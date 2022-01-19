Дисконтирование арендных платежей — пример расчета по ФСБУ 25 вы найдете в нашем материале. Все ли хозсубъекты применяют новый стандарт? В каких ситуациях применяется расчет с дисконтом? Можно ли избежать определения дисконтированной стоимости аренды? Разбираем нюансы нового стандарта в части расчета дисконтирования аренды в статье.

Кому придется использовать арендный стандарт в любом случае

Начиная с 01.01.2022 с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» придется разбираться каждому бухгалтеру, так как этот стандарт становится обязательным. ФСБУ 25/2018 утвержден приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208.

Прежде, чем показать пример дисконтирования арендных платежей, разберемся, все ли обязаны использовать в работе новшества.

Бухгалтеры госсектора могут спать спокойно: они не обязаны применять новый стандарт. Кроме того, при соблюдении определенных условий данный стандарт может не применяться и иными хозсубъектами.

Чтобы определить перечень освобожденных от его применения, для начала определим ключевые термины арендного бухстандарта.

ФСБУ 25 определяет, как отражать в бухучете полученное или предоставленное во временное пользование имущество.

Что такое объект аренды:

Арендный бухстандарт не применяется для следующих ситуаций:

Рассмотрим дополнительные условия, при которых можно не применять новый арендный стандарт:

Сразу оговоримся, что если договор аренды помещения заключен на 11 месяцев, то он не относится к п. 1 (срок аренды не превышает 12 месяцев), так как данную сделку следует оценивать в целом, исходя не из «бумажного» срока аренды, а из фактического.

Когда применяется дисконтирование арендных платежей

Итак, что такое дисконтирование платежей по аренде?

Согласно новому стандарту, арендатор признает предмет аренды следующим образом:

Исходя из этой схемы, выходим на понятие дисконтированной стоимости арендных платежей:

Как определить ставку дисконтирования по аренде? Новый бухстандарт определяет ставку дисконтирования для арендных платежей так.

Используем такую ставку, которая позволит приведенной стоимости будущих арендных платежей быть равной справедливой стоимости предмета аренды с учетом негарантированной ликвидационной стоимости объекта аренды.

Раскрытие понятия справедливой стоимости можно найти в МСФО 13. Справедливая оценка — это оценка, основанная на рыночных данных.

Если ставка дисконтирования аренды не может быть определена описанным выше образом, то применяют ту ставку, по которой можно было бы привлечь заемные средства на срок, равный сроку аренды.

Обязательства по аренде увеличиваются на величину начисляемых процентов и уменьшаются на величину фактически уплаченных арендных платежей.

Начисляемые проценты равны произведению обязательств по аренде на начало периода, за который начисляются проценты, и ставки дисконтирования аренды.

Ниже рассмотрим пример дисконтирования аренды.

Пример расчета дисконтирования аренды

Рассмотрим классический пример договора лизинга и покажем, как рассчитать ставку дисконтирования по договору аренды.

Пусть между ООО «Один» (лизингодатель) и ООО «Два» (лизингополучатель) заключен договор лизинга автомобиля сроком на 3 года 01.01.2022. Лизингодатель купил автомобиль за 3 600 000 рублей (в том числе НДС 600 000 рублей). Ежемесячный платеж — 138 000 рублей (в том числе НДС 23 000 рублей).

Для расчета примера дисконтирования арендных платежей эксель обладает необходимым функционалом.

Применяем функцию СТАВКА для расчета ставки дисконтирования по аренде:

Вводим данные из примера и получаем ставку. Нажимаем ОК:

Далее составляем таблицу дисконтирования арендных платежей помесячно:

Итоги

С 2022 года в обязательном порядке следует применять ФСБУ 25/2018. Дисконтирование аренды по ФСБУ необходимо производить при отражении в бухучете арендных операций. При этом не все хозсубъекты должны использовать в работе новый стандарт.