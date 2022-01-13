Субсидиарная ответственность в банкротстве: когда привлекают и как освободиться?

Если у компании-банкрота не хватило средств, чтобы расплатиться с кредиторами, это не всегда значит, что долг буден списан. Взыскатели могут попытаться привлечь контролирующих лиц организации к субсидиарной ответственности, обвинив их в тех или иных «грехах». Узнаем подробнее, что такое субсидиарная ответственность, когда есть риски «попасть» на нее, можно ли ее избежать и как освободиться от нее, если вас уже привлекли кредиторы или арбитражный управляющий.

Что такое субсидиарная ответственность?

Субсидиарная ответственность (от лат. subsidiarius — резервный, вспомогательный) понимается как дополнительная ответственность, то есть право взыскания неполученного долга с другого лица, если основной должник не может его погасить, указывает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. По словам эксперта, субсидиарная ответственность контролирующих должника-банкрота лиц появилась в новейшей истории российского права еще в 1994 году вместе с Гражданским кодексом РФ.

Ранее второй абзац п. 3 ст. 56 ГК РФ содержал положение о субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица тех, кто довел юридическое лицо до банкротства. В дальнейшем норма о субсидиарной ответственности в 1998 году была фактически продублирована в специальном законе о банкротстве (№ 6-ФЗ) и далее получила развитие в сменившем его законе о банкротстве от 2002 года (№ 127-ФЗ).

Субсидиарная ответственность — вид исключительной ответственности контролирующих должника (банкрота) лиц, подчеркнул юрист Александр Малютин. Принцип исключительности данного вида ответственности сформирован еще в постановлении Пленума ВС РФ № 53 от 21 декабря 2017 года.

«Исключительность субсидиарной ответственности означает, что она не должна применяться в тех случаях, когда банкротство вызвано, например, ошибками в ведении бизнеса, изменением экономической ситуации (когда это реально повлияло на бизнес), непредвиденными обстоятельствами. Применение такого принципа означает, что если руководитель компании или иные лица, которые имели широкий круг полномочий (иначе — контролирующие лица), действовали разумно и добросовестно, субсидиарная ответственность наступать не должна», — указывает Александр Малютин.

Активно кредиторы в процедурах банкротства используют инструмент привлечения к субсидиарной ответственности с 2017 года, отмечает адвокат, арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «Стратегия» Дмитрий Краснощёк. Сейчас 99% банкротных процедур проходят с участием спора о привлечении физических лиц к субсидиарной ответственности.

Когда привлекают к субсидиарной ответственности?

Как правило, к субсидиарной ответственности контролирующих банкрота лиц привлекают по двум основным причинам, указывает специалист в области банкротства юридических и физических лиц Евгения Яковлева:

1. Компания стала банкротом по вине руководителя: он вывел имущество, потерял документы компании, совершал действия не в интересах компании, а в целях личного обогащения за ее счет.

2. Руководитель компании, понимая, что его предприятие фактически банкрот, вместо того, чтобы обратиться в суд с заявлением о банкротстве, продолжил обманывать контрагентов, пытаясь решить проблемы компании за счет их средств, наращивая долги.

Возможность привлечения к субсидиарной ответственности возникает, если основной должник не исполняет обязательство, напоминает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина. Соответственно, в случаях, предусмотренных законом или договором, кредитор вправе предъявить требование к другому лицу — субсидиарному должнику. При этом, как указывает эксперт, в делах о банкротстве количество оснований для привлечения к субсидиарной ответственности сегодня достигло максимума за всю историю развития этого правового механизма.

В то же время субсидиарная ответственность не появляется автоматически, подчеркивает адвокат, арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «Стратегия» Дмитрий Краснощёк.

«Около 90% наших клиентов — ООО, общества с ограниченной ответственностью. По Закону об ООО участники не отвечают по обязательствам компании, компания не отвечает по обязательствам участников. Но у нас много законов, и по Закону о несостоятельности или банкротстве ответственность на физических лиц может быть возложена», — предупреждает эксперт.

Дмитрий Краснощёк также рассказывает о дополнительном основании привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Если в списке кредиторов компании числится ФНС РФ, и сумма ее требований больше 50% — то презюмируется вина руководителя, который допустил неуплату налогов. Исключить свою вину можно, но придется доказывать обратное. В частности, потребуется доказывать отсутствие умысла снизить налогооблагаемую базу при заключении сделок с сомнительными контрагентами (по мнению налоговой инспекции), также доказывать реальность выполнения контракта закрывающими документами, свидетельским показаниями, мнениями экспертов.

Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности?

Обычно к субсидиарной ответственности привлекают руководителя организации, но ответчиком стать может любое лицо, которое негативно влияло на компанию, отмечает специалист в области банкротства юридических и физических лиц Евгения Яковлева. Ответчиками могут стать учредитель, главный бухгалтер и даже лицо, которое по документам с компанией не связано, но фактически контролировало или получило выгоду от недобросовестных действий руководства компании.

Для определения статуса контролирующего лица необходимо оценить его фактическую возможность влиять на деятельность компании, подчеркивает юрист Александр Малютин.

Возможность влиять на деятельность компании может выражаться в следующем:

1. Наличие полномочий на совершение сделок от имени и в интересах должника. Эти полномочия могут быть возложены как на основании доверенности, так и на основаниях, установленных законом (например, в рамках должности генерального директора).

2. Должностное положение в компании, которое позволяет влиять на ее деятельность. Например, главный бухгалтер может иметь полномочия на принятие существенных решений. Распоряжения заместителя генерального директора могут быть обязательны для всех.

3. Наличие родственных связей с руководителями компаниями. Например, супруг директора формально не связан с должником, но давал указания руководителю относительно деятельности должника.

4. Возможность понуждать директора, иных руководителей организации совершать определенные действия при управлении компанией. Например, директор занимает свою должность номинально.

5. Учредители или лица, которые юридически никак не связаны с организацией, дают указания директору относительно принимаемых решений. При этом, даже если директор является номинальным, он все равно несет риски возложения на него субсидиарной ответственности.

Александр Малютин указывает, что существуют примеры, когда статус контролирующего лица предполагается.

Тревогу вызывает и складывающаяся судебная практика, отмечает адвокат, арбитражный управляющий, руководитель юридической компании «Стратегия» Дмитрий Краснощёк. Сейчас к субсидиарной ответственности пытаются привлечь даже детей контролирующих лиц. Это возможно в случаях, если на детей записано имущество и, по мнению кредитора, оно нажито преступным путем за счет действий родителей.

Например, это могут быть имущественные комплексы, записанные на детей, дорогостоящая недвижимость. Также к субсидиарной ответственности могут привлечь компании, аффилированные с должником. Если в процессе проверки ФНС РФ выявит группу аффилированных компаний, то и им могут предъявить требования об уплате долгов.

Как не допустить привлечения к субсидиарной ответственности?

Не допустить возникновения субсидиарной ответственности можно, если соблюдать требования законодательства, своевременно рассчитываться по своим обязательствам, вести дела добросовестно и с должной осмотрительностью, надлежащим образом оформлять первичные документы и вести бухгалтерский учет, указывает исполнительный директор ООО «УК «Помощь» Анна Ларина.

Чтобы избежать субсидиарной ответственности, юрист Александр Малютин рекомендует:

не скрывать и не выводить активы;

проводить анализ контрагентов по сделкам, не заключать сделки, если контрагент явно сомнительный;

не искажать бухгалтерскую отчетность и не давать указаний о ее искажении;

не уничтожать документы компании и не давать таких указаний;

не участвовать в сомнительных финансовых операциях;

проводить периодическую оценку своих действующих контрагентов;

в случае наличия подозрений в возможных финансовых проблемах — не принимать на себя новых обязательств, кроме случаев, когда потенциальный контрагент официально предупрежден о трудностях;

в случае финансовых сложностей принимать меры, направленные на исправление ситуации. Если это невозможно — самостоятельно своевременно обратиться в суд с заявлением о банкротстве;

в случае банкротства передать своевременно всю документацию конкурсному управляющему с оформлением документов о передаче.

Важным моментом является то, что субсидиарная ответственность не списывается и фактически переходит в разряд «вечных долгов» для контролирующего лица, предупреждает Анна Ларина. В частности, по итогам банкротства физического лица, если привлеченный к ответственности, например, руководитель пойдет банкротиться как гражданин, освобождение его от обязательств по субсидиарной ответственности не допускается (п. 6 ст. 213.28 Закона о банкротстве).

Что делать, если к субсидиарной ответственности уже привлекли?

Управляющий партнер юридической фирмы Bessonov Group Павел Бессонов указывает, что в случае, если не удалось защитить себя в суде от субсидиарной ответственности, избавиться от нее можно несколькими способами:

1. Погасить задолженность. Данный способ является наименее востребованным, так как предполагает значительные расходы. Однако у него есть преимущества перед другими способами. Если задолженность незначительная, то им можно воспользоваться. Иногда таким способом пользуются лица, которым срочно нужно выехать за границу (например, на лечение, но выезд закрыт), и другого быстрого пути, как погашения задолженности, нет. Обычно это состоятельные люди, для которых погасить задолженность не составляет особых усилий.

2. Выкупить задолженность с торгов. Это возможно при условии, если большинство кредиторов выбрали продажу требования с торгов. При этом необходимо понимать, что в торгах могут и, скорее всего, будут участвовать другие лица, которые смогут предложить большую цену, чем субсидиарный ответчик. Тогда контролирующему лицу придется договариваться с ними либо о рассрочке, либо о дисконте.

3. Выкупить задолженность у кредитора напрямую. Можно договориться об уступке права требования с каждым кредитором отдельно. В данном случае целесообразно предлагать дисконт и рассрочку.

Момент перехода прав лучше привязывать к моменту подписания договора об уступке, а не оплате — это позволить поменять должника и тем самым переключить требования кредитора с вас на третье лицо.

Как уже упоминалось экспертами ранее, списать задолженность через банкротство гражданина невозможно. Закон о банкротстве прямо указывает, что такие долги остаются за гражданином даже после завершения процедуры личной несостоятельности.