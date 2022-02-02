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Как работает технология ESG в бизнесе и почему это так важно для инвесторов

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Рубрика Свой бизнес
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ESG (Environmental, Social, and Governance) – экологическое, социальное и корпоративное управление. Этот термин используется в качестве факторов оценки устойчивости и социального воздействия инвестиций в компанию или бизнес.

Среди наиболее значимых для инвесторов вопросов, которые связаны с ESG-аспектами, выделяют:

  • проблемы окружающей среды (environmental) — изменение климата, выбросы углерода, углеродный след, загрязнение воздуха и воды;
  • социальные факторы и риски (social) — здоровье и безопасность, права человека, трудовые стандарты, вовлеченность сотрудников;
  • проблемы корпоративного управления (governance) — цифровая трансформация бизнеса, вознаграждение руководителей, состав совета директоров, антикоррупционная политика.
Во всем мире всё большее число инвесторов начинает обращать внимание не только на дивиденды и прибыль, но и на социальную и экологическую ответственность бизнеса. Для инвесторов, особенно западных, влияние компании на экологию и общество является важным фактором при принятии решений о вложении в неё.

В США планируется введение для эмитентов обязательных требований по раскрытию финансовой информации о климатических рисках и уровне выбросов парниковых газов. Кроме того, следуя примеру европейских стран, также ожидается введение обязательного стандартизованного раскрытия ESG информации.

В Великобритании органами исполнительной власти было объявлено об обязанности крупного бизнеса и финансовых институтов Великобритании в течение пяти лет сообщать о финансовых последствиях изменения климата для своего бизнеса. Британия стала первой страной, которая сделала раскрытие такой информации обязательной, так как инвесторы и правительство активно требуют от корпораций ограничить выбросы парниковых газов. Вплоть до 2025 года компаниям будет необходимо отчитываться на основании рекомендаций "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" (TCFD) (организация, созданная в 2015 году Советом по Финансовой Стабильности).

Эта инициатива британских властей является проявлением общемировой тенденции на усиление государственного контроля за соблюдением экологических норм. В последнее время повышается спрос со стороны компаний на специалистов по созданию climate change reports – в большинстве случаев эта функция достается специалистам по environmental compliance, который в России обычно называют экологическими комплаенсом.

В России принципы ESG также получают свое развитие и применение, в том числе и в сфере инвестиций. Крупный российский бизнес всё более заинтересованно относится к принципам ответственного инвестирования.  Инвесторы начинают чаще обращать внимание на то, как компании компенсируют ущерб, который наносят природе своей деятельностью, как заботятся о своих сотрудниках и клиентах, как улучшают качество корпоративного управления и другую нефинансовую информацию.

Практика показывает, что компании, системно занимающиеся этими вопросами, фундаментально устойчивее и стабильнее. Для инвесторов это стало особенно актуально во время обвала рынков в период пандемии. Ожидается, что российские компании продолжат улучшать свои ESG-профили, чтобы повысить привлекательность для инвесторов и расширить их базу.

Россией в рамках Парижского соглашения о климате были приняты обязательства по снижению выбросов парниковых газов. В ноябре 2020 года был подписан указ о сокращении выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года с учётом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем. Кроме того, правительству было поручено разработать стратегию развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

В ноябре 2021 года правительство утвердило Стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (интенсивный), за основу взят целевой. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики. В целевом сценарии в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. С 2023 года в России планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий.

Помимо этого, за последние годы активно развивается инфраструктура ESG-финансирования. Теперь на российском рынке размещаются «зелёные» и социальные облигации, а также ожидается появление новых категории ESG-облигаций: облигации устойчивого развития, а также долговые бумаги, привязанные к КПЭ устойчивого развития. Но несмотря на это, их объёмы пока довольно скромные, а число компаний, выпускающих такие бумаги, ограничено. Развитие данной сферы очень важно, так как подобные инструменты могут расширить перечень компаний и секторов, способных выйти на рынок ESG-финансирования, улучшить имидж страны в глазах международного инвестсообщества.

Во многих отношениях ESG-ценности соответствуют важнейшим задачам, которые стоят перед российской экономикой. К ним относятся потребность в более долгосрочном планировании при разработке экономической политики и инвестировании, а также необходимость уделять больше внимания экологическим стандартам и социальным вопросам. В финансовой сфере речь идёт в первую очередь о создании более развитого (и менее спекулятивного) рынка, а также о повышении уровня образованности и поддержке формирующегося класса розничных инвесторов. Кроме того, развитие сферы ESG поможет увеличить прозрачность и повысить стандарты корпоративного управления.

Для успешной адаптации к изменениям законодательства и появлению новых экологических норм, требующих обязательного соблюдения, в компании необходимо применять систему экологического комплаенса. Экологический комплаенс сводится к обеспечению надлежащего соблюдения и применения природоохранного законодательства в отношении водных, нефтяных, газовых, энергетических ресурсов и других экологических сфер.

При этом уделять должное внимание экологическому комплаенсу необходимо, потому что риски, связанные с природоохранным законодательством, являются крайне чувствительными для бизнеса. Комплаенс менеджеры, работающие в данной области, проводят проверки соблюдения компанией природоохранного законодательства и принимают последующие корректирующие меры для обеспечения соответствия международным, национальным и местным нормативным актам. Подготовка соответствующих специалистов осуществляется, как и на базе университетов, так и внутри самих компаний.

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