Топ YouTube-каналов для бухгалтера, на которые стоит подписаться

Перерыв на работе, чашка кофе: чем заняться и что посмотреть с пользой? Мы собрали топовые блоги на Ютубе, которые могут быть полезны для бухгалтера.

Клерк https://www.youtube.com/c/Клерк Он в самом начале, потому что он сразу про все — и про налоги, и про бухучет, и про кадры, и про экономику. Наш (пока!) маленький (на YouTube), но уютный мирок для бухгалтеров, сделанный с душой и с любовью :) Подписывайтесь. Топовое видео:

Про налоги Не можете разобраться с новым законом или новой формой 6-НДФЛ? Запутались с освобождением по НДС? Не понимаете, что хотят налоговики? Открывайте эти видеоблоги, они помогут понять, что к чему. URVISTA https://www.youtube.com/user/urvistaru/ Канал одноименной юридической компании. Каждый день — что-то новое по налогам, праву — все про ведение бизнеса и изменения в законах. Рассказывают быстро, четко, понятно, обычно видео короткие — от 4 до 10 минут. Исключение — интервью и дискуссии, они обычно дольше. Так что есть что посмотреть и в перерыве на работе, и на выходных. Топовое видео: Блог о налогах Владимира Турова www.youtube.com/c/ВладимирТуров Активный Ютуб-канал, который оценят даже те, кто ни разу не сталкивался со статьями или обучениями топового эксперта Владимира Турова. В основном все видео — обзор интересных новостей о налогах и около того, которые важно знать бизнесу. Автор предлагает свое собственное мнение об этих новостях. Топовое видео: Инструкции по 3-НДФЛ https://www.youtube.com/channel/UCcdTJcG80ryg1HBomibQR8g/ Любопытный канал, который существует на донаты подписчиков. Довольно понятно рассказывают все о доходах физлиц и сложных ситуациях с налоговой отчетностью «физиков». Частые обновления. Топовое видео:

Про кадры Давайте по-честному, каждый второй бухгалтер — еще и кадровик у себя в компании. Ну хотя бы частично кадровик. Так что подписаться на эту парочку каналов не помешает. Елена Пономарева https://www.youtube.com/c/PonomarevConsalt Классный блог одноименного эксперта. Елена — автор курсов и вебинаров, гуру в кадровых вопросах, кадровый аудитор. Частые обновления — каждые несколько дней, короткие видео, доступный язык. При желании легко связаться с автором. Топовое видео: Журнал Кадровое дело https://www.youtube.com/user/kdeloru/ Канал одноименного практического журнала. Публикуют видеоуроки и записи полезных вебинаров. Довольно активно обновляются. Топовое видео:

Про бухучет Тут мы подобрали каналы, которые помогут не только получить новые знания, но и освежить старые — а еще посмотреть на бухучет под новым углом. Умный бухучет https://www.youtube.com/channel/UCNsqy9TapyAF7MX_tp72kuw/ Блог Ларисы Магафуровой, одного из топовых спикеров «Клерка», автора наших онлайн-курсов и вебинаров и преподаватель курсов повышения квалификации. В блоге на Ютубе Лариса делится всем — и записями прямых эфиров о сложных вопросах бухгалтерского и управленческого учета, и коротенькими смешными видео для ТикТока, и видеозаметками-размышлениями о профессии и психологии. Топовое видео: Анна Туровец про бизнес, бухучет, налоги https://www.youtube.com/channel/UCxqUz0Yv05VusFYHHe0lbJQ/ Видеоблог экономиста, предпринимателя, практикующего главного бухгалтера Анны Туровец. Разбирает сложные темы учета и отчетности, видео короткие и простые, но обновляются реже — примерно раз в месяц. Но все равно стоит подписаться: немного полезной информации даже с такой периодичностью не помешает. Топовое видео: Переводчик с бухгалтерского https://www.youtube.com/c/Accwhisper/ Канал еще одного известного на «Клерке» эксперта — Алексея Иванова, директора по знаниям компании «Моё дело». На наглядных примерах он разбирает как самые простые, так и самые сложные понятия бухгалтерского учета. Большая часть видео — это уроки-лекции с понятными и четкими презентациями. Интересно будет как для начинающего бухгалтера, так и для гуру в профессии. Топовое видео: Анна Соколова https://www.youtube.com/c/АннаСоколова/ Нестандартный канал про бухгалтерию и ведение бизнеса с сотней тысяч подписчиков. На «Клерке» много раз про него писали. Автор — крутой и харизматичный лектор, видео живые и интересные. Проблема только в обновлениях — выходят они редко. За прошлый год, например, таких было всего четыре. Топовое видео: