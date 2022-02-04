Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Почему все так ополчились на криптовалюту в России?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Криптовалюта
Версия для печати

Криптовалюты активно входят в нашу жизнь. В обществе идет активная дискуссия о их пользе и перспективе, и в последнее время она обострилась.

Центральный Банк России предложил запретить хождение криптовалюты. У правительства своя оценка. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют. Президент Владимир Путин предложил провести дискуссию между госорганами и выработать общие подходы.

Так в чем же проблема? Что такое криптовалюта с экономической точки зрения?

Почему ЦБ так ополчился на эту новую форму денег и стоит ли переживать российским владельцам криптовалюты, у которых по оценкам российских властей скопилось криптовалюты на 16,5 трлн рублей?

Во-первых, нужно понять, что криптовалюта — это новая форма платежных средств, которая, чаще всего, принципиально отличается от обычных денег отсутствием центра эмиссии.

Криптовалюта вырабатывается внутри системы в процессе обработки транзакции. То есть эмитентом является сама система.

Во-вторых, традиционно, криптовалюта является платежным средством внутри системы построенной по принципу распределенного реестра или блокчейн.

Проверка на истинность операций обеспечивается здесь не центральным звеном системы, а за счет многократной записи у разных пользователей.

И, в-третьих, и главное: отсутствие центров эмиссии и верификатора операций делает такие системы полностью неподконтрольными.

То есть такие платежи проходят за пределами банковской системы.

И именно это, на мой взгляд, является причиной такой жесткой реакции нашего Центрального Банка.

ЦБ опасается, что биткоин и прочие подобные валюты породит параллельную расчетную и финансовую систему. И регулятор утратит способность полноценно влиять на платежи и денежные потоки в экономике.

Разумеется, это порождает огромные риски для государства и его способности проводить экономическую политику.

В свое время один из представителей династии Ротшильдов высказывался в духе того, что если ему дадут право выпускать деньги, то ему не будет дело до того, кто и как издает законы.

Утрата контроля над денежными потоками грозит государствам утратой контроля над развитием экономики.

Поэтому, на мой взгляд, в самое ближайшее время мы будем свидетелями постепенного нарастания конфронтации между сторонниками криптовалют и криптобирж с одной стороны, и государствами, с другой стороны.

Мы услышим много аргументов и про то, что криптовалюты — это способ уйти от налогов, и про то, что именно с помощью криптовалют происходит наркоторговля и коррупция.

Но в конечном итоге за всем этим стоит желание государства сохранить контроль над страной и его экономикой.

И какими бы ни были могущественными организации, стоящие за криптовалютами, я полагаю, что государство победит. И век криптовалют либо закончится совсем, либо эта сфера станет полностью прозрачной и подконтрольной государственным регуляторам. Что сделает ее обычной частью денежной расчетной системы.

Гость, прокачайся в профессии!

Пройдите курс повышения квалификации по теме «Управленческий учет с нуля до внедрения». 120 ак.часов, обучение онлайн 1 месяц, официальное удостоверение.

При записи на курс до 6 февраля подарок 12 тысяч рублей — 3 месяца безлимитных консультаций от лучших экспертов «Клерка».

Подборка полезных мероприятий

Разместить