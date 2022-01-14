Банкротство физлиц: мифы и реальность

За 2021 год в России появится около 200 тыс. новых банкротов-физлиц, что удвоит их общее число за все время существования гл. Х 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

По принятой формуле человек, не имеющий возможности в трехлетний срок погасить кредит свободными денежными средствами, является банкротом. Несложно догадаться, что за пределами крупнейших городов в соответствии с формулой, описанной ниже, банкротом является практически каждый человек с кредитом. От списания непосильного кредитного бремени людей, как правило, останавливают мифы о банкротстве. Конечно же, эти установки, крепко засевшие в сознании, абсолютно иррациональны.

Мы попросили прокомментировать и развеять самые распространенные мифы о банкротстве граждан специалистов в области банкротства и списания долгов физлиц.

Стыдно ли объявить себя банкротом?

Многие не знают, но банкротство — это не только право, но и обязанность граждан. Если сумма долгов менее 500 тыс. рублей, то это право. Если превышает 500 тыс. рублей и у человека нет возможности все своевременно оплачивать, должник обязан сам инициировать свое банкротство в течение 30 дней. За несвоевременную подачу заявления законодательством предусмотрен административный штраф.

Банкротство — это цивилизованный и взаимовыгодный для должника, кредитора и государства способ урегулировать свои отношения. Уолт Дисней, Ларри Кинг, Генри Форд, Майк Тайсон, Фрэнсис Форд Коппола объявляли себя банкротами не по одному разу. Процедура списания долгов позволила им сбросить бремя старых долгов и достичь высот.

К сожалению, многие люди до сих пор не знают о возможности законным способом списать свои непосильные долги и портят жизнь не только себе, но и близким, все глубже погружаясь в финансовую яму. Коллекторы начинают досаждать сначала должникам, а потом их окружению, и нет ни одной причины не воспользоваться правом объявить о собственной финансовой несостоятельности, согласно гл. Х ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)». Сейчас для этого судебная практика крайне благоприятна.

Стыдно быть должником и скрываться от коллекторов. Признать же факт временных финансовых трудностей и начать жизнь с чистого листа — это разумный и достойный поступок.

Дадут ли в будущем кредит?

Второй по популярности миф, что после банкротства человеку больше никогда не дадут кредит.

Все как раз наоборот. Кредит не дадут человеку с просрочками, тяжелая ситуация прекрасно видна в бюро кредитных историй. Понятно, что если он уже не платит одним, то вряд ли заплатит другим. Даже если человек чудом справляется с платежами, его кредитная нагрузка со временем станет запредельной, и ему откажут на очередном круге перекредитования.

После окончания процедуры реализации имущества или реструктуризации долгов кредитная история обнуляется, человек уже никому ничего не должен и оказывается в лучшем финансовом положении, чем был до списания долгов. Конечно, кредитные организации будут видеть, что заемщик банкротился, и вряд ли встанут в очередь выдавать ему миллионы. Сначала придется показать свою добросовестность, взять маленький кредит, потом побольше, и дальше он сможет кредитоваться так же, как любой другой человек в соответствии с имеющимися доходами. Кредиты под залог многие выдадут практически сразу.

С учетом постоянно растущего количества банкротов банки будут вынуждены активно работать с этой группой населения, тем более что это люди с нулевой кредитной нагрузкой, которых осталось мало.

Можно ли списать долги при наличии дохода?

Есть у человека доход или нет, никакого значения для процедуры не имеет. В арбитражном суде применяется формула, согласно которой свободных денежных средств человека за вычетом необходимых расходов не должно хватать на погашение всех кредитов за период в три года. Из официального дохода вычитается прожиточный минимум по региону, расходы на детей, могут вычитаться расходы на лекарства, аренду и иные траты. Если остатка не хватает, чтобы погасить долг за 36 месяцев, человек — банкрот, независимо от дохода. Просто у банкротов с хорошими доходами долги выше, а суть расчета и у топ-менеджера, и у пенсионера одинакова.

В этом году завершилось банкротство предпринимателя, основателя сети магазинов «Связной» Максима Ноготкова. Суд списал ему 22,8 млрд рублей задолженности перед кредиторами, при этом должник был и остается достаточно обеспеченным человеком.

Стоит ли тянуть с подачей заявления?

Еще одно вредное убеждение: лучше тянуть с подачей заявления до момента, когда средств вообще не остается.

Многие люди годами живут практически в нищете, погашая штрафы, пени и неустойки по непосильным для них долгам. В какой-то момент свободных денег на очередной платеж не хватает, и все ранее оплаченное идет насмарку. Стандартный путь должника — кредит в банке, кредитки, микрозаймы. Это бесконечное колесо, из которого невозможно выбраться. Люди тратят всю жизнь и ресурсы на попытку оплатить неподъемные обязательства, потому что просто не знают, что можно воспользоваться своим правом на списание долгов.

В сентябре прошлого года была запущена программа бесплатного банкротства через МФЦ. Она доступна узкой группе должников, так как долг должен быть в пределах 500 тыс. рублей, и должно быть окончено исполнительное производство и не открыто новое. Фактически это означает, что у должника не должно быть никакого имущества и вообще никакого дохода, в том числе пенсии, иначе производство обычно не закрывают.

Не стоит дожидаться финансового коллапса. Если понятно, что кредитное бремя чрезмерно, лучше потратиться на подготовку документов, чтобы воспользоваться предоставленным государством правом.

Выпустят ли после банкротства за границу?

Очередной по популярности миф: после банкротства не выпустят за границу.

Любые ограничения на передвижения должника, как правило, снимаются уже на первому судебном заседании после признания человека банкротом и больше не возвращаются. После окончания процедуры реализации имущества или реструктуризации долгов у гражданина нет никаких обременений, которые могли бы ему препятствовать перемещаться как внутри страны, так и за ее пределами.

По сути, проходя через процедуру банкротства, человек передает все свои активы и пассивы, вплоть до банковских карт, финансовому управляющему, поэтому как-либо ограничивать должника для кредиторов никакого смысла не имеет. Управляющий реализует все, что необходимо реализовать, тем более что более 95% процедур инициируются самими должниками, и они оказывают активное содействие управляющему, чтобы все прошло быстро и комфортно.

Что же касается перспективы в области банкротства и списания долгов, то каждый год количество банкротов удваивается, и, естественно, кредиторы и суды начинают выдвигать все более жесткие требования для списания долгов. Совершенно точно можно сказать, что процедура через год будет сложнее, чем сегодня, а через два — еще сложнее, поэтому ждать нечего, надо действовать сейчас. Тем более что в Госдуме лежит проект поправок, вводящий принципиально иную систему назначения финансовых управляющих. Поправки могут вступить в силу в весеннюю сессию, и тогда процесс станет в несколько раз дороже и сложнее для должников.