих Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год (Приложение к письму от 06.02.2015 № 07-04-06/5027).

Теперь это уже не рекомендации, а правило, установленное нормативно-правовым актом.

И напомню содержание пункта 13 ФСБУ 5/2019 еще раз.

13. При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный организацией меньший срок, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между указанной суммой и номинальной величиной денежных средств, подлежащих уплате в будущем, учитывается в порядке аналогичном порядку, установленному Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Таким образом, приобретение запасов стоимостью в 1 млн. руб. на основании первичных и расчетных документов поставщика мы должны отразить записями:

Дебет счета 10 Кредит счета 60 — 720 000 руб. — отражено поступление материалов по стоимости, предполагающей более срочное погашение задолженности;

Дебет счета 19 Кредит счета 60 — 200 000 руб. — отражена сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная продавцом по счету-фактуре (или УПД);

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19 — 200 000 руб. — предъявленная продавцом сумма налога на добавленную стоимость принята к вычету.

В результате у нас зависли 180 тыс. руб., которые мы где-то должны отразить в регистрах бухгалтерского учета.

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Минфин, как всегда в последнее время, такой подробной методологией не заморачивается, мол: — сами, сами, сами. Сказано только, что эта сумма должна быть отражена в расходах следующие 18 месяцев аналогично процентам по кредиту.

И один из возможных вариантов (который я подсмотрел на просторах интернета) такой.

Эти 180 тыс. руб. по 1/18, то есть по 10 тыс. руб. ежемесячно признавать расходами с увеличением задолженности продавцу записями:

Дебет счета 91-2 Кредит счета 60 — 10 000 руб.

И когда подойдет срок оплаты, то по кредиту счета 60 как раз и накопится этот самый 1 млн. руб. плюс 200 тыс. НДС.

Однако в этом случае на конец нынешнего отчетного периода задолженность перед продавцом будет показана не в полном размере.

Кто-то из читателей «Клерка» предложил несколько другой вариан — отразить эту разницу так:

Дебет счета 96 Кредит счета 60 — 180 000 руб.

И затем списывать ее полтора года на расходы:

Дебет счета 91-2 Кредит счета 96 — 10 000 руб.

Но если заглянуть в План счетов, то резервирование тех или иных сумм должно отражаться по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов», а их фактическое расходование — по дебету. Этот счет — пассивный, и по нему не может быть дебетового сальдо.

В предложенном же варианте картинка получается прямо противоположная. Так что, на мой взгляд, остается самый любимый счет российского бухгалтера, то есть балансовый счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»*.

Правильно меня в свое время учили: — не знаешь точно, куда отнести, относи на 76.

То есть записи будут:

Дебет счета 76 Кредит счета 60 — 180 000 руб.

Дебет счета 91-2 Кредит счета 76 — 10 000 руб.

Так как для целей налогообложения прибыли все эти хитрые правила не применяются, стоимость материалов при их поступлении — 1 млн. руб. И, исходя из нее, они и будут отпускаться в производство (либо продаваться, если это товар), и финансовый результат от продажи продукции (товара), получается, будет больше, чем налогооблагаемая прибыль.

Хорошо это или плохо, сказать однозначно трудно.

Однако здесь разработчики, на мой взгляд, вступили в некоторое противоречие сами с собой.

В ФСБУ 5/2019 приобретение запасов велено признавать затратами, то есть увеличению обязательств, не приводящему к уменьшению капитала.

Однако в рассматриваемой ситуации часть понесенных затрат сразу же следует признавать расходами, вне зависимости от того, когда эти материалы будут отпущены в производство, а продукция, из них изготовленная — продана.

Порядок отражения в учете затрат на исправление брака

Тема действительно важная и актуальная. Но одной статьи или вебинара мало, чтобы учесть все особенности и тонкости всех видов производства продукции.

Общие же принципы для решения этой проблемы все-таки есть.

Итак, браком признаются изделия, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям и не могут быть использованы по своему прямому назначению или могут быть использованы лишь после исправления.

Такое определение в свое время было дано в п. 38 Основных положений по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях, утвержденных Госпланом СССР, Госкомцен СССР, Минфином СССР, ЦСУ СССР 20.07.70, то есть уже более полувека назад.

В более поздних отраслевых инструкциях (их более десятка) по учету производства продукции определения брака практически аналогичные.

Брак можно разделить на окончательный (неисправимый) и исправимый.

Окончательный брак — это когда, например, пельмени готовились так долго, что вначале сварились, потом пожарились, а потом сгорели.

Тут уже ничего не поделаешь. Останется только выбросить то, что удастся отделить от кастрюли, в пакет для мусора, а потом попытаться отмыть эту кастрюлю (или тоже ее выбросить).

И понесенные потери от брака, согласно вышеуказанным отраслевым инструкциям, подлежали включению в себестоимость той продукции, которая, в конечном итоге, была выпущена.

Такой же метод установлен и для целей налогообложения. Согласно подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ, потери от брака признаны прочими расходами, связанными с производством и реализацией. И если их признать еще и прямыми, то списанию на расходы они будут подлежать не на дату их выявления, а при продаже продукции, в себестоимость которой вошли и эти потери.

ФСБУ 5/2019 (подп. «а» п. 26), наоборот, прямо запрещает этот делать. И предписывает в регистрах бухгалтерского учета признавать потери от брака расходами на дату его выявления. Если точнее сказать, на дату его оценки в денежном выражении.

Правда, мы тут с коллегами не пришли к единому мнению, списывать ли эти потери на счет 90-2, или на счет 91-2?

Однозначного ответа лично у меня пока нет.

Если же брак исправимый, то есть два варианта.

Первый. Возникают дополнительные затраты по его исправлению. И после этого данная продукция уже (агрегат, деталь и пр.) практически ничем не будет отличаться от остальной. И если эти затраты относительно небольшие, то (опять-таки по моему личному мнению) не произойдет ничего ужасного, если вы их включите в себестоимость производимой продукции.

Второй. Исправленная продукция будет несколько отличаться от той, которая производится в полном соответствии с техпроцессом. То есть вместо одного результата (вида продукции), который мы должны были получить на выходе, получаем несколько другой, пусть и похуже качеством, но также пригодный к использованию (продаже).

Следовательно, мы должны будем завести отдельный учет еще одного вида продукции (так сказать, второго сорта).

Вот получается примерно так.

Коллеги, прошу ваши отзывы (в первую очередь, критические) по результатам наших встреч (а они будут проходить в январе) присылать на «Клерк». Для меня они очень важны.