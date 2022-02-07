Топ вопросов наследников: разбираемся в деталях

Каждый наследник прежде всего должен разобраться в сроках вступления в наследство и порядке его открытия, что будет с долгами наследодателя, как разделить наследство или отказаться от него.

Важные даты в наследовании

Именно со смертью человека открывается наследство. Не на следующий день, не через 6 месяцев, а именно в день смерти. Эта дата является отсчетной для подачи заявления нотариусу и открытия наследственного дела.

2. Полгода после смерти наследодателя. К нотариусу с заявлением об открытии наследственного дела и принятии наследства родственники должны обратиться до истечения 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Если это не сделать, то может быть инициирована процедура обращения наследственного имущества в пользу государства как выморочного (т.е. бесхозного, не имеющего собственника).

3. Истечение 6 месяцев с даты смерти наследодателя. Спустя полгода с этой даты прием заявлений о вступлении в наследство завершается.

Если подать заявление вы не успели, у вас есть еще 6 месяцев для вступления в наследство, но уже через суд. Необходимо будет подать в суд заявление об установлении факта фактического принятия наследства и предоставить доказательства этого. К примеру, если наследодатель оставил квартиру, то рекомендуется представить в суд документы, подтверждающие оплату вами коммунальных услуг, отправление почтовой корреспонденции по адресу нахождения квартиры, и др. Нелишними будут показания соседей в качестве свидетелей.

Открытие наследства

Для открытия наследственного дела необходимо обратиться с заявлением к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Если оно неизвестно или находится за пределами России, наследство открывается по месту нахождения его имущества (недвижимого, как правило).

Нотариуса можно выбрать любого. Но если другие наследники уже обратились к нотариусу, пусть даже в другом городе, то ваше заявление будет направлено ему как открывшему наследственное дело первым. Это облегчает задачу вступления в наследство родственникам, проживающим в разных регионах. Перед посещением нотариуса рекомендуется через общедоступный реестр наследственных дел проверить наличие открытого наследственного дела.

Имейте в виду: открытие и ведение наследственного дела не безвозмездно. Размеры пошлин и сборов за совершение нотариальных действий устанавливаются законодательством. Стоимость технической работы нотариуса, например подготовки заявления и сбора документов, определяется им.

Долги наследодателя

В наследственную массу входят активы и пассивы (обязательства, долги) умершего. Долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности, также входит в состав наследства. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам умершего в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. При его недостаточности требования кредиторов не могут быть удовлетворены за счет личного имущества наследников.

В отношении умершего может быть введена процедура личного банкротства. Тогда наследники, в том числе несовершеннолетние, могут стать ответчиками.

​Раздел наследства и отказ от него

Существуют три основания наследования:

по завещанию;

по наследственному договору;

по закону.

Наследник может быть не заинтересован в получении наследственного имущества. Для подобных ситуаций законодательством предусмотрена процедура отказа от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону либо без их указания. Такое право может быть реализовано в течение 6 месяцев. Допускается только отказ от всего наследуемого имущества. Отказаться от части наследства не получится.

Это правило не распространяется на случаи наследования по нескольким основаниям, например одновременно по завещанию и по закону. То есть можно отказаться от наследства, причитающегося по одному или нескольким основаниям наследования.

Если при переходе права собственности на наследуемое имущество нескольким родственникам они мирным путем договорились распределить его между собой, наследники могут заключить соглашение о разделе наследства. Временные пределы осуществления такого раздела разъяснил Верховный Суд РФ. Раздел наследственного имущества, поступившего в долевую собственность наследников, производится в течение 3 лет со дня открытия наследства (абз. 2 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Если же между наследниками возникли разногласия при разделе полученного имущества, придется обратиться в суд. После рассмотрения дела судом раздел наследства осуществляется на основании судебного решения.

Наследник может быть лишен наследства, если его признают недостойным.

Например, к такой категории наследников относятся граждане, которые своими противоправными действиями (подделка завещания, понуждение к его составлению и др.) пытались способствовать призванию их или других лиц к наследованию, увеличить причитающиеся им или другим лицам доли наследства.

Чтобы такой наследник был отстранен от наследования, его противоправные действия должны быть подтверждены судебным актом (приговором по уголовному делу, решением суда о признании недействительным завещания или др.).