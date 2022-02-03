Зарплатный проект без сотрудников: возможно ли такое?

Предложения банков о подключении зарплатного проекта предпринимателям без сотрудников набирают обороты. Кому-то такая услуга кажется обманом, а кто-то не видит ничего странного. Сегодня разберем принцип работы этой системы и расскажем, как правильно выводить заработанные деньги.

Как ИП должен снимать деньги на личные нужды

Предприниматель не платит себе зарплату, т.к. в отношении себя он не является работодателем (ст. 20, ст. 129 ТК РФ). С точки зрения законодательства, в трудовых отношениях должны быть 2 разных лица — работник и работодатель, что в случае ИП невозможно. Такой позиции придерживается Роструд (письмо от 27.02.2009 № 358-6-1) и Минфин (письмо от 16.01.2015 № 03-11-11/665).

ИП получает не зарплату, а доход от предпринимательской деятельности. В отличие от юридических лиц, судебная практика рассматривает ИП как гражданина, а значит, причисляет его заработок к личному имуществу, которым он не только свободно владеет, но и отвечает по всем своим обязательствам (ст. 24, ст. 209 ГК РФ). В связи с этим предприниматель вправе распоряжаться заработанными деньгами по своему усмотрению: когда угодно и в любом размере забирать наличку из кассы, снимать со счета в банке, переводить на другие карты.

Отметим, что законодательство не обязывает ИП открывать расчетный счет в банке. Можно работать вообще без счета, соблюдая порядок ведения кассовых операций, хранения наличных денег, а также лимиты наличных платежей — не более 100 тыс. руб. в рамках одного договора с другими юридическими лицами и ИП (п. 4 ст. 346.11 НК РФ, указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У).

А поскольку сегодня широко распространены оплаты банковскими картами и онлайн-переводы от покупателей, то большинство предпринимателей для комфортной работы все же открывают счет в банке. Однако это может быть и обычный лицевой счет физического лица. А если предприниматель параллельно где-то работает и у него есть обычная зарплатная карта, то принять или совершить платеж он может даже с помощью нее.

Способы вывода денег со счета предпринимателя:

1. Перевести на карточку и снять в банкомате.

2. Получить в кассе банка по чеку из чековой книжки.

Для перевода денег на другой личный счет или карту оформите платежное поручение. В назначении платежа укажите: «Перевод собственных денежных средств на личные нужды индивидуального предпринимателя». При этом подтверждать, куда ушли деньги, вы не обязаны: не надо составлять авансовый отчет и прикладывать к нему документы.

Нужно ли платить НДФЛ со снятых денег

Если предприниматель применяет УСН, то платить налог с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, ему не нужно. Дело в том, что упрощенная система налогообложения представляет собой единый налог, который заменяет НДФЛ и НДС.

Заплатив авансовый платеж по единому налогу, законопослушный гражданин считает оставшиеся суммы своим доходом. При этом платить НДФЛ с остатка он также не должен. И не важно, каким путем предприниматель снял деньги — с карты или по чеку (письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 21.08.2013 № 03-11-11/34286).

Может ли выводить ИП себе деньги через зарплатный проект

Зарплатный проект (ЗП) — услуга банка, позволяющая предпринимателю переложить процесс перевода зарплат работникам на банк. Если у предпринимателя есть работники, то он может подключить услугу ЗП. Это гораздо удобнее и выгоднее, чем платить банковские комиссии с каждого перевода работникам.

Принцип услуги простой: работодатель предоставляет реестры работников банку, переводит ему нужную сумму денег, а тот в свою очередь распределяет средства по картам работников в назначенные даты. Однако речь идет только о работниках. Предприниматель не может таким же образом получить выручку, т. к. это не зарплата.

Некоторые банки разрешают переводить средства на любые другие счета как «Прочие выплаты», но при этом размер комиссии повышается. Однако есть риск, что налоговики признают эту «непонятную» для них сумму или доходом, или чьей-то сокрытой зарплатой. В первом случае придется пересчитать единый налог, а во втором — доначислить страховые взносы и удержать НДФЛ работника.

Во избежание спорных ситуаций лучше избегать вывода выручки через зарплатный проект. Куда безопаснее сделать обычное перечисление себе на карту по платежному поручению с правильным назначением платежа.

А еще банк может предложить зарплатный проект и предпринимателям без работников. Казалось бы, как такое возможно? Многие помнят нашумевшую услугу Сбербанка — зарплатный проект для ИП без сотрудников. На бухгалтерских форумах до сих пор идет обсуждение таковой — большинство специалистов сомневаются, ведь у ИП не может быть зарплаты.

Однако ничего странного в ней нет. Это не тот зарплатный проект в привычном его понимании. В рамках этой услуги предпринимателям предлагалось открыть отдельный счет и привязать к нему дебетовую карту, на которую предприниматель и будет выводить свою выручку. При этом комиссия может быть меньше, чем при обычном переводе. Никакого подвоха здесь нет, однако грамотных бухгалтеров такое название все же настораживает.

Быстрые ответы на ваши вопросы

Платит ли ИП себе зарплату?

Нет, поскольку индивидуальные предприниматели не являются по отношению к себе наемными работниками. Они получают доход от предпринимательской деятельности и могут распоряжаться выручкой по своему усмотрению.

Обязательно ли ИП открывать расчетный счет в банке?

Нет, законодательство не обязывает ИП открывать расчетные счета.

Можно работать с обычным лицевым счетом физического лица, а можно обойтись и наличными расчетами (при соблюдении порядка ведения кассовых операций).

Как ИП должен выводить выручку с расчетного счета?

Предприниматель может получить денежные средства двумя способами: перечислить на карту, а потом снять в банкомате или сразу снять в кассе банка по чековой книжке.

Может ли ИП снимать выручку по зарплатному проекту?

Нет, зарплатный проект предназначен только для наемных работников.

Выручка предпринимателя не является его зарплатой и не может быть выведена таким путем.