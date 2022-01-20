Что супругам делать с долгами по кредитам после развода

Бывает так, что муж с женой не сошлись характерами, семья распалась, а вот общие долги по кредитам или ипотеке остались. Что происходит с такими долгами с точки зрения закона? Разберемся на практических примерах.

Скандальные требования

Что делать, если бывший супруг требует выплатить долги по якобы общему кредиту — хотя он потратил деньги на себя (на примере потребительского кредита, автокредита, кредитной карты)?

Не все кредиты, оформленные в браке, являются общим долгом. При возникновении у одного из супругов долговых обязательств перед кредиторами не действует презумпция согласия мужа/жены по распоряжению совместными активами. Т.е. закон допускает наличие у каждого из них личных обязательств перед третьими лицами.

При этом обязанности по возврату долга у другого супруга, не являющегося стороной договора, не возникает — об этом говорит п. 3 ст. 308 ГК РФ.

Случается, что второму супругу может быть неизвестно о взятом супругом кредите либо, полученные заемные средства были потрачены на личные нужды заемщика. В этом случае задолженность признается личной и оплачивать ее должен бывший супруг сам.

Как правило, судебная практика складывается не в пользу экс-супруга по следующим основаниям:

о формленное в браке на одного из супругов кредитное обязательство по умолчанию являются его личным, если не доказано иное;

формленное в браке на одного из супругов кредитное обязательство по умолчанию являются его личным, если не доказано иное; для признания такого долга общим, супруг, требующий раздела кредита, должен доказать расходование полученных по нему средств на семью. Чего сделать он не может;

поскольку убе­ди­тель­ные доказательства отсутствуют, суд не при­зна­ет долг общим.

Пример из судебной практики

Верховный суд разбирался, можно ли признать общим кредит бывшего супруга (дело № 5-КГ21-91-К2).

Супруг взял целевой кредит на ремонт в размере 5,9 млн руб., но деньги на семью не израсходовал и куда их он потратил, также не смогли установить. Ремонт не сделали, вскоре супруги развелись. После развода бывший супруг обратился в суд с целью признать такое кредитное обязательство общим и взыскать невыплаченную половину кредита со своей бывшей жены. Три судебные инстанции (Бутырский районный суд Москвы, апелляция и Второй КСОЮ) посчитали, что раз формально заем брали на ремонт, значит, он пошел на нужды семьи и исковые требования удовлетворили. Ответчица же уверяла, что никаких доказательств этого нет. К ее доводам прислушался Верховный суд. В своем определении ВС указал, что долг может быть признан общим лишь при наличии доказательств расходования денег на семью, чего истцом сделано не было.

Отказ от выплаты долгов

Что делать, если бывший супруг отказывается выплачивать долги по общему кредиту — хотя его брали на всех?

Необходимо обращаться в суд. Срок исковой давности при разделе долгов при разводе в судебном порядке возможен в пределах срока исковой давности — 3 года.

При этом такой срок исчисляют для каждого платежа отдельно (п. 24 ПП ВСРФ № 43).

Для признания долга по кредитному обязательству общим, существенное значение в суде будут иметь следующие обстоятельства:

ц ель кредита — для семейных нужд;

ель кредита — для семейных нужд; направление полученных кредитных средств на нужды семьи — к иску следует приложить документы, подтверждающие данный факт;

получение кредита в период брака;

осведомленность/согласие другого супруга на его получение;

соблюдение срока исковой давности для подачи иска— если другой супруг заявляет о его пропуске.

Алгоритм действий следующий.

Определите размер долга, запросив справку об остатке задолженности по кредиту в банке. Оформите иск о разделе совместно нажитого имущества и общих долгов с указанием варианта их распределения. Укажите в иске банк в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования. Рассчитайте и произведите оплату госпошлины. Определитесь с судом — по общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика, если же предметом иска помимо раздела долга является деление недвижимого имущества, обращайтесь в суд по месту его нахождения. Подайте иск в суд и примите участие в судебных заседаниях. Представьте суду доказательства, что кредитные средств были использованы на семейные нужды. Дождитесь вынесения решения судом. При вынесении отрицательного судебного акта, обжалуйте. Если судебный акт в вашу пользу, после вступления его в законную силу (30 дней) — получите исполнительный лист и предъявите его для исполнения в ФССП.

Судебная практика

Дело № 2-2-168/2020, дело № 2-289/2020: долг признается общим и включается в раздел имущества судом, если истец представил доказательства получения им кредита с согласия другого супруга и заемные средства были направлены на нужды семьи. Дело № 4-КГ16-67: суд отменит вынесенные нижестоящими инстанциями судебные акты о признании долга общим, если ими не исследовался вопрос о том, были ли потрачены заемные средства, полученные одним из супругов на семейные нужды.

Разделение долгов

Что делать, если бывший супруг требует разделить долг по добрачному кредиту, который он оформлял на себя?

Если кредитный договор оформлен одним из супругов до брака, отвечать по таким долговым обязательствам он будет единолично.

Однако следует иметь в виду, что ответственность созаемщиков и поручителей не поставлена в зависимость от факта регистрации брака. А именно, если по такому кредиту второй супруг выступал:

созаемщиком у своего бывшего супруга — при взыскании банком с него полной задолженности он сможете потребовать от него только половину уплаченной им суммы. Банк же в силу солидарной ответственности может потребовать с любого из них исполнения обязательств в полном объеме;

поручителем у бывшего супруга-заемщика — при оплате банку задолженность за заемщика, он вправе взыскать с него в порядке регресса всю сумму. При оплате долга супругом-заемщиком он не вправе требовать с поручителя каких-либо денег. Поскольку ответственность поручителя наступает только в случае неуплаты кредита заемщиком.