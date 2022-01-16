Когда не хочется в Москву, но бизнес уперся в потолок. История семейного бизнеса, который переехал в США

Когда дела в бизнесе идут в гору, кажется, что менять ничего не нужно. Зачем, если и так всё хорошо? Но судьба порой решает иначе. Арина занималась съёмкой свадеб в Краснодаре — сначала одна, потом с будущим мужем Александром. Следующим логичным шагом в карьере мог бы стать переезд в Москву, вот только столица никогда не вдохновляла Арину. Да, можно было бы снимать свадьбы знаменитостей, но это уже «потолок», дальше расти некуда. Всё изменил один телефонный звонок. Арине с Сашей позвонили друзья из Лос-Анджелеса и с удивлением спросили: «Почему вы до сих пор не в Америке?».

Арина вспоминает, что тогда, пять лет назад, сама по себе затея поехать в Штаты казалась ей чем-то из области фантастики. Во-первых, это далеко, во-вторых, дорого. Надо как-то подготовиться. Саша был настроен решительно: «Мы едем». Кажется, точка в вопросе была поставлена, но о переезде в Америку никто тогда даже не думал. Это было путешествие, которое затянулось на несколько месяцев. Потом Арина с Сашей вернулись в Краснодар и ещё год работали у себя на родине, параллельно готовились к переезду. Продали всё — квартиру, машину и уехали. Уже насовсем. Это случилось три года назад.

«Это был стресс. в России нас уже знали, были свои клиенты, которые нас любили. В Америку ты приезжаешь и начинаешь с нуля — там о тебе никто не знает, ты никому не нужен, пока сам не докажешь обратное. Первую свадьбу я сняла только спустя пять месяцев жизни в Штатах. Ну и постепенно стало что-то получаться», — рассказывает Арина.

Найти общий язык с клиентами сначала тоже было непросто. В России заказчик может в любой момент написать в мессенджер, невзирая на время суток. В Штатах всё иначе — здесь люди ценят своё время и даже время для звонка обговаривается заранее.

О таких тонкостях общения Арина тогда ещё не подозревала. Она писала клиентам, а потом несколько недель ждала от них ответа. Это сегодня компанию Balerina Films, которую основали Арина с Сашей, знают чуть ли не в каждом штате. Соцсети и «сарафанное радио» делают своё дело.

«Я шучу, что у нас в каждом штате есть свой амбассадор. У нас появились поклонники. Бывает так, что я прилетаю в какой-то город, а про меня там уже наслышаны. Потому что кому-то про нас рассказали друзья, кто-то увидел сторис в моём Инстаграме. В Нью-Йорке, Вашингтоне или Лос-Анджелесе ко мне могут просто подойти на улице, чтобы сфотографироваться, говорят комплименты. Это приятно. Думаю, дело в том, что мы умеем слушать и слышать своих клиентов. Но главное, что всегда вкладываем душу в каждое видео. Я влюбляюсь в пару, с которой мне предстоит работать. Долгое время мне казалось, что моё призвание — это проекты с крупными компаниями вроде Nike, но потом поняла, что именно съёмка свадеб приносит мне невероятное удовольствие и многим нравится наш стиль работы».

Стиль работы Balerina Films нравится и индийскому коммьюнити в Штатах. Тем более, видеографов, которые снимают свадьбы именно с индийским колоритом можно пересчитать по пальцам. Арине и самой была интересна эта культура — она занималась танцами, хотела выучить хинди, а когда впервые оказалась на свадьбе, восторгу не было предела. Даже материала отсняла вдвое больше обычного. Число заказов росло. Штат пришлось расширять. Сегодня кроме Арины и Саши в Balerina Films работает 12 человек, в основном тоже из России. Но не только.

«У нас в команде есть индиец. Он из Техаса. Полгода он писал мне везде — на почту, в директ — настолько парню хотелось поработать в нашей команде. Меня такая настойчивость сначала даже пугала. В итоге мы созвонились, он приехал издалека, просто засыпал меня вопросами. После первой же совместной съёмки мы нашли общий язык, сработались. Сейчас регулярно снимаем свадьбы по всей Америке. Ощущение, что мы с ним знакомы сто лет. Вторые операторы мне нужны всегда.Самый большой пласт работы ложится на монтажёров. Их искать всегда тяжело. Тем более, я привыкла отвечать за всё своим честным именем на каждом этапе продакшена. Но работы очень много и понятно, что мы с Сашей просто не можем тянуть это одни. С некоторыми монтажёрами мы работаем уже несколько лет».

Пандемия 2020-го, конечно, порушила планы. Почти все клиенты стали переносить свадьбы или вовсе отменять их. Арина говорит, сначала её охватил ужас.

Было ощущение, что стабильность, которой они вместе с Сашей добивались последние два года, рухнула в одночасье. Четыре месяца работы не было совсем, а сейчас это время Арина вспоминает с особой теплотой. В период локдауна она впервые за долгие годы вспомнила, что такое отдых. Но без дела всё равно сидеть не пришлось — появилась возможность смонтировать уже отснятый материал в спокойном режиме. К тому же, это было подходящее время, чтобы понять, куда двигаться дальше. Поймать такой момент для размышлений — большая редкость, говорит Арина.

Сейчас от клиентов снова нет отбоя. В монтаже три десятка свадеб. Это при том, что обычно их не больше десяти. А прошлым летом у Balerina Films была особенная съёмка. В прямом смысле слова незабываемая.

«Переломным моментом для нас стала съёмка индийской свадьбы прошлым летом. Эта пара буквально взорвала инстаграм, все тематические паблики, онлайн-издания забрали к себе наши фото и видео. Оно разлетелось буквально повсюду. И это продолжалось в течение недели. По ощущениям было так, будто я просыпалась знаменитой каждый день. И это ощущение остаётся со мной по сей день. Я ещё назвала эту свадьбу „Свадьбой года“. Сейчас приезжаю куда-нибудь и кто-то из клиентов иногда тоже вспоминает именно про эту нашу съёмку».