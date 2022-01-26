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Топ YouTube-каналов для бухгалтера, на которые стоит подписаться

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Перерыв на работе, чашка кофе: чем заняться и что посмотреть с пользой? Мы собрали топовые блоги на Ютубе, которые могут быть полезны для бухгалтера.

Клерк

https://www.youtube.com/c/Клерк

Он в самом начале, потому что он сразу про все — и про налоги, и про бухучет, и про кадры, и про экономику. Наш (пока!) маленький (на YouTube), но уютный мирок для бухгалтеров, сделанный с душой и с любовью :) Подписывайтесь.

Топовое видео:

Про налоги

Не можете разобраться с новым законом или новой формой 6-НДФЛ? Запутались с освобождением по НДС? Не понимаете, что хотят налоговики? Открывайте эти видеоблоги, они помогут понять, что к чему.

URVISTA

https://www.youtube.com/user/urvistaru/

Канал одноименной юридической компании. Каждый день — что-то новое по налогам, праву — все про ведение бизнеса и изменения в законах. Рассказывают быстро, четко, понятно, обычно видео короткие — от 4 до 10 минут.

Исключение — интервью и дискуссии, они обычно дольше. Так что есть что посмотреть и в перерыве на работе, и на выходных.

Топовое видео:

Блог о налогах Владимира Турова

www.youtube.com/c/ВладимирТуров

Активный Ютуб-канал, который оценят даже те, кто ни разу не сталкивался со статьями или обучениями топового эксперта Владимира Турова. В основном все видео — обзор интересных новостей о налогах и около того, которые важно знать бизнесу. Автор предлагает свое собственное мнение об этих новостях.

Топовое видео:

Инструкции по 3-НДФЛ

https://www.youtube.com/channel/UCcdTJcG80ryg1HBomibQR8g/

Любопытный канал, который существует на донаты подписчиков. Довольно понятно рассказывают все о доходах физлиц и сложных ситуациях с налоговой отчетностью «физиков». Частые обновления.

Топовое видео:

Про кадры

Давайте по-честному, каждый второй бухгалтер — еще и кадровик у себя в компании. Ну хотя бы частично кадровик. Так что подписаться на эту парочку каналов не помешает.

Елена Пономарева

https://www.youtube.com/c/PonomarevConsalt

Классный блог одноименного эксперта. Елена — автор курсов и вебинаров, гуру в кадровых вопросах, кадровый аудитор. Частые обновления — каждые несколько дней, короткие видео, доступный язык. При желании легко связаться с автором.

Топовое видео:

Журнал Кадровое дело

https://www.youtube.com/user/kdeloru/

Канал одноименного практического журнала. Публикуют видеоуроки и записи полезных вебинаров. Довольно активно обновляются.

Топовое видео:

Про бухучет

Тут мы подобрали каналы, которые помогут не только получить новые знания, но и освежить старые — а еще посмотреть на бухучет под новым углом.

Умный бухучет

https://www.youtube.com/channel/UCNsqy9TapyAF7MX_tp72kuw/

Блог Ларисы Магафуровой, одного из топовых спикеров «Клерка», автора наших онлайн-курсов и вебинаров и преподаватель курсов повышения квалификации.

В блоге на Ютубе Лариса делится всем — и записями прямых эфиров о сложных вопросах бухгалтерского и управленческого учета, и коротенькими смешными видео для ТикТока, и видеозаметками-размышлениями о профессии и психологии.

Топовое видео:

Анна Туровец про бизнес, бухучет, налоги

https://www.youtube.com/channel/UCxqUz0Yv05VusFYHHe0lbJQ/

Видеоблог экономиста, предпринимателя, практикующего главного бухгалтера Анны Туровец. Разбирает сложные темы учета и отчетности, видео короткие и простые, но обновляются реже — примерно раз в месяц.

Но все равно стоит подписаться: немного полезной информации даже с такой периодичностью не помешает.

Топовое видео:

Переводчик с бухгалтерского

https://www.youtube.com/c/Accwhisper/

Канал еще одного известного на «Клерке» эксперта — Алексея Иванова, директора по знаниям компании «Моё дело». На наглядных примерах он разбирает как самые простые, так и самые сложные понятия бухгалтерского учета.

Большая часть видео — это уроки-лекции с понятными и четкими презентациями. Интересно будет как для начинающего бухгалтера, так и для гуру в профессии.

Топовое видео:

 

Анна Соколова

https://www.youtube.com/c/АннаСоколова/

Нестандартный канал про бухгалтерию и ведение бизнеса с сотней тысяч подписчиков. На «Клерке» много раз про него писали. Автор — крутой и харизматичный лектор, видео живые и интересные.

Проблема только в обновлениях — выходят они редко. За прошлый год, например, таких было всего четыре.

Топовое видео:

Про экономику

Вышли на перекур, а там целые дискуссии про падение доллара или новые пособия? Чтобы быть в курсе не только бухгалтерских новостей, стоит иногда заглядывать на каналы СМИ и о бизнесе.

РБК

https://www.youtube.com/c/PБК

На случай, если вы хотите быть в курсе не только бухгалтерских новостей — смотрите канал одноименного СМИ.

Главное — правильно выбирать, что хотите посмотреть и вовремя останавливаться. Ментальное здоровье лучше все-таки беречь.

Топовое видео:

Разборщик

https://www.youtube.com/c/Разборщик

Мы случайно нашли этот канал в ленте и теперь не можем оторваться: авторы в современном формате быстро и понятно рассказывают, сколько приносит бизнес в разных отраслях или работа в той или иной профессии.

Топовое видео:

Друзья, делитесь в комментариях: на какие каналы в Ютубе залипаете вы?

РАЗБОР ФСБУ 6/2020, 26/2020

Какие конкретные действия предпринять бухгалтеру, чтобы выполнить переход на новые ФСБУ правильно и своевременно? Какие проводки сделать в бухучете?

Только 31 января (понедельник) пошаговый разбор перехода на новые стандарты на трехчасовом вебинаре с Сергеем Верещагиным.

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