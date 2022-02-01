Цитата дня. Про стремления

Налоговики Грозного беспокоятся: стало много теневого бизнеса, который не то что схематозит — вообще не регистрируется. И решили объявить ему войну.
В мэрии Грозного об этом побеседовали глава УФНС России по региону Муслим Осмаев и начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Чечне Ясин Закриев. Пришли к выводу: надо «повышать правосознание граждан».
Итог мэрия выдала такой:
«Стоит задача усилить стремление юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, зарегистрировать свой бизнес и работать официально».
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