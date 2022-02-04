Почему все так ополчились на криптовалюту в России?

Криптовалюты активно входят в нашу жизнь. В обществе идет активная дискуссия о их пользе и перспективе, и в последнее время она обострилась.

Центральный Банк России предложил запретить хождение криптовалюты. У правительства своя оценка. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют. Президент Владимир Путин предложил провести дискуссию между госорганами и выработать общие подходы.

Так в чем же проблема? Что такое криптовалюта с экономической точки зрения?

Почему ЦБ так ополчился на эту новую форму денег и стоит ли переживать российским владельцам криптовалюты, у которых по оценкам российских властей скопилось криптовалюты на 16,5 трлн рублей?

Во-первых, нужно понять, что криптовалюта — это новая форма платежных средств, которая, чаще всего, принципиально отличается от обычных денег отсутствием центра эмиссии.

Криптовалюта вырабатывается внутри системы в процессе обработки транзакции. То есть эмитентом является сама система.

Во-вторых, традиционно, криптовалюта является платежным средством внутри системы построенной по принципу распределенного реестра или блокчейн.

Проверка на истинность операций обеспечивается здесь не центральным звеном системы, а за счет многократной записи у разных пользователей.

И, в-третьих, и главное: отсутствие центров эмиссии и верификатора операций делает такие системы полностью неподконтрольными.

То есть такие платежи проходят за пределами банковской системы.

И именно это, на мой взгляд, является причиной такой жесткой реакции нашего Центрального Банка.

ЦБ опасается, что биткоин и прочие подобные валюты породит параллельную расчетную и финансовую систему. И регулятор утратит способность полноценно влиять на платежи и денежные потоки в экономике.

Разумеется, это порождает огромные риски для государства и его способности проводить экономическую политику.

В свое время один из представителей династии Ротшильдов высказывался в духе того, что если ему дадут право выпускать деньги, то ему не будет дело до того, кто и как издает законы.

Утрата контроля над денежными потоками грозит государствам утратой контроля над развитием экономики.

Поэтому, на мой взгляд, в самое ближайшее время мы будем свидетелями постепенного нарастания конфронтации между сторонниками криптовалют и криптобирж с одной стороны, и государствами, с другой стороны.

Мы услышим много аргументов и про то, что криптовалюты — это способ уйти от налогов, и про то, что именно с помощью криптовалют происходит наркоторговля и коррупция.

Но в конечном итоге за всем этим стоит желание государства сохранить контроль над страной и его экономикой.

И какими бы ни были могущественными организации, стоящие за криптовалютами, я полагаю, что государство победит. И век криптовалют либо закончится совсем, либо эта сфера станет полностью прозрачной и подконтрольной государственным регуляторам. Что сделает ее обычной частью денежной расчетной системы.